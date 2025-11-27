Конституционный суд разрешил конфискацию имущества родственников коррупционеров

Конституционный суд разрешил конфискацию имущества родственников коррупционеров

Конституционный суд России считает необходимым разрешить конфискацию имущества, полученного третьими лицами, в том числе родственниками осужденных за коррупцию. Имущество будет конфисковываться даже если эти лица непосредственно не участвовали в коррупционных преступлениях, однако при этом знали об их совершении.

В определении КС говорится, что лицо, которому было передано имущество, полученное преступным путем, не лишено возможности осознавать возможные последствия в виде конфискации этого имущества, даже если оно является единственным жильем.



Соответствующий правовой вопрос возник в связи с жалобами родственников бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова, у которых суд постановил конфисковать недвижимость, приобретенную на деньги от взяток и легализации преступных доходов. По решению суда, они не могли не знать о преступном характере доходов Лабузова, поскольку размер его законных доходов не позволил бы им построить особняк почти за 50 миллионов рублей.

Таким образом, возможна конфискация имущества лиц, не признанных виновными в коррупционном преступлении, в случае, если его владелец не мог не знать о происхождении средств, на которые оно было приобретено. Также КС РФ подчеркнул, что конфискация не распространяется на добросовестных приобретателей, однако это необходимо доказывать в рамках уголовного дела.
  Василенко Владимир
Сегодня, 15:43
    Василенко Владимир
    +12
    Сегодня, 15:43
    +1000000000000000000000000000000000
    только вот вопрос почему это не было раньше?!
    frruc
Сегодня, 15:47
      frruc
      +7
      Сегодня, 15:47
      ........однако при этом знали об их совершении.

      Похоже на лазейку в решении КС. Поди докажи, что знали. Считаю, эти родственники должны сами доказывать, что нажитое добро и счета в банках заработаны своим "тяжким и непосильным" трудом.
      Татьяна
Сегодня, 15:51
        Татьяна
        +4
        Сегодня, 15:51
        Давно пора!
И за их коррупционных лоббистов в ГД РФ и СФ РФ тоже давно пора взяться!

        Давно пора!
        И за их коррупционных лоббистов в ГД РФ и СФ РФ тоже давно пора взяться!
      lubesky
Сегодня, 15:56
        lubesky
        +4
        Сегодня, 15:56
        Цитата: frruc
        Похоже на лазейку в решении КС. Поди докажи, что знали


        Совершенно верно коллега, самая лазейка и есть! У неправильных пацанов будут знать, у правильных пацанов родня в неведении hi
      sanja.grw
Сегодня, 16:06
        sanja.grw
        +2
        Сегодня, 16:06
        Цитата: frruc
        Считаю, эти родственники должны сами доказывать, что нажитое добро и счета в банках заработаны своим "тяжким и непосильным" трудом.

        Также КС РФ подчеркнул, что конфискация не распространяется на добросовестных приобретателей, однако это необходимо доказывать в рамках уголовного дела.
      mann
Сегодня, 16:17
        mann
        +2
        Сегодня, 16:17
        Цитата: frruc
        ........однако при этом знали об их совершении.

        Похоже на лазейку в решении КС. Поди докажи, что знали. Считаю, эти родственники должны сами доказывать, что нажитое добро и счета в банках заработаны своим "тяжким и непосильным" трудом.

