Артиллерия, лазер и помехи: зенитный комплекс Calidus DAMITA против беспилотников
Компоненты комплекса DAMITA: боевая машина с 35-мм орудием и станцией РТР / РЭБ, контейнер с боевым лазером и отдельно стоящая РЛС
Широкое распространение беспилотных авиационных систем разных классов предъявляет особые требования к зенитным комплексам. Для эффективной работы, такие комплексы должны включать разные средства обнаружения, поражения и подавления. Свой вариант подобной системы недавно представила группа компаний Calidus из ОАЭ. Комплекс DAMITA сможет воздействовать на воздушные цели артиллерийским огнём, лазерным лучом и помехами.
Комплексный подход
Разработка перспективного комплекса ПВО стартовала не так давно и к настоящему времени прошла первые этапы. Результаты этих работ представили на недавней выставке Dubai Airshow 2025. На этом мероприятии группа «Калидус» показала несколько опытных изделий и соответствующие рекламные материалы.
Новый комплекс получил обозначение DAMITA (Drone defense, Autonomous, Missile defense, Technologically advanced, Aerial dome — «Защита от БПЛА и ракет, автономная, технологически продвинутая; воздушный купол»). Такое название отражает суть проекта — создание многокомпонентной и многофункциональной системы ПВО.
Новый проект учитывает характерные угрозы последнего времени в виде различных беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия. Такие изделия представляют известную опасность для войск и различных объектов, но являются достаточно сложной целью для более старых средств ПВО.
Calidus предлагает решение такой проблемы, причём комплексного характера. Изделие DAMITA представляет собой стационарный или мобильный комплекс с набором разных средств того или иного назначения. Предусматривается несколько устройств для отслеживания обстановки в воздухе и поиска целей. Кроме того, имеются разные вооружения и средства подавления.
Лазер EOS HEL
На недавней выставке показали основные средства перспективного комплекса. Для наглядности, артиллерийскую систему из его состава установили на одно из новейших шасси, а боевой лазер демонстрировался в виде контейнера для разных носителей. Также упоминалась возможность установки компонентов DAMITA на другие шасси и платформы.
Предполагается, что зенитный комплекс представленной конфигурации сможет эффективно решать поставленные задачи. При этом он будет иметь несколько характерных особенностей и преимуществ. Так, самоходные шасси обеспечат быструю смену позиций и гибкость применения. В свою очередь, набор средств обнаружения упростит поиск воздушных целей, а несколько разных вооружений повысят вероятность успешного перехвата или подавления таких объектов. Важно, что все эти операции будут осуществляться одним комплексом.
Средства и модули
Комплекс DAMITA включает несколько средств и устройств разного назначения. Заказчик может выбрать конкретную конфигурацию, соответствующую его потребностям. Также предусматривается использование разных платформ и машин-носителей. От типа выбранной платформы может зависеть состав средств на ней и разделение приборов между разными шасси.
Основным средством обнаружения в составе комплекса является трёхкоординатный радиолокатор IRIS от нидерландской компании Robin Radar Systems. Фазированная антенная решётка такой РЛС монтируется на неподвижном основании или на телескопической мачте. В зависимости от разных факторов, дальность обнаружения типовых малых БПЛА достигает 5 км. Возможна работа в движении.
В рекламных материалах по DAMITA также фигурирует оптико-электронная станция, разработанная британской компанией OpenWorks Engineering. Она имеет дневной и тепловизионный каналы и должна дублировать РЛС. Дальность обнаружения малых БПЛА днём должна достигать 6-8 км, ночью — до 2-3 км.
Предусматривается использование станции радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, разработанной немецкой компанией Aaronia AG. В режиме обнаружения она может засекать сигналы в широком диапазоне частот и пеленговать их источники на дальностях до 70-80 км.
В состав комплекса DAMITA входит оригинальная система управления. Она собирает данные от любых интегрированных средств обнаружения или от сторонних источников, обрабатывает их и выдаёт команды огневым средствам. Предусматривается высокий уровень автоматизации и снижение нагрузки на операторов.
Комплекс DAMITA может включать разные системы поражения и подавления. Так, в его состав можно интегрировать артиллерийский боевой модуль Rheinmetall Skyranger 35. Наличие программатора и снарядов с управляемым подрывом повысит эффективность огня по малоразмерным целям.
Альтернативой модулю «Скайренджер» является башня R800 от австралийской компании EOS. Она вооружается 30-мм пушкой Mk 44 Bushmaster II американского производства. Несмотря на меньший калибр, так же предусматривается использование программируемых взрывателей.
Собственный локатор лазера
Артиллерия может дополняться боевым лазером HEL, разработанным компанией EOS. Он строится в виде автономного контейнера с необходимыми средствами. Предусматривается использование излучателя мощностью от 50 до 150 кВт. Такая система уверенно разрушает малые БПЛА на дальностях порядка 3 км.
Система РТР / РЭБ от Aaronia AG используется не только для обнаружения БПЛА, но и для подавления каналов связи или сигналов навигации. При использовании направленной антенны, дальность действия такой станции помех достигает 4-5 км. Всенаправленная антенна снижает дальность подавления, однако может работать в движении.
Выставочная конфигурация
На Dubai Airshow 2025 был представлен один из вариантов комплектации нового зенитного комплекса. Часть его изделий показали в виде макетов или опытной техники, тогда как другие компоненты пока существуют только в виде рекламных материалов. Однако и в этом случае можно понять, какими Calidus видит новые зенитные средства.
Самым заметным компонентом стала боевая бронированная машина с модулем Skyranger 35. Её построили на базе нового шасси Sweihan. Четырёхосная колёсная машина должна обеспечить высокую мобильность и проходимость. На боевом модуле установили антенное устройство станции РТР / РЭБ.
Рядом демонстрировался контейнер с боевым лазером от EOS. Радиолокатор IRIS разместили на складной треноге. Сообщается, что их можно будет ставить на автомобильную технику. В частности, в роли носителя рассматривается броневик Calidus MATV.
Основные средства комплекса DAMITA могут монтироваться и на других платформах. Вполне возможно, что на следующих выставках группа «Калидус» покажет подобные возможности проекта. При этом нельзя исключать, что новые варианты боевых машин будут собираться уже с учётом пожеланий реальных заказчиков.
Актуальное решение
Тема борьбы с беспилотной авиацией пользуется известной популярностью. Разработчики вооружений и военной техники регулярно предлагают разные комплексы такого назначения с теми или иными особенностями. Группа компаний Calidus из ОАЭ тоже не прошла мимо популярного направления и показала свой вариант решения актуальной проблемы.
В целом комплекс DAMITA выглядит интересно. К его преимуществам можно отнести наличие широкого спектра средств обнаружения и поражения, совместимость с разными платформами и достаточно высокие технические характеристики. Также важной особенностью является возможность изменения конфигурации комплекса с учётом пожеланий заказчика.
В то же время, следует учесть, что пока речь идёт только о выставочном образце, причём ещё не все его компоненты приобрели окончательный вид. Кроме того, комплексу DAMITA предстоит пройти полный цикл испытаний и подтвердить заявленные возможности. Учитывая всю сложность проекта, можно ожидать, что это будет непросто. Однако использование ряда готовых компонентов может упростить и ускорить все необходимые проверки и тесты.
Очевидно, что именно будущие испытания станут решающим фактором, который определит коммерческие перспективы нового комплекса. Если группа Calidus сумеет подтвердить расчётные характеристики в условиях полигона, то изделие DAMITA сможет найти своего заказчика. Вероятно, эти вопросы прояснятся в ближайшем будущем.
Информация