Лукашенко: Украина потеряет Николаев и Одессу, если Зеленский затянет переговоры

Украина может потерять не только четыре региона, но и выход к морю. Как заявил Александр Лукашенко, Зеленскому срочно нужно подписывать мирное соглашение, если он не хочет потерять еще и Николаев с Одессой.

Белорусский лидер предупредил «нелегитимного», что затягивание боевых действий с большой вероятностью приведет к потере Украиной всего черноморского побережья вместе с выходом к морю. А без контроля Николаева и Одессы Зеленский уже никому не будет нужен, те же британцы и французы просто мечтают влезть в Черное море. А ведь Лукашенко просто так ничего не говорит, это предупреждение киевской хунте. Он призвал клоуна «подумать», исходя из реальной обстановки на поле боя.



А у тебя есть всё: и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо всё взвесить и принять взвешенное решение.


О том, что российская армия будет пытаться взять черноморское побережье, говорят и украинские военные эксперты и аналитики. Этот вариант для Москвы самый выгодный. При этом российское командование может задействовать Херсонское направление, но не прямо сейчас, а после выхода ВС РФ к Запорожью. А это, если учитывать нарастание темпа наступления, провалов ВСУ и общего состояния украинской армии, не такая уж и далекая перспектива.

Российская армия истощает ВСУ, уничтожая резервы и боеспособные части. И чем дольше идут боевые действия, тем слабее становится украинская армия.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 15:34
    ❝ Зеленскому* срочно нужно подписывать мирное соглашение, если он не хочет потерять еще и Николаев с Одессой ❞ —

    — «Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо » © ...
    (Вот после Одессы с Николаевом можно рассмотреть этот вопрос)
    1. Madrina Звание
      Madrina
      0
      Сегодня, 17:09
      Many, many countries have no access to the sea. Serbia, Switzerland, Slovakia, Belorussia, Georgia, Hungary, Austria, even large ones like Kazhastan, and dozens in Africa and Asia. Besides as the Sea Levels allegedy rise dangerously Galicia is far safer without flooding from the Black Sea.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +10
    Сегодня, 15:35
    Украина может потерять не только четыре региона, но и выход к морю.

    Слово может нужно заменить на должна… Нечего всяким британцам с лягушатниками делать в Чёрном море.
  3. isv000 Звание
    isv000
    +15
    Сегодня, 15:37
    Лукашенко: Украина потеряет Николаев и Одессу, если Зеленский затянет переговоры

    Николаев и Одесса не должны жить в свинарнике. Этим жемчужинам нужна достойная оправа.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +5
      Сегодня, 15:45
      А если не затянет, то не потеряет? Он этого у....а уговаривает что-ли сохранить контроль над русскими городами?
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +2
        Сегодня, 16:12
        Так он же его сыном считал,с его же слов.))
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 16:33
          Цитата: Лимон
          Так он же его сыном считал,с его же слов.))

          В семье не без урода... request
        2. Melior Звание
          Melior
          +1
          Сегодня, 16:52
          Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи...
  4. Eug Звание
    Eug
    +5
    Сегодня, 15:39
    Вопрос - зачем Лукашенко стремится подтолкнуть Зеленского к вроде бы неавгодному для России варианту? Уж не потому ли, что как раз такого результата хотят и в России?
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      -1
      Сегодня, 15:59
      Башар Асад в последнее время также почувствовал, что он, возможно, сможет найти лучших друзей...
  5. olbop Звание
    olbop
    +9
    Сегодня, 15:42
    Совсем не понравился спич Лукашенко в Бишкеке. Весьма двусмысленный. Непонятно, какую же сторону он поддерживает. В лучшем случае - не нашим, не украм.
    1. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      +5
      Сегодня, 15:49
      Лука такой - многовекторный, как бы не свалится ему с 2 стульев.
  6. Tooks Звание
    Tooks
    +2
    Сегодня, 15:44
    Да, странное предупреждение. Давай, торопись, а то ещё пара областей уйдёт к России.
  7. samarin1969 Звание
    samarin1969
    -1
    Сегодня, 15:48
    Александр Григорьевич, под старость, стал пророком и мастером разговорного жанра. На фоне нехаризматичного Слуцкого, ЛДПР стоит присмотреться к ценному кадру.

