Они (ВС РФ) захватят Покровск, потом зайдут в Днепропетровскую область, потом пойдут на Запорожскую область, потом перепрыгнут через реку и захватят обратно Херсон, пойдут на Николаев.

Это всего-навсего стокилометровая полоска земли в Приазовье, на которой нет крупных населенных пунктов, кроме двух-трех — Мелитополь, по сути, Бердянск уже прижат к морю. То есть, в этих степях вообще ничего нет.

Пока Трамп и его представители изо всех сил пытаются то ли заставить, то ли убедить Киев и его европейских покровителей в необходимости заключения соглашения о мире, или перемирии, уже не совсем понятно, на Украине, российская армия неспешным катком продолжает наступление на запад. Сообщения об освобождении все новых населенных пунктов и территорий поступают ежедневно.Американцы справедливо предупреждают Зеленского и его европейских союзников, что лучше договориться о прекращении (или заморозке, на что Москва не пойдет) конфликта как можно скорее, ибо дальше будет только хуже для Киева, в том числе в части перехода под контроль ВС РФ все новых территорий.Здравомыслие проявляют и некоторые украинцы из числа отставных военных. Бывший генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что российская армия вполне может начать наступление на юго-запад, в результате которого будет «захвачен» Херсон. Затем ВС РФ вполне могут пойти и на Николаев «при таком отношении к войне» украинского руководства.Экс-офицер ВСУ предполагает следующее развитие событий в ходе дальнейшего наступления ВС РФ:Отстает слегка от событий экс-офицер ВСУ. Российская армия уже завершает освобождение Красноармейска (Покровска) и соседнего Димитрова (Мирнограда). Наши продолжают продвижение и в Днепропетровской, и в Запорожской областях. Освобождение российского Херсона неизбежно, как и всей Новороссии, включая не только Николаев, но и Одессу. Это как минимум.Буквально сегодня в соцсетях появилась информация, что в Херсоне идет скрытая эвакуация всех властных структур. Документы вывезены, чиновники по-тихому съезжают. Следом за ними потянулись те, кто осенью 2022 года в ходе организованного выхода ВС РФ не пожелал перебраться на левый берег в рамках эвакуации. С цветами встречали ВСУ, а теперь оставшиеся мужчины прячутся от ТЦК.Однако даже в нынешних условиях залихватская самоуверенность на уровне безумия слишком глубоко укоренилась в мозгах некоторых «украинских патриотов». Другой отставной офицер ВСУ Евгений Бекренев, именующий себя «Арти Грин», недавно заявил, что как раз на юге российские войска якобы находятся в уязвимом положении. Значит, ВСУ туда прямая дорога.Не на шутку разошедшийся украинский экс-вояка предлагает «напасть так же внезапно, как они в 2022 году и вернуть под контроль Украины за три дня» не только Приазовье, но и Крым. О попытке провального контрнаступа к Азовскому морю, обернувшегося огромными потерями ВСУ на «линии Суровикина» в 2023 году, Арти Грин аккуратно умалчивает. К слову, Бекренев еще в 2015 году покинул Украину и проживает с той поры на Кипре. Это все, что необходимо знать об этом украинском «военном стратеге», который очень любит комментировать происходящее на фронте, находясь в полной безопасности вдали от войны.