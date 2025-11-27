Пресса США: Зеленский не хочет отдавать Донбасс, опасаясь проиграть выборы
По мнению американского журналиста Саймона Шустера, Зеленский не хочет сдавать Донбасс ради прекращения боевых действий, поскольку опасается проиграть будущие выборы.
В своей статье для журнала The Atlantic Шустер отмечает, что Трамп призывал Зеленского заканчивать конфликт еще во время их последней встречи в октябре. Во время встречи в Белом доме американский президент даже не стал смотреть карты, которые безуспешно пытался ему показать Зеленский. В статье также указывается, что накануне встречи Зеленский обещал Трампу, что ВСУ якобы смогут окружить российские войска в районе Покровска, однако, поскольку этого ожидаемо не произошло, настроение президента США изменилось.
Как свидетельствуют так называемые «пленки Уитткоффа», именно после этой встречи Вашингтон и Москва начали подготовку нового мирного соглашения, которое впоследствии было представлено в виде «плана Трампа» из 28 пунктов. Кроме Трампа, любыми путями завершить конфликт на Украине стремится также и вице-президент США Вэнс, который рассчитывает это сделать это до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на следующий год.
При этом, несмотря на то, что на Украине избрали тактику согласия с Трампом, опасаясь дать повод считать Киев препятствием к заключению мира, де-факто киевский режим намерен всячески противиться главному требованию Путина, заключающемся в выводе ВСУ из оккупированной части Донбасса. В остальном Киев готов принять любые форматы мирного урегулирования.