    п.с. К сожалению, Одессы России не видать. Шансы 2014,2022 растаяли. Американцы никогда не допустят угрозу своим интересам в этом регионе. Почитатели "духа Анкориджа" не захотят с ними столкновений.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 16:00
      Американцев никто и спрашивать не будет. "Не допустят" они... Что еще они смогут сделать кроме того, что уже сейчас делают? Не пойдет укроп на условия России, Россия сама заберет Одессу. Именно из-за Черного моря в том числе весь сыр бор. Без него окраина нафиг никому в НАТО не уперлась.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:38
      Цитата: samarin1969
      п.с. К сожалению, Одессы России не видать. Шансы 2014,2022 растаяли. Американцы никогда не допустят угрозу своим интересам в этом регионе.

      no Ковбойцам вполне хватит румынских и болгарских портов в том регионе. А на Залежалую по любому накинут смирительную рубашку, если не деревянный макинтош...
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 15:57
    Украина потеряет Николаев и Одессу, если Зеленский затянет переговоры

    Ради Николаева и Одессы пусть затягивает и что хочет делает. Нам крайне необходим выход к Одессе.
    Без Одессы мамы нет Ростова папы! Так, что Одесса и Николаев должны вернуться в Россию.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 16:16
      А как же всё это время существовал Ростов??
    2. Ростислав_ Звание
      Ростислав_
      0
      Сегодня, 16:30
      Поговорка не верна. Точнее, один из вариантов. Изначальный и правильный, еврейский. Одесса-мама, Киев-папа. smile
    3. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:41
      Цитата: Правдодел
      Ради Николаева и Одессы пусть затягивает и что хочет делает. Нам крайне необходим выход к Одессе.

      Одесса Одессой но нам надо пошустрей двигаться к ПМР, пока пчёлка Майя окончательно не затащила молдаван в цыганский улей. В этом случае ПМР восстанет и нашим там будет ой как туго...
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 15:57
    Нарколыга - никто. Его подпись ничего не значит. И пока на окраине не проведут выборы, вряд ли какие нибудь "договора" будут подписаны в принципе.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:44
      Цитата: Уарабей
      Нарколыга - никто. Его подпись ничего не значит. И пока на окраине не проведут выборы, вряд ли какие нибудь "договора" будут подписаны в принципе.

      Выборы в свинарнике провести - как два пальца об асфальт. Главное сделать это перед кормлением, с полным ведром в руках и у пустого корыта. Всеми копытами выберут нарка единогласно...
  10. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 15:58
    В той ситуации, что сейчас развилась, Одессу и Николаев надо возвращать, чтобы купировать большие проблемы в будущем. Оставлять по договорённостям, эти территории нельзя.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:48
      Цитата: МятныйПряник
      В той ситуации, что сейчас развилась, Одессу и Николаев надо возвращать, чтобы купировать большие проблемы в будущем. Оставлять по договорённостям, эти территории нельзя.

