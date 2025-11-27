Минобороны России сообщило об освобождении Васюковки в ДНР
В копилку освобожденных от ВСУ населенных пунктов Донецкой Народной Республики добавилась Васюковка. Министерство обороны России официально сообщило о переходе под полный контроль «Южной» группировки войск ВС РФ этого села к северо-западу от Соледара, что означает его полную зачистку от врага.
Это село на Северском направлении довольно длительное время находилось в так называемой серой зоне. Наши заняли и закрепились на его восточных окраинах, противник держал под контролем западную часть населенного пункта. Однако после того, как ВС РФ несколько дне назад освободили Петровское (с 2016 года было Пазено) к северо-западу от Васюковки, полное занятие и этого села нашей армией стало лишь вопросом времени.
Теперь клин, образованный в ходе наступления нашей армии на этом участке к югу от Северска в направлении Славянско-Краматорской агломерации, значительно расширился. В самом Северске наши подразделения закрепляются на окраинах, противник упорно сопротивляется. По неофициальным данным, наши штурмовики заняли позиции в частном секторе и начали бои в центре Северска в районе железнодорожного вокзала.
К югу бои идут в районе Свято-Покровского, с северного фланга наши продолжают охват города со стороны Платоновки. Логистика врага в Северске нарушается ударами артиллерии, ВКС и беспилотной авиации ВС РФ. Город постепенно переходит в тактическое окружение, хотя, судя по боям в самом Северске, противник может быть выбит из него раньше. Наученные горьким опытом обороны других фортеций, откуда даже при угрозе полного окружения ВСУ не получали приказов на отход, украинские боевики могут на свое усмотрение начать бегство.
