Источник ВСУ: российские войска начали заходить в Гуляйполе
7 6648
Российские части продолжают продавливать оборону ВСУ под Гуляйполем – и делают это заметно жестче, чем еще пару недель назад. Украинский источник с позывным «Тень» говорит прямо: ночью в город заходили российские разведывательные группы.
Картина там такая: штурмы идут каждый день, артиллерия работает почти без пауз, а украинским подразделениям приходится держать оборону в авральном режиме. По словам «Тени», темп продвижения намекает, что к концу месяца российские войска могут занять окраины Гуляйполя. И это не выглядит преувеличением: линия фронта планомерно двигается в сторону города.
Есть еще один неприятный момент для ВСУ. Российские силы пробуют перехватить логистику в сторону Доброполья – маршрут, который снабжает украинскую группировку на этом участке. Если дорогу перережут, оборона встанет в еще более уязвимое положение: меньше техники, меньше боекомплекта, меньше шансов удержать позиции.
Гуляйпольское направление давно уже называют одним из самых тяжелых для ВСУ, и сейчас это ощущается особенно остро. Российская армия методично освобождает от украинских боевиков новые точки, надавливает по всей линии, и отступать подразделениям ВСУ становится все сложнее – они с этим и не спорят.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация