Путин: Нужно сесть и обсуждать каждый пункт мирного плана по Украине

Никаких проектов договора по Украине не было, был лишь набор вопросов для обсуждения. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

Российский президент пояснил ситуацию вокруг американского плана, с появлением которого поднялось столько шума. По его словам, никакого проекта договора не было, а был перечень вопросов, который обсуждался с американскими переговорщиками перед встречей на Аляске. После этого появился перечень из 28 пунктов, который по некоторым каналам был передан в Москву. После переговоров США и Украины план был разделен на четыре части.



Москва в целом согласна, что этот план может быть положен в основу окончательного соглашения, поскольку США учитывает позицию России, но