МИД РФ: США планируют пополнить состав ВСУ филиппинскими наёмниками
В составе украинской армии в ближайшее время возможно появление большого числа наемников из Юго-Восточной Азии, представители США начали вербовку местных жителей на Филиппинах. Об этом сообщает российский МИД.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила поступившую в российское внешнеполитическое ведомство информацию. Согласно ей, американцы на Филиппинах развернули компанию по найму местных жителей для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Вербовкой будущих наемников занимается компания RMS International из Флориды, специализирующаяся на услугах в сфере безопасности. Предпочтение отдается бывшим силовикам и военным.
По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным.
Будущим наемникам обещают по 5 тысяч американских долларов в месяц при подписании контракта. Тем, кто все же соблазнился деньгами и решил повоевать за киевский режим, оформляют шенгенскую визу через посольство Германии в Маниле, оформляя их в качестве охранников в частные охранные предприятия. Далее учебные лагеря в Европе, вероятней всего в Польше, а оттуда прямиком на Украину.
В последнее время иностранные наемники ВСУ несут очень большие потери, поскольку ими пытаются заткнуть все дыры в обороне, а качество боевиков уже не то.
