Экс-советник: Киеву нужна передышка, чтобы вернуться к вопросу прежних границ
Киевский режим во главе с Зеленским пока не требует возвращения к границам не только 1991 года, но и 2014-го. Сейчас Киеву не до этого, хунте срочно нужна заморозка по линии фронта и передышка для переформирования. Об этом заявил бывший советник министра обороны Украины Юрий Сак.
Экс-советник Резника считает, что Зеленский и его окружение пересмотрели свою позицию в отношении территории и на данный момент не требуют никаких возвратов к прежним границам Украины. На сегодняшний день Киеву срочно нужна передышка и заморозка боевых действий на линии фронта. Поэтому европейские союзники Украины пытаются надавить на Россию, чтобы добиться временного прекращения огня.
При этом Сак заявляет, что когда Зеленский добьется перемирия, а ВСУ «восстановятся», то вопрос о возвращении границ снова будет актуальным и украинская армия якобы пойдет вперед.
Однако, как отмечают некоторые украинские эксперты, заявления бывшего советника Резника не имеют под собой никакой основы. Во-первых, никто не даст Киеву передышки, а во-вторых, украинская армия больше вперед не пойдет, она скоро побежит назад. Здесь не о прежних границах думать нужно, а как сохранить остатки.
Информация