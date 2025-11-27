ВС РФ вошли в Гришино северо-западнее Покровска, заняв первые улицы
Российские войска начали операцию по освобождению Гришино к северо-западу от Покровска, где противник сосредоточил значительные силы и пытается проводить контратаки в сторону Покровско-Мирноградской агломерации. Как сообщают российские ресурсы, штурмовые группы ВС РФ вошли в Гришино.
Штурмовики группировки войск «Центр» начали бои за Гришино. Пока наши зацепились за восточную окраину села, закрепившись в Летнем переулке и начав расширять зону контроля в направлении улицы Толбухина. Одновременно расширяется и серая зона, противник предпринимает попытки выбить наших с новых позиций, но не пехотой, а беспилотниками. Хотя штурм села легким не будет, здесь Сырский сосредоточил весьма боеспособные подразделения, которые не прекращают попыток пробиться к Покровску.
Наши штурмовики вышли к Гришино еще 19 ноября, заняв прилегающее к селу садовое товарищество, до населенного пункта оставался примерно километр. Взятие Гришино решает сразу несколько проблем: во-первых, снимает угрозу нового наступления с этого направления, во-вторых, противник лишается мощного укрепрайона, открывая нашим войскам дорогу как на Днепропетровскую область, так и на Доброполье.
Между тем, как сообщает Минобороны, противник предпринял восемь контратак на Покровск со стороны Гришино за последние сутки.