        Да ладно вам, как родственники могли знать, откуда у них вилла на Лазурном берегу появилась? Думали, что с неба упала... вместе с документами на виллу
      Дмитрий Михайлович Серегин
Сегодня, 16:19
        Дмитрий Михайлович Серегин
        +3
        Сегодня, 16:19
        Полностью согласен. Причем это должно касаться ВСЕХ. Сделал крупную покупку - представь декларацию о доходах. А то у нас "левая" недвижимость всплывает только в рамках уголовных дел.
        Aken
Сегодня, 16:47
          Aken
          -1
          Сегодня, 16:47
          Так ведь чиновников освободили от обязанности публично декларировать имущество. Как узнать-то?
          Дмитрий Михайлович Серегин
Сегодня, 16:55
            Дмитрий Михайлович Серегин
            0
            Сегодня, 16:55
            Речь не идет о публичности, для этого есть компетентные органы.
            Aken
Сегодня, 16:56
              Aken
              -1
              Сегодня, 16:56
              Так ведь чиновники в компетентных органах тоже не декларируют.
              Ворон ворону глаз не выклюет.
              Дмитрий Михайлович Серегин
Сегодня, 17:01
                Дмитрий Михайлович Серегин
                0
                Сегодня, 17:01
                Да это все понятно. Кардинальных перемен ожидать глупо. Так, отдельные эпизоды. Но все равно приятно))).
              Сергей250455
Сегодня, 17:15
                Сергей250455
                0
                Сегодня, 17:15
                Зайдите на любой гос сайт. Там на любого чиновника есть данные: сколько заработал за год, какую машину имеет и что купил-продал за год. И всё с фотографией чиновника
      Вольноопределяющийся Марек
Сегодня, 17:07
        Вольноопределяющийся Марек
        0
        Сегодня, 17:07
        Да, именно так. Скажут:"ой, а мы и не знали!". И им поверят? Конечно поверят, если это свой человечек. Такой лазейки быть не должно.
    Oldi
Сегодня, 15:48
      Oldi
      +3
      Сегодня, 15:48
      Дали время всем, кто в теме, привести в порядок свои дела, а дальше тянуть стало некуда, пришлось ужесточать.
    Юрий Васильев
Сегодня, 15:59
      Юрий Васильев
      +3
      Сегодня, 15:59
      Потому что государство это неповоротливый бюрократический аппарат, ситуация обычно долго вызревает, прежде чем появляются подобные решения. Инерция большая. Государственные чиновники обычно пассивны, день прошел и ладно, работают спустя рукава, на минималках, инициатива наказуема, ну и т.д. Уж такова реальность.
      Дмитрий Михайлович Серегин
Сегодня, 16:28
        Дмитрий Михайлович Серегин
        +2
        Сегодня, 16:28
        Кто то из известных людей сказал - "Бороться с бюрократией практически невозможно, так как ее придется поручить бюрократам." В одном из подразделений центрального аппарата МВД, где я недавно завершил службу, объем подшиваемой "бумаги" за пять лет вырос в три раза...
    ZovSailor
Сегодня, 16:15
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 16:15
      Василенко Владимир
      Сегодня, 15:43
      только вот вопрос почему это не было раньше?!

      hi Ну, так, батенька, СВО идёт: Всё для фронта - Всё для победы.
      Войну экономик никто не отменял.
      Только вот будет ли такое применение для всех коррЮпционеров, равных перед обществом и законом или найдутся неприкасаемые, равнее всех?
      Скоро прямая линия с Кремлём, вот и вынести вопросы для ответов по применению.
    dmi.pris1
Сегодня, 16:28
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 16:28
      Подождите с восторгом.Там есть НО.Надо доказать,что владелец имущества ЗНАЛ О ПРОИСХОЖДЕНИИ "всегонажитогочестнымпутем"
    Маз
Сегодня, 17:14
      Маз
      0
      Сегодня, 17:14
      Лучче поздно чем никогда , пословица не требующая доказательств
  Гюнтер
Сегодня, 15:46
    Гюнтер
    +3
    Сегодня, 15:46
    Верное решение, денег нет а держаться надо, пищевая пирамида усохла несмотря на повышение налогов, пошлин, штрафов, тарифов ЖКХ.
    Татьяна
Сегодня, 16:44
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 16:44
      Цитата: Гюнтер
      пищевая пирамида усохла несмотря на повышение налогов, пошлин, штрафов, тарифов ЖКХ.

      И продолжает усыхать за счёт диверсионной по лекалам МОМ в Россию НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ т.н. "трудовой" и "социальной" миграции из стран Средней Азии, раскачивающей экономику в коррупционном содружестве добрейших прозападных чиновников по замещению иностранными мигрантами коренного населения России.

      В стране сложился - благодаря подписанию Россией членства в МОМ - криминальный миграционный бизнес по паразитарному переселению иностранных мигрантов в Россию ведёт к тому, что пенсионного фонда уже на россиян вновь явно не хватает и чиновники вновь заговорили об очередном поднятии пенсионного возраста для выхода трудящихся россиян на пенсию по старости.

