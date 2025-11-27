Экс-советник: Киеву нужна передышка, чтобы вернуться к вопросу прежних границ

5 278 16
Экс-советник: Киеву нужна передышка, чтобы вернуться к вопросу прежних границ

Киевский режим во главе с Зеленским пока не требует возвращения к границам не только 1991 года, но и 2014-го. Сейчас Киеву не до этого, хунте срочно нужна заморозка по линии фронта и передышка для переформирования. Об этом заявил бывший советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Экс-советник Резника считает, что Зеленский и его окружение пересмотрели свою позицию в отношении территории и на данный момент не требуют никаких возвратов к прежним границам Украины. На сегодняшний день Киеву срочно нужна передышка и заморозка боевых действий на линии фронта. Поэтому европейские союзники Украины пытаются надавить на Россию, чтобы добиться временного прекращения огня.



При этом Сак заявляет, что когда Зеленский добьется перемирия, а ВСУ «восстановятся», то вопрос о возвращении границ снова будет актуальным и украинская армия якобы пойдет вперед.

Если вы посмотрите на ситуацию двухлетней давности, мы говорили, что для нас минимальным требованием было возвращение всех наших территорий. Но мы реалисты, мы понимаем, что наша позиция изменилась. Теперь мы согласны, что на данном этапе необходимо прекращение огня вдоль существующей линии фронта.


Однако, как отмечают некоторые украинские эксперты, заявления бывшего советника Резника не имеют под собой никакой основы. Во-первых, никто не даст Киеву передышки, а во-вторых, украинская армия больше вперед не пойдет, она скоро побежит назад. Здесь не о прежних границах думать нужно, а как сохранить остатки.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:47
    ❝ Киеву нужна передышка ❞ —

    — «Доктор сказал "В морг", значит, в морг!» © ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 15:03
      Экс-советник: Киеву нужна передышка, чтобы вернуться к вопросу прежних границ

      В чем-же дело, сядьте на пенек, отдохните (желательно, когда пасмурная погода) winked
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +3
    Сегодня, 14:48
    Во-первых, никто не даст Киеву передышки, а во-вторых, украинская армия больше вперед не пойдет, она скоро побежит назад

    Зеленский сырскому: Что там на фронте?
    - Русские бегут!
    Зеля - отлично! А мы что делаем?
    Сырский - Отступаем!
    Зеля - почему?????
    Сырский: Так они на нас бегут!
    laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 15:09
      Цитата: Алексей_12
      Во-первых, никто не даст Киеву передышки, а во-вторых, украинская армия больше вперед не пойдет, она скоро побежит назад

      Зеленский сырскому: Что там на фронте?
      - Русские бегут!
      Зеля - отлично! А мы что делаем?
      Сырский - Отступаем!
      Зеля - почему?????
      Сырский: Так они на нас бегут!
      laughing

      А, ваш ученик Мыкола умный мальчик?
      О, да! В прошлом году он даже номинировался на еврея! winked
  3. Комментарий был удален.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 14:51
    Бывшие сантехники, ставшие советниками, да экспертами и что мы умного почерпнём от их статей и речей ?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 15:04
      Цитата: carpenter
      Бывшие сантехники, ставшие советниками, да экспертами и что мы умного почерпнём от их статей и речей ?

      Правильно! yes Лучше с умным помолчать, чем с дураком наговориться.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 14:52
    Добрый Трамп-наш хочет всукам эту передышку дать, а плохие европейцы наоборот не хотят давать им перевести дух.
    Или надо наоборот считать Трампа не нашим слонярой? recourse
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 15:11
      Цитата: alexoff
      Добрый Трамп-наш хочет всукам эту передышку дать, а плохие европейцы наоборот не хотят давать им перевести дух.

      Тогда будем считать, что ничего не происходит request
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 14:53
    Развелось этих экспердов, как собак не резанных))) и что самое странное - все хотят быть экспердами в Куеве, никто не хочет быть практиком, под Купянском)))
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 15:11
      Цитата: ТермиНахТер
      и что самое странное - все хотят быть экспердами в Куеве, никто не хочет быть практиком, под Купянском)))

      Отлично сказано! good
  7. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 14:54
    Хунте, ЕС и США срочно нужна заморозка по линии фронта и передышка для пополнения ВСУ.
    Чем активно занимаются и США, и Германия, и Франция путём поиска и спонсирования наёмников по всему миру.
    Вот и весь мирный план от Трампа.
    О какой морали можно договариваться с торгашом - только о цене на товар.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 15:13
      Цитата: Аркадий007
      Вот и весь мирный план от Трампа.
      О какой морали можно договариваться с торгашом - только о цене на товар.

      Так он этого и не скрывает. Просто Трамп уверен, что в мире все должны исполнять хотелки США.
  8. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 14:54
    Перкд смертью не надышитесь,чубатые!))
  9. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 15:05
    Сейчас Киеву не до этого, хунте срочно нужна заморозка по линии фронта и передышка для переформирования.

    Вот! Для переформирования. Не для мира, не для поправки народного хозяйства а для переформатирования ВСУ! Вот всуки!
  10. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 15:33
    Сейчас Киеву не до этого, хунте срочно нужна заморозка по линии фронта и передышка для переформирования.

    Что реально происходит.
    Россия, и так уже с 2022 г., как проводящая спецоперацию, находится в переговорном процессе с террористами удерживающих в заложниках мирняк (ЛДНР). Так? Так!
    Сейчас, по сути, террористы выдохлись, ранены и у них заканчивается БК, и они просят отпустить их на пару месяцев в госпиталь и перевооружиться...
    И какой нормальный руководитель антитеррористической спецоперации пойдет на такое предательство!?
  11. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 15:58
    Как показали попытки всех переговоров, останавливаться нельзя, они всегда требовали остановки по ЛБС, а потом заявляли что им такие условия не подходят, сейчас тоже самое, вроде с Трампом согласны, но потом заявят что такие условия не приемлемы.