      Для этого надо крошечный Очаков освободить от наглов, а то тесно им там, требуют чтоб мы им передали ещё и Кинбурнскую косу. belay И кое кого в наших верхах на стульях пошатать, а то бомбим городишко почти четыре года а воз и ныне там...
    2. Nikolaevich_IXI
      Nikolaevich_IXI
      0
      Сегодня, 17:15
      А как вы вообще себе представляете возвращение Одессы и Николаева, если мы даже сейчас при многократном преимуществе в бойцах и технике не можем форсировать Днепр и освободить Херсон?
  11. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 16:03
    А ему то зачем подталкивать к подписанию по сути капитуляции РФ? Такой мир сто лет не нужен. Подписывать этот позор нам нельзя никак. А после как и зеленский откажется от Трамповского плана, надо заявить, что мы предупреждали, что следующие условия будут еще жестче и заявить права на всю левобережную украину. Касаемо Одессы, то... к сожалению вариантов 3:
    1. Десант. Не реально. Нет смысла даже это обосновывать.
    2. Надеяться, что украина нам оставит мосты через Днепр. Не реально. Нет смысла даже это обосновывать.
    3. Идти через Беларусь. Шанс 1%, ибо Батька вон в миротворцы заделался, не пропустит. Ну и не факт, что пройдем, там ведь Полесье, продвижение возможно только по дорогам, а их там почти нет, а имеющиеся заминированы, разобраны вместе с мостами, завалы, засады и т. д. Попробовать конечно можно, но опять же Батька не пустит.
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 16:55
      Батьку не трогай, он свой рубеж крепко держит. Армия подготовлена вагнерами, вооружение на высшем, российском, уровне и даже ядрён-батон приготовлен для "дорогих" западных гостей.
      Что же касается Одессы то там по прямой ок. 60 км от Тарханкута, но на пути Очаков с британцами и их там достаточно много для большого мирового кипиша в случае их заземления. Вот какую заковыку надо решать...
  12. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 16:04
    Он призвал клоуна «подумать»
    Александр Григорьевич, этот клоун думать не умеет, не надо ему льстить. И, определитесь уже, Вы и ваше государство - по настоящему союзны России, или готовы быть союзниками всех сразу, лишь бы под раздачу не попасть? Какого лешего Вы предупреждаете этого нациста?!
  13. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:19
    По мне так Зе плевать на Одессу ,Днепр и народ Украины в целом .Ему день у власти ,приносит 1,5 мил $
  14. vromi Звание
    vromi
    0
    Сегодня, 16:19
    Вот зачем подсказывать, а? Одессу давно пора вернуть в состав России, там русские люди живут. Зачем нам военно-морские базы НАТО у себя под носом?
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 16:19
    Не может, а должна и не потеряет, а вернет.
  16. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    0
    Сегодня, 16:20
    Не знал, что Батько Одессу готов отдать!
    Если оставить хоть часть Украины под бандеровцами, да ещё с выходом к морю - это стратегическое поражение!!!
  17. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 16:20
    Бе
    лорусский лидер предупредил «нелегитимного», что затягивание боевых действий с большой вероятностью приведет к потере Украиной всего черноморского побережья вместе с выходом к морю. А без контроля Николаева и Одессы Зеленский уже никому не будет нужен, те же британцы и французы просто мечтают влезть в Черное море. А ведь Лукашенко просто так ничего не говорит, это предупреждение киевской хунте. Он призвал клоуна «подумать», исходя из реальной обстановки на поле боя.

    Складывается впечатление, что батька на стороне "Володи", так он ласково называет укрофюрера. Батьку беспокоит, что мы возьмем Одессу, Николаев, он хочет чтобы у укрофюрера остались порты, через которые ему продолжат гать вооружение, боеприпасы и прочую "гуманитарку"? Это так себе представляет мир один из глав союзного государства? sad
  18. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Сегодня, 16:35
    Я иногда сомневаться начинаю, чьи интересы защищает Лукашенко - России или Украины.
    1. Melior Звание
      Melior
      0
      Сегодня, 16:54
      Странный вопрос - свои, разумеется!
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:03
    Цитата: isv000
    Николаев и Одесса не должны жить в свинарнике

    Да ещё если этот свинарник давно уже не чищенный!
  20. Грица Звание
    Грица
    0
    Сегодня, 17:19
    Какая Одесса, вы о чём? По готовящемуся договорняку нам, в лучшем случае достанется только Краматорск со Славянском. Ну и Гуляйполе с Северском сами отобьем. . Про остальное забудьте. Наше руководство уже даже готовы подарить американцам все свои сбережения, лишь вылезти из этой ситуации. Войну явно не вытягиваем экономически