      СПРАВКА
      МОМ - Международная организация по миграции, связанная с ООН и работающая в области миграции.
      В 1992 году ей был предоставлен статус наблюдателя на Генеральной Ассамблее ООН (резолюция ГА A/RES/47/4).
      В сентябре 2016 года государства-члены ООН на Генеральной Ассамблее единогласно приняли резолюцию, одобряющую соглашение о преобразовании МОМ в аффилированную организацию ООН. Это соглашение укрепило отношения между МОМ и ООН и расширило ее возможности по выполнению соответствующих мандатов в интересах мигрантов и государств-членов.
      Штаб-квартира МОМ в Женеве, а представительства МОМ в Нью-Йорке и Аддис-Абебе. Центр анализа глобальных миграционных данных (GMDAC) находится в Берлине.
      Официальными языками являются английский, французский и испанский. Согласно собственным данным, бюджет организации в 2020 году составил около двух миллиардов долларов США. Он формируется за счет добровольных взносов государств-членов и пожертвований.
      МОМ находится под влиянием МИ-6 и ЦРУ.
      В общем, кто девушку кормит, тот её и "танцует".

      По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), МОМ является одним из основных участников оказания гуманитарной помощи в рамках системы ООН, особенно в контексте вынужденного переселения. Основные меры по оказанию помощи, предпринимаемые МОМ, включают предоставление жилья, защиту, оказание базовой медицинской и санитарной помощи, обеспечение безопасности жизнедеятельности, координацию, телекоммуникации и логистику.
      По поручению Координатора чрезвычайной помощи ООН МОМ совместно с УВКБ ООН несет основную ответственность за координацию и управление лагерями в чрезвычайных гуманитарных ситуациях. Организация также принимает активное участие в стабилизации, миростроительстве и развитии в контексте миграции.
  nikon7717
Сегодня, 15:46
    nikon7717
    +2
    Сегодня, 15:46
    Да не уже ли? Дожили?
    Какой судья принял такое решение?
    А то все ховались от такого под лавкой.
  михаилл
Сегодня, 15:49
    михаилл
    +7
    Сегодня, 15:49
    "— Машина на имя жены, дача на моё имя… Ничего у тебя нет! Ты голодранец!
    — Тебя посодют, а ты не воруй!
    — Твой дом — тюрма!".
  Totor5
Сегодня, 15:53
    Totor5
    +4
    Сегодня, 15:53
    Надо как в Америке, по закону о борьбе с мафией и коррупцией - при аресте, родственники обязаны подтвердить доходы. Все что не могут подтвердить - изымается как преступно нажитое.
    al3x
Сегодня, 15:56
      al3x
      +2
      Сегодня, 15:56
      Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что никто там ничего подтвердить не сможет, если копать начнут. У нас ведь, как только тело дорвется до власти, то у этого тела буквально через пару-тройку лет все родственники становятся мега успешными бизнесменами.
  al3x
Сегодня, 15:55
    al3x
    0
    Сегодня, 15:55
    Ну, похоже, что совсем в бюджете ныне запрещенная *опа образовалась, по всем сусекам начали мести, даже по некогда запретным.
    Уарабей
Сегодня, 16:08
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 16:08
      Не надейтесь. Это делается для того, чтобы потенциальные "взяточники" больше не надеялись, что можно хапать и переписывать все на родственников.
  Anglorussian
Сегодня, 15:57
    Anglorussian
    +4
    Сегодня, 15:57
    А зачем области свой министр? Хоть кто-нтибудь знает?
    faiver
Сегодня, 16:12
      faiver
      +5
      Сегодня, 16:12
      для понту, ведь должность министра круче чем должность начальника управления/департамента
  Ростислав_
Сегодня, 15:58
    Ростислав_
    -1
    Сегодня, 15:58
    Не интересно. Лучше про хахлов, про ихнию запредельную коррупцию wink
    agond
Сегодня, 16:13
      agond
      +1
      Сегодня, 16:13
      Если родственник видел явное несоответствие доходов и расходов , пользовался плодами "трудов" , очень вероятно, что он был в курсе дел и возможно давал советы в таком случае он скорее не просто родственник , а подельник если не соучастник
  AK-1945
Сегодня, 16:09
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 16:09
    Конституционный суд разрешил конфискацию имущества родственников коррупционеров

