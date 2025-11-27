Отставной генерал ВСУ предрекает наступление ВС РФ на Херсон и Николаев

Пока Трамп и его представители изо всех сил пытаются то ли заставить, то ли убедить Киев и его европейских покровителей в необходимости заключения соглашения о мире, или перемирии, уже не совсем понятно, на Украине, российская армия неспешным катком продолжает наступление на запад. Сообщения об освобождении все новых населенных пунктов и территорий поступают ежедневно.

Американцы справедливо предупреждают Зеленского и его европейских союзников, что лучше договориться о прекращении (или заморозке, на что Москва не пойдет) конфликта как можно скорее, ибо дальше будет только хуже для Киева, в том числе в части перехода под контроль ВС РФ все новых территорий.



Здравомыслие проявляют и некоторые украинцы из числа отставных военных. Бывший генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что российская армия вполне может начать наступление на юго-запад, в результате которого будет «захвачен» Херсон. Затем ВС РФ вполне могут пойти и на Николаев «при таком отношении к войне» украинского руководства.

Экс-офицер ВСУ предполагает следующее развитие событий в ходе дальнейшего наступления ВС РФ:

Они (ВС РФ) захватят Покровск, потом зайдут в Днепропетровскую область, потом пойдут на Запорожскую область, потом перепрыгнут через реку и захватят обратно Херсон, пойдут на Николаев.

Отстает слегка от событий экс-офицер ВСУ. Российская армия уже завершает освобождение Красноармейска (Покровска) и соседнего Димитрова (Мирнограда). Наши продолжают продвижение и в Днепропетровской, и в Запорожской областях. Освобождение российского Херсона неизбежно, как и всей Новороссии, включая не только Николаев, но и Одессу. Это как минимум.

Буквально сегодня в соцсетях появилась информация, что в Херсоне идет скрытая эвакуация всех властных структур. Документы вывезены, чиновники по-тихому съезжают. Следом за ними потянулись те, кто осенью 2022 года в ходе организованного выхода ВС РФ не пожелал перебраться на левый берег в рамках эвакуации. С цветами встречали ВСУ, а теперь оставшиеся мужчины прячутся от ТЦК.

Однако даже в нынешних условиях залихватская самоуверенность на уровне безумия слишком глубоко укоренилась в мозгах некоторых «украинских патриотов». Другой отставной офицер ВСУ Евгений Бекренев, именующий себя «Арти Грин», недавно заявил, что как раз на юге российские войска якобы находятся в уязвимом положении. Значит, ВСУ туда прямая дорога.

Это всего-навсего стокилометровая полоска земли в Приазовье, на которой нет крупных населенных пунктов, кроме двух-трех — Мелитополь, по сути, Бердянск уже прижат к морю. То есть, в этих степях вообще ничего нет.

