Стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США афганец оказался экс-агентом ЦРУ
Появляются новые подробности вчерашних событий в центре американской столицы, где недалеко от Белого дома на тот момент неизвестный открыл стрельбу. В результате были тяжело ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США из Западной Вирджинии, осуществлявшие патрулирование улиц города.
По неофициальной информации СМИ, один из них позднее скончался в медучреждении. Министр войны Пит Хегсет опроверг это, заявив, что оба раненых находятся в критическом состоянии.
Президент США Дональд Трамп назвал этот инцидент «актом терроризма и преступлением против человечности», не забыв, как всегда, обвинить Байдена в сложившейся ситуации. Событие в канун Дня благодарения, который отмечается в США сегодня, наверняка сильно взбудоражило американцев. Трамп в эти дни находится на отдыхе с семьей во Флориде.
Стрелявший был задержан, мотивы, толкнувшие его на преступление, пока неизвестны. Трамп заявил, что хотя задержанный также тяжело ранен, это не избавит его от серьезного наказания.
Стрелком оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, о чем сообщило Министерство внутренней безопасности США. Он выехал из страны вслед за американскими войсками в 2021 году в рамках операции «Приветствие союзников». Это означает, что мужчина наверняка сотрудничал с американской военной администрацией и опасался мести талибов, под натиском которых армия США спешно покинула Афганистан после двадцати лет попыток привнести «порядок и демократию» в эту непокорную страну.
Оказалось, что стрелок-одиночка не только сотрудничал с американскими правительственными структурами в Афганистане, но и был агентом Центрального разведывательного управления США. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, следом за Трампом фактически обвинив во всем администрацию предыдущего президента.
По словам Рэтклиффа, американскому правительству не следовало выдавать разрешение афганцу на въезд в США. Почему человеку, который активно сотрудничал с американцами в период оккупации своей страны, да еще, будучи агентом разведслужбы, наверняка был бы казнен талибами, не следовало предоставлять убежище, директор ЦРУ не объяснил.
Есть и еще одна неувязка. Представитель администрации Трампа сообщил в частном порядке агентству Reuters, что хотя Лаканвал и подал заявление на получение убежища в США в декабре 2024 года, оно было одобрено 23 апреля 2025-го. Получается, через три месяца после официального вступления в должность Дональда Трампа.
Согласно данным из открытых источников, Лаканвал служил в спецподразделении Kandahar strike force, предназначенном для проведения рейдовых операций во взаимодействии с американскими военными. Отбор на службу туда, по некоторым данным, проводился под патронажем ЦРУ.
Довольно странно, что четыре года афганец никак не проявлял себя. И вдруг через несколько месяцев после получения официального статуса беженца решился на столь громкое преступление. Наверняка всё дело не в политике Байдена, а скорее, наоборот.
Информация