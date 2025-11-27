Если вы посмотрите на ситуацию двухлетней давности, мы говорили, что для нас минимальным требованием было возвращение всех наших территорий. Но мы реалисты, мы понимаем, что наша позиция изменилась. Теперь мы согласны, что на данном этапе необходимо прекращение огня вдоль существующей линии фронта.

Киевский режим во главе с Зеленским пока не требует возвращения к границам не только 1991 года, но и 2014-го. Сейчас Киеву не до этого, хунте срочно нужна заморозка по линии фронта и передышка для переформирования. Об этом заявил бывший советник министра обороны Украины Юрий Сак.Экс-советник Резника считает, что Зеленский и его окружение пересмотрели свою позицию в отношении территории и на данный момент не требуют никаких возвратов к прежним границам Украины. На сегодняшний день Киеву срочно нужна передышка и заморозка боевых действий на линии фронта. Поэтому европейские союзники Украины пытаются надавить на Россию, чтобы добиться временного прекращения огня.При этом Сак заявляет, что когда Зеленский добьется перемирия, а ВСУ «восстановятся», то вопрос о возвращении границ снова будет актуальным и украинская армия якобы пойдет вперед.Однако, как отмечают некоторые украинские эксперты, заявления бывшего советника Резника не имеют под собой никакой основы. Во-первых, никто не даст Киеву передышки, а во-вторых, украинская армия больше вперед не пойдет, она скоро побежит назад. Здесь не о прежних границах думать нужно, а как сохранить остатки.