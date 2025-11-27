Источник ВСУ: российские войска начали заходить в Гуляйполе

Источник ВСУ: российские войска начали заходить в Гуляйполе

Российские части продолжают продавливать оборону ВСУ под Гуляйполем – и делают это заметно жестче, чем еще пару недель назад. Украинский источник с позывным «Тень» говорит прямо: ночью в город заходили российские разведывательные группы.

Картина там такая: штурмы идут каждый день, артиллерия работает почти без пауз, а украинским подразделениям приходится держать оборону в авральном режиме. По словам «Тени», темп продвижения намекает, что к концу месяца российские войска могут занять окраины Гуляйполя. И это не выглядит преувеличением: линия фронта планомерно двигается в сторону города.




Есть еще один неприятный момент для ВСУ. Российские силы пробуют перехватить логистику в сторону Доброполья – маршрут, который снабжает украинскую группировку на этом участке. Если дорогу перережут, оборона встанет в еще более уязвимое положение: меньше техники, меньше боекомплекта, меньше шансов удержать позиции.

Гуляйпольское направление давно уже называют одним из самых тяжелых для ВСУ, и сейчас это ощущается особенно остро. Российская армия методично освобождает от украинских боевиков новые точки, надавливает по всей линии, и отступать подразделениям ВСУ становится все сложнее – они с этим и не спорят.
  1. ruha ruhov Звание
    ruha ruhov
    0
    Сегодня, 14:31
    Ещё бы количество и ... Эх
    1. Aлеkc Звание
      Aлеkc
      0
      Сегодня, 14:55
      так присоединяйся, будет больше
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:38
    ❝ Российские войска начали заходить в Гуляйполе❞ —

    — «Любо, братцы, любо!» © ...
    (Работайте, братья!)
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 14:58
    По источникам ТГ заходить наши в Гуляйполе начали еще вчера, но вчера подошло и подкрепление ВСУ. Посему сегодня- завтра будет большая встречная драка от исхода которой и будет зависеть дальнейшее развитие событий на ближайшие недели.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 14:58
    Проходила уже такая инфа раньше. Удачи нашим бойцам и командирам!
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    +2
    Сегодня, 15:07
    Главный встречающий ...Или не он уже?
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 15:32
      Цитата: юрий Л
      Главный встречающий ...Или не он уже?

      Разговаривал исключительно на русском языке . Не любил укронационалистов . Такой вот был человек Нестор Махно .
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        0
        Сегодня, 16:54
        Да еще и кавалер ордена Красного Знамени, один из первых