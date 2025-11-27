А у тебя есть всё: и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо всё взвесить и принять взвешенное решение.

Украина может потерять не только четыре региона, но и выход к морю. Как заявил Александр Лукашенко, Зеленскому срочно нужно подписывать мирное соглашение, если он не хочет потерять еще и Николаев с Одессой.Белорусский лидер предупредил «нелегитимного», что затягивание боевых действий с большой вероятностью приведет к потере Украиной всего черноморского побережья вместе с выходом к морю. А без контроля Николаева и Одессы Зеленский уже никому не будет нужен, те же британцы и французы просто мечтают влезть в Черное море. А ведь Лукашенко просто так ничего не говорит, это предупреждение киевской хунте. Он призвал клоуна «подумать», исходя из реальной обстановки на поле боя.О том, что российская армия будет пытаться взять черноморское побережье, говорят и украинские военные эксперты и аналитики. Этот вариант для Москвы самый выгодный. При этом российское командование может задействовать Херсонское направление, но не прямо сейчас, а после выхода ВС РФ к Запорожью. А это, если учитывать нарастание темпа наступления, провалов ВСУ и общего состояния украинской армии, не такая уж и далекая перспектива.Российская армия истощает ВСУ, уничтожая резервы и боеспособные части. И чем дольше идут боевые действия, тем слабее становится украинская армия.