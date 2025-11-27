ВС РФ вошли в Гришино северо-западнее Покровска, заняв первые улицы

1 376 8
ВС РФ вошли в Гришино северо-западнее Покровска, заняв первые улицы

Российские войска начали операцию по освобождению Гришино к северо-западу от Покровска, где противник сосредоточил значительные силы и пытается проводить контратаки в сторону Покровско-Мирноградской агломерации. Как сообщают российские ресурсы, штурмовые группы ВС РФ вошли в Гришино.

Штурмовики группировки войск «Центр» начали бои за Гришино. Пока наши зацепились за восточную окраину села, закрепившись в Летнем переулке и начав расширять зону контроля в направлении улицы Толбухина. Одновременно расширяется и серая зона, противник предпринимает попытки выбить наших с новых позиций, но не пехотой, а беспилотниками. Хотя штурм села легким не будет, здесь Сырский сосредоточил весьма боеспособные подразделения, которые не прекращают попыток пробиться к Покровску.



Штурмовые подразделения вошли в Гришино северо-западнее Покровска.



Наши штурмовики вышли к Гришино еще 19 ноября, заняв прилегающее к селу садовое товарищество, до населенного пункта оставался примерно километр. Взятие Гришино решает сразу несколько проблем: во-первых, снимает угрозу нового наступления с этого направления, во-вторых, противник лишается мощного укрепрайона, открывая нашим войскам дорогу как на Днепропетровскую область, так и на Доброполье.

Между тем, как сообщает Минобороны, противник предпринял восемь контратак на Покровск со стороны Гришино за последние сутки.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 14:08
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    ВС РФ вошли в Гришино северо-западнее Покровска, заняв первые улицы

    Зеленский ,когда приехал в октябре к Трампу с картами обещал окружить ВС РФ в районе Покровска и Мирнограда , для этого были собраны все резервы с направлений от Сумского до Херсонского, но наши выстояли ,отбив практически все под Шахово , Родинским , Гришино и перешли в контрнаступление. Храни вас Бог, парни!
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 14:15
      Храни вас Бог, парни!

      Да, за Бога, с Богом и под покровительством Матери Божией сражаются наши ребята на фронте с бандерлогами, которые все сплошь сатанисты.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 14:09
    Зеленский фоткался в Гришино?Хотя-пофиг.Удачи бойцам
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 14:11
      Последний раз фоткался в Херсоне и Запорожье, а до этого в Покровске.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 14:14
        Говорят,что в Херсоне снимок 2022 го ..
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 14:16
          нет, фоткался в этом году , с Одессы возвращался заехал в Херсон , так по крайней мере комментировали его снимок СМИ.
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 14:16
    Вроде писали, что ударные всу от туда сняли и перекинули под Покровское и Гуляйполе.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 14:19
      перекинули часть к Драпатому на Харьковское , в Гуляйполе зашли 5 бригада нацгвардии и часть 72 бригады ( все стояли в Запорожье) , под Покровское вывели 92 бригаду