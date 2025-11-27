После провального вывода войск из Афганистана при администрации Байдена, эта же администрация оправдала прибытие стрелявшего в США в сентябре 2021 года его предыдущей работой на правительство США, включая сотрудничество с ЦРУ в качестве члена сил, помогавшим Штатам в Кандагаре, которое прекратилось вскоре после хаотичной эвакуации (американских военных).



Появляются новые подробности вчерашних событий в центре американской столицы, где недалеко от Белого дома на тот момент неизвестный открыл стрельбу. В результате были тяжело ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США из Западной Вирджинии, осуществлявшие патрулирование улиц города.По неофициальной информации СМИ, один из них позднее скончался в медучреждении. Министр войны Пит Хегсет опроверг это, заявив, что оба раненых находятся в критическом состоянии.Президент США Дональд Трамп назвал этот инцидент «актом терроризма и преступлением против человечности», не забыв, как всегда, обвинить Байдена в сложившейся ситуации. Событие в канун Дня благодарения, который отмечается в США сегодня, наверняка сильно взбудоражило американцев. Трамп в эти дни находится на отдыхе с семьей во Флориде.Стрелявший был задержан, мотивы, толкнувшие его на преступление, пока неизвестны. Трамп заявил, что хотя задержанный также тяжело ранен, это не избавит его от серьезного наказания.Стрелком оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, о чем сообщило Министерство внутренней безопасности США. Он выехал из страны вслед за американскими войсками в 2021 году в рамках операции «Приветствие союзников». Это означает, что мужчина наверняка сотрудничал с американской военной администрацией и опасался мести талибов, под натиском которых армия США спешно покинула Афганистан после двадцати лет попыток привнести «порядок и демократию» в эту непокорную страну.Оказалось, что стрелок-одиночка не только сотрудничал с американскими правительственными структурами в Афганистане, но и был агентом Центрального разведывательного управления США. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, следом за Трампом фактически обвинив во всем администрацию предыдущего президента.По словам Рэтклиффа, американскому правительству не следовало выдавать разрешение афганцу на въезд в США. Почему человеку, который активно сотрудничал с американцами в период оккупации своей страны, да еще, будучи агентом разведслужбы, наверняка был бы казнен талибами, не следовало предоставлять убежище, директор ЦРУ не объяснил.Есть и еще одна неувязка. Представитель администрации Трампа сообщил в частном порядке агентству Reuters, что хотя Лаканвал и подал заявление на получение убежища в США в декабре 2024 года, оно было одобрено 23 апреля 2025-го. Получается, через три месяца после официального вступления в должность Дональда Трампа.Согласно данным из открытых источников, Лаканвал служил в спецподразделении Kandahar strike force, предназначенном для проведения рейдовых операций во взаимодействии с американскими военными. Отбор на службу туда, по некоторым данным, проводился под патронажем ЦРУ.Довольно странно, что четыре года афганец никак не проявлял себя. И вдруг через несколько месяцев после получения официального статуса беженца решился на столь громкое преступление. Наверняка всё дело не в политике Байдена, а скорее, наоборот.