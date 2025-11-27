Лукашенко: Украина потеряет Николаев и Одессу, если Зеленский затянет переговоры
Украина может потерять не только четыре региона, но и выход к морю. Как заявил Александр Лукашенко, Зеленскому срочно нужно подписывать мирное соглашение, если он не хочет потерять еще и Николаев с Одессой.
Белорусский лидер предупредил «нелегитимного», что затягивание боевых действий с большой вероятностью приведет к потере Украиной всего черноморского побережья вместе с выходом к морю. А без контроля Николаева и Одессы Зеленский уже никому не будет нужен, те же британцы и французы просто мечтают влезть в Черное море. А ведь Лукашенко просто так ничего не говорит, это предупреждение киевской хунте. Он призвал клоуна «подумать», исходя из реальной обстановки на поле боя.
А у тебя есть всё: и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо всё взвесить и принять взвешенное решение.
О том, что российская армия будет пытаться взять черноморское побережье, говорят и украинские военные эксперты и аналитики. Этот вариант для Москвы самый выгодный. При этом российское командование может задействовать Херсонское направление, но не прямо сейчас, а после выхода ВС РФ к Запорожью. А это, если учитывать нарастание темпа наступления, провалов ВСУ и общего состояния украинской армии, не такая уж и далекая перспектива.
Российская армия истощает ВСУ, уничтожая резервы и боеспособные части. И чем дольше идут боевые действия, тем слабее становится украинская армия.
