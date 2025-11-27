Анкара: обсуждать отправку турецких войск на Украину слишком рано

Анкара: обсуждать отправку турецких войск на Украину слишком рано

Турция решила притормозить разговоры о том, чтобы ее военные поехали на Украину в составе некой международной миссии. В Минобороны республики дали понять четко: пока Москва и Киев хотя бы на бумаге не договорятся о тишине на фронте, обсуждать какие-либо миротворческие контингенты – пустая трата времени. Не будет режима прекращения огня – не будет и разговора о мандатах, составе миссии, зоне ответственности и прочих деталях.

В Анкаре никого не пугают сами по себе подобные операции. Там прямо говорят: если это будет про безопасность и стабильность, Турция теоретически готова отправить свои силы. Но отправлять военных сейчас, по их словам, просто нереально.

Все это происходит на фоне европейской дискуссии, где уже вовсю обсуждают создание неких «сил сдерживания» на Украине после прекращения огня. Макрон бодро заявляет, что целых 26 стран готовы участвовать. Россия отвечает, что такие идеи – верный путь к эскалации, и что любой контингент НАТО на украинской территории будет воспринят как прямая угроза безопасности РФ.

Турция же играет в свою игру. Там напоминают: Эрдоган недавно говорил с Путиным и снова предложил вернуться к стамбульскому формату переговоров. Мол, площадка есть, желание есть тоже.

В Москве держат свою линию: никакие миротворцы, кто бы их ни прислал, не появятся на Украине без согласия обеих сторон. И разговоры о том, что Запад может собрать под сто тысяч «международных сил», в Кремле видят не как помощь миру, а как скрытую попытку зайти в страну под видом миротворцев.
12 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:50
    ❝ В Москве держат свою линию: никакие миротворцы, кто бы их ни прислал ❞ —

    — «Мы их всех убьём!» © © ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 16:55
      Интересно, у турок закончилось действие прививки после 12 войн с Россией? winked
  2. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 16:51
    Миротворцы из Турции это примерно как итальянские или португальские миротворцы в Испании в 1938 году
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 17:00
      Я думаю они не в курсе современного так меда, ведения боя под дронами, тепломаскировку и что табунами уже не бегают. Этих "миросворцев" разберут на руки и ноги за пару часов как мы, так и всушники. winked lol
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 17:10
        Я так понимаю это чисто взятие на понт наших - не посмеете по туркам бить, обидится султан! А всукам они разрешат в нашу сторону стрелять, они им всё необходимое продадут, чем и сейчас занимаются
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          +1
          Сегодня, 17:14
          Цитата: alexoff
          обидится султан!

          Да он уже заглох давно. ПАру раз курам насмехи все. Ему уже сказали давно, где его место.(с) джентельмены удачи. Причем дажэ не мы.
  3. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 16:52
    Если мир на Украине не наступит, то любые вооруженные силы извне там будут или "за тех" или "за этих". Следовательно России они там буквально до смерти не нужны. Европу понять можно- они стремятся место застолбить. Турки умнее- они хотят если рыбку съесть не получается, то хоть на люстре покачаться.... request
  4. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 16:57
    laughing laughing laughing Туркам мало прилетело при русских царях? Решили отхватить от российских президентов?! Не обучаемых много, но...Может просто начнут бараны думать?!
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:01
    Турки облизнулись было на Крым но, вспомнив историю и почесав фантомные ощущения в самых не скромных местах, вовремя попридержали коней. Тем более что ситуация с освобождением Донбасса близка к финалу и тут соваться в свинарник не комильфо, тем более что они - мусульмане... wink
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 17:13
      И свиньи там злые ,людей едят,туруам вообще это дикость! ))) так что идут все лесом со своим миротворчеством.))
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:08
    Парадоксальная,однако,ситуация : запад хочет всеми силами остановить БД для того чтобы самим оккупировать военным путём побольше пока ещё краинских территорий....под раздачу попадать никому не хочется,а потраченных денег очень жаль,да и выгода упускается,столько "договоров" на десятилетия заключено.......когда ещё такой ЛОХ будет у руля краины!
  7. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 17:22
    Никаких войск НАТО в качестве миротворцев быть не может. Никто из помогавших ВСУ тоже очевидно не нейтральная сторона. А больше никто вроде туда и не собирается.
    Впрочем похоже мы вообще не договоримся, все те же самые попытки обмануть и получить преимущество для дальнейшей агрессии.