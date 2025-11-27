По мнению американского журналиста Саймона Шустера, Зеленский не хочет сдавать Донбасс ради прекращения боевых действий, поскольку опасается проиграть будущие выборы.В своей статье для журнала The Atlantic Шустер отмечает, что Трамп призывал Зеленского заканчивать конфликт еще во время их последней встречи в октябре. Во время встречи в Белом доме американский президент даже не стал смотреть карты, которые безуспешно пытался ему показать Зеленский. В статье также указывается, что накануне встречи Зеленский обещал Трампу, что ВСУ якобы смогут окружить российские войска в районе Покровска, однако, поскольку этого ожидаемо не произошло, настроение президента США изменилось.Как свидетельствуют так называемые «пленки Уитткоффа», именно после этой встречи Вашингтон и Москва начали подготовку нового мирного соглашения, которое впоследствии было представлено в виде «плана Трампа» из 28 пунктов. Кроме Трампа, любыми путями завершить конфликт на Украине стремится также и вице-президент США Вэнс, который рассчитывает это сделать это до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на следующий год.При этом, несмотря на то, что на Украине избрали тактику согласия с Трампом, опасаясь дать повод считать Киев препятствием к заключению мира, де-факто киевский режим намерен всячески противиться главному требованию Путина, заключающемся в выводе ВСУ из оккупированной части Донбасса. В остальном Киев готов принять любые форматы мирного урегулирования.

