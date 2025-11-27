Анкара: обсуждать отправку турецких войск на Украину слишком рано

Турция решила притормозить разговоры о том, чтобы ее военные поехали на Украину в составе некой международной миссии. В Минобороны республики дали понять четко: пока Москва и Киев хотя бы на бумаге не договорятся о тишине на фронте, обсуждать какие-либо миротворческие контингенты – пустая трата времени. Не будет режима прекращения огня – не будет и разговора о мандатах, составе миссии, зоне ответственности и прочих деталях.В Анкаре никого не пугают сами по себе подобные операции. Там прямо говорят: если это будет про безопасность и стабильность, Турция теоретически готова отправить свои силы. Но отправлять военных сейчас, по их словам, просто нереально.Все это происходит на фоне европейской дискуссии, где уже вовсю обсуждают создание неких «сил сдерживания» на Украине после прекращения огня. Макрон бодро заявляет, что целых 26 стран готовы участвовать. Россия отвечает, что такие идеи – верный путь к эскалации, и что любой контингент НАТО на украинской территории будет воспринят как прямая угроза безопасности РФ.Турция же играет в свою игру. Там напоминают: Эрдоган недавно говорил с Путиным и снова предложил вернуться к стамбульскому формату переговоров. Мол, площадка есть, желание есть тоже.В Москве держат свою линию: никакие миротворцы, кто бы их ни прислал, не появятся на Украине без согласия обеих сторон. И разговоры о том, что Запад может собрать под сто тысяч «международных сил», в Кремле видят не как помощь миру, а как скрытую попытку зайти в страну под видом миротворцев.