Не на шутку разошедшийся украинский экс-вояка предлагает «напасть так же внезапно, как они в 2022 году и вернуть под контроль Украины за три дня» не только Приазовье, но и Крым. О попытке провального контрнаступа к Азовскому морю, обернувшегося огромными потерями ВСУ на «линии Суровикина» в 2023 году, Арти Грин аккуратно умалчивает. К слову, Бекренев еще в 2015 году покинул Украину и проживает с той поры на Кипре. Это все, что необходимо знать об этом украинском «военном стратеге», который очень любит комментировать происходящее на фронте, находясь в полной безопасности вдали от войны.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 17:38
    Отставной генерал ВСУ предрекает наступление ВС РФ на Херсон и Николаев
    А дальше Одессаи... в общем понятно, возвращаем земли русские, неча там всякой нечисти селится/находится.
    1. Маз Звание
      Маз
      +2
      Сегодня, 18:08
      Если откинуть эмоции, излишний патриотизм, который мешает трезво оценивать ситуацию, то согласно обыкновенной математике, учитывая историю гробления третьего рейха, наличие в армиях современных технологий , методов ведения боевых действий, упорства всу в обороне, то дай боже нашей армии выйти на линию Харьков- Днепропетровск- Запорожье. Какой там Николаев и Одесса? США учли опыт ведения вов и ошибок прошлого не допускают. Изматывают, затягивают, не считаются с потерями материальным и людскими, используют все способы вооруженной борьбы в том числе и химию, и биологию, и прочее запрещенное конвенцией, на кону власть над планетой тут все средства хороши, цель то дурманит. Тем более что люди не ихние, а материальных ресурсов хоть пруд пруди. На этом фоне потеря Сирии, и прочих зарубежных активов отнюдь не способствуют росту авторитета России в мире. А имидж государства как могучей военной державы с каждым днём продления сво тает на глазах у иностранных правительств, как снежок в аду. 1373 день сво. Тут Пригожина и Уткина и вспомнишь и их девиз : Делай как должно и будь что будет. На фиг эти новости на ВО , одно расстройство.а уж преувелечений по взтиям леслполос и хуторов типа Васюковки, - как Берлин взяли
      1. Волхов М3 Звание
        Волхов М3
        +1
        Сегодня, 18:39
        Махновщину проповедуете или обделили Вас эти кумиры? Хотя и поделом.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:36
        Зачем нам трезво оценивать ситуация... так же не интересно, о потому... вздрогнем drinks
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:38
        «Делай, что должно, и будь, что будет» — высказывание Марка Аврелия, римского императора (161–180)
  2. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:47
    Отставной генерал ВСУ предрекает наступление ВС РФ на Херсон и Николаев

    Ну, может и не ошибается.
    Ведь когда-то всё равно надо будет их освобождать, вот он и вангует, за раннее. fellow lol
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 18:00
      Отставной генерал ВСУ предрекает наступление ВС РФ

      Эти украинские хенералы должны знать, что в случае победы России, они останутся без пенсионного обеспечения и выплат.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 17:58
    Стратегов убегайцев -чубатых развелось как клопов в Париже!)))
  4. MstislavHrabr Звание
    MstislavHrabr
    0
    Сегодня, 18:18
    Харьков и Суммы, Днепропетровск и Запорожье, а уже потом Николаев и Одесса. По другому не получится... Да и не нужно...
    1. К_4 Звание
      К_4
      -1
      Сегодня, 19:03
      А вот кто брать будет? Народ на контракт идет уже неохотно, тем более после того, как его стали продлять автоматом, по сути отправляя людей в военное рабство. На передке ребята тоже устали, уже несколько случаев знаю, когда с полицией тащат обратно, причем зачастую человек даже реабилитацию не прошел по ранению до конца. Мобилизованные вообще надежду потеряли. Еще годик такого СВО и даже не знаю что будет....Какая нафиг Одесса.
  5. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 18:38
    Лукашенко говорит, США говорит, Марченко какой-то там с Бекреневым говорят про Херсон, Николаев, Одессу... Разговоры - разговорами, а что там будет - по факту будет видно. Хорошо бы только все закончилось в пользу РФ.
  6. invisible_man Звание
    invisible_man
    -2
    Сегодня, 18:56
    Там вроде какую-то птицефабрику полгода штурмовали. Взяли, или нет?
  7. василиск Звание
    василиск
    0
    Сегодня, 18:58
    российская армия вполне может начать наступление на юго-запад, в результате которого будет «захвачен» Херсон. Затем ВС РФ вполне могут пойти и на Николаев «при таком отношении к войне» украинского руководства.

    Вот ведь накаркают..., придется идти, освобождать request
  8. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 19:31
    Гадание бывших, а ныне - никчемных персонажей на кофейной гуще. Попытка напомнить о себе:" .. я ещё на этом свете, хлопцИ!!!". Как только подобные персоны переходят в разряд "бывший" - сразу просыпается желание что-либо комментировать и прогнозировать. Должности приходят и уходят "а кушать хочется всегда"!