    Это конечно всё очень замечательно, но есть большая ложка дерьма. КС это сделал не ради торжества закона и справедливости. Бюджет дырявый, его надо срочно латать, а доходов нет. Налоги, пошлины, тарифы.... Всё подняли. Хреново, когда для того, что должно было быть сделано давно понадобилось СВО. Можете поносить меня как хотите, но факт есть факт.
    al3x
Сегодня, 16:15
      al3x
      0
      Сегодня, 16:15
      Так и есть. А уж во сколько триллионов эта сво в итоге обходится мы никогда не узнаем. Гайки крутят уже чуть ли не ежедневно по всем позициям, от батона до кандона. Единственное, что понятно, так это то, что финансовая *опа становится всё шире и шире уже не по дням, а по часам.
    Tagan
Сегодня, 16:25
      Tagan
      +1
      Сегодня, 16:25
      но есть большая ложка дерьма. КС это сделал не ради торжества закона и справедливости.

      Откровение, однако: что ни делай, ложка дерьма на любой случай всегда найдется.))
  APASUS
Сегодня, 16:16
    APASUS
    -1
    Сегодня, 16:16
    Просто мысли в слух.......
    У Юлии Тимошенко на пример нет ничего ,квартир ,машин, домов ,она все арендует. По моему сейчас полно моментов с уходом любых денег ,мир финансовых услуг громадный , надо просто понимать что ты хочешь.
  al3x
Сегодня, 16:21
    al3x
    +2
    Сегодня, 16:21
    По количеству минусов на комменты могу сделать вывод, что несколько коррумпированных крыс или их родственники прямо сейчас сидят в этой ветке и гадят по своей гадской природе везде, где могут 😁
    Aken
Сегодня, 16:43
      Aken
      +1
      Сегодня, 16:43
      У них сегодня траур.......
  dnestr74
Сегодня, 16:36
    dnestr74
    0
    Сегодня, 16:36
    Так не конфискуют у нужных людей) Вон мэр Владика на СВО видимо дупу ранил, ему все вернули.
  Aken
Сегодня, 16:42
    Aken
    +2
    Сегодня, 16:42
    Это что же такое большое в лесу сдохло?
    35 лет мы ждали этого дня.
    советник 2 уровня
Сегодня, 16:58
      советник 2 уровня
      +1
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Aken
      Это что же такое большое в лесу сдохло?
      35 лет мы ждали этого дня.

      предлагаю посмотреть как это будет работать, а уже потом начинать радоваться..
      Aken
Сегодня, 17:00
        Aken
        -1
        Сегодня, 17:00
        Да всё я понимаю. Профанация будет 146%.
        Но если кто-то из родственников ворья сегодня кирпич отложил, уже приятно.
  Melior
Сегодня, 16:57
    Melior
    0
    Сегодня, 16:57
    Причем тут знали или не знали? Не смогли указать источник дохода - пусть сразу платят налог с незадекларированной суммы, а дальше следствие разберется, откуда дровишки!
  Schneeberg
Сегодня, 17:00
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:00
    Вот и отличненько! Все, под чистую!
  Теренин
Сегодня, 17:03
    Теренин
    +2
    Сегодня, 17:03
    Да, уж, winked после данного постановления ВС многим придется репу чесать recourse
  Тополь
Сегодня, 17:15
    Тополь
    0
    Сегодня, 17:15
    Мне думается, народ тут рано обрадовался. Между заголовком статьи и её первым абзацем есть существенная разница. Сравните: "Конституционный суд разрешил конфискацию имущества родственников коррупционеров" и "Конституционный суд России считает необходимым разрешить конфискацию имущества,". Я хоть и не юрист, но думаю, что данная норма начнёт действовать, когда соответствующие статьи будут внесены в УК, УПК и другие подзаконные акты. Далеко не факт, что наша ГД быстренько всё это облечет в форму закона. Там таких персонажей наверное достаточно. Кто ж против себя будет законы принимать?
    А насчёт "знал-незнал" вообще тяжело доказать: если жена спросит такого коррупционеров, где взял деньги на Феррари, он скажет, премию получил, авторский гонорар и т.п. И всё - дело с концом. Если родственники не будут в соцсетях хвастаться и с друзьями-подругами на этот счёт трепаться, то фиг докажешь, что знали.
  newtc7
Сегодня, 17:17
    newtc7
    0
    Сегодня, 17:17
    Интересно я есть вообще в России хоть один чиновник уровня министра какого-то регионального правительства и выше/ниже который не участвует в коррупционных схемах?