МИД РФ: США планируют пополнить состав ВСУ филиппинскими наёмниками

В составе украинской армии в ближайшее время возможно появление большого числа наемников из Юго-Восточной Азии, представители США начали вербовку местных жителей на Филиппинах. Об этом сообщает российский МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила поступившую в российское внешнеполитическое ведомство информацию. Согласно ей, американцы на Филиппинах развернули компанию по найму местных жителей для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Вербовкой будущих наемников занимается компания RMS International из Флориды, специализирующаяся на услугах в сфере безопасности. Предпочтение отдается бывшим силовикам и военным.



По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным.


Будущим наемникам обещают по 5 тысяч американских долларов в месяц при подписании контракта. Тем, кто все же соблазнился деньгами и решил повоевать за киевский режим, оформляют шенгенскую визу через посольство Германии в Маниле, оформляя их в качестве охранников в частные охранные предприятия. Далее учебные лагеря в Европе, вероятней всего в Польше, а оттуда прямиком на Украину.

В последнее время иностранные наемники ВСУ несут очень большие потери, поскольку ими пытаются заткнуть все дыры в обороне, а качество боевиков уже не то.
  1. wku
    wku
    -4
    Сегодня, 15:08
    вааще, заявление уровня блогера с телеграмма, понятно кто такое озвучивал.....
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +4
      Сегодня, 15:21
      Это будет в Белом Доме США до бесконечности!
      При этом не имеет никакого значения Байден ли у власти в США или "стреляное ухо" Трамп и т.п. - всё едино! За ними стоит "глубинное государство" глобалистов США - американских транснациональных компаний и финансовый капитал ФРС США и Лондон Сити.
      1. wku
        wku
        -2
        Сегодня, 15:38
        что в Белом Доме будет до бесконечности? Псаки там уже давно не работает если что. hi
        1. роман66 Звание
          роман66
          -1
          Сегодня, 16:07
          А вот и жаль - она прикольная
          1. wku
            wku
            -1
            Сегодня, 16:12
            Псаки курит в стороне, по сравнению с Нашей "псаки" hi
      2. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        +3
        Сегодня, 15:59
        Согласен, Татьяна. Неважно что там самодовольно вещает Стеклянное Ухо про свой чудесный "план мира" - запад(матрасы, мелкобриты и прочая шваль) будут гадить, по мере сил.
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +4
    Сегодня, 15:09
    Вот так , на словах за прекращение конфликта , на деле все для продолжения и ослабления России .
    Но Трамп сейчас скажет : мы с этими кампаниями ничего общего не имеем . Это частный бизнес .
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:09
      Очень может быть и так. Просто бабла срубить.., как это : Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом,, напарник великого Альвеса"
  3. Normann Звание
    Normann
    +2
    Сегодня, 15:10
    Ну если их быстренько утилизируют, можно обещать хоть десять тысяч, все равно будут пропавшими.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 15:26
      иностранные наемники ВСУ несут очень большие потери

      Такого контингента из Филиппин полно в странах Ближнего востока , где они действительно работают частными охранниками и продолжают наплывать соискатели. А тут им работу как бы предлагают. В этом случае, лучше бы сидели у себя в джунглях.
    2. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +1
      Сегодня, 15:55
      колумбийцы больше на замануху не клюют похоже
  4. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Сегодня, 15:11
    Это тоже один из пунктов мирного плана Трампа?! belay
  5. Anglorussian Звание
    Anglorussian
    0
    Сегодня, 15:14
    Филиппинцы у себя в джунглях спецы. На окраине им придется невесело.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 16:44
      Были уже и есть подобные только спецы из Колумбии. В голос ревут,,мама роди меня обратно,,заберите нас от укров.)))
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 15:15
    представители США начали вербовку местных жителей на Филиппинах
    "Пилипино манки" пойдут, там нищета. Судя по тем кто работал на флоте - исполнительные, трудолюбивые, но копейку считать могут.
    Пить не могут, бутылка вина на троих и все в драбодан.
  7. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    -1
    Сегодня, 15:27
    Ответ тем, кто думает, что с мобилизацией у ВСУк проблемы. Просроченный наркоман может спокойно и дальше воровать миллиарды, что выделяет на войну США и ЕС. Аффилированные спецслужбами Запада фирмы за каких то 100 тыс.$ в год за одного наемника легко наберут новую многотысячную армию.
    1. Anglorussian Звание
      Anglorussian
      +3
      Сегодня, 15:36
      Наемники готовы убивать за деньги, а не умирать за деньги. Среди профи украина уже известна как могила.
      А филиппинцам можно через родню ( они всегда держат контакт со своими) пообещать два биткойна и билет домой через Китай за голову офицера.
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        +1
        Сегодня, 17:00
        тогда уж лучше из Новой Гвинеи нанимать ребят, их и кормить в окружении не нужно и с головами они умеют обращаться wink
  8. MIV040923 Звание
    MIV040923
    0
    Сегодня, 15:56
    Благо зима намечается вроде короткая и тёплая... Может как-нибудь выживут...
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 16:25
    Что, кто-нибудь в серьёз верил и верит в этот замусоленный до дыр "мирный план"? Украинский режим сейчас как курица с отрубленной башкой, будет воевать пока полностью кровью не истечёт.
  10. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 16:47
    филиппинцев на краину а эскимосов на войну с Венесуелой.а чё нормальный ход для борьбы с избытком населения Земли.
  11. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 16:49
    так на что спец службы устраните американцев прямо на Филлипинах, и скажите что так и было
  12. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 16:50
    За пару тысяч долларов местные бандиты вырезали бы нафиг персонал этих вербовочных пунктов! laughing
  13. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 16:51
    Филлипинцы в ВСУ ?
    Очень интересно ,особенно после того как колумбийцы закончились . Как они там будут воевать аж за 5 тысяч$ ,одному филлипинскому богу известно .Хотя конечно, работодатели у них будут предельно честными и пунктуальными .Зарплату будут платить вовремя и в срок .Возможны даже премии ! Вот свезло гражданам Филлипин так свезло ! Легкая такая прогулочка и с деньжатами домой
    Хотя большинство конечно без деньжат и в ящиках для бананов

    Примечательно другое, наемники из Европы похоже уже не стремятся на украинское сафари, но если есть еще на свете недоразвитые расы и среди них ду раки ,то почему бы этим не воспользоваться представителям высших нордических рас ?
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Сегодня, 17:06
      Однако думается мне что эта история не так проста ,какой кажется на первый взгляд и филиппинцы с боевым опытом нужны американцам на Тихоокеанском ТВД против Китая .И сами китайцы это конечно понимают, а стало быть их вовлеченность в конфликт на стороне России должна по всем признакам еще более возрасти ,возможно даже и своими добровольцами. Не исключаются также добровольцы из КНДР
      Но если все это правда ,то что означают эти трамповские потуги за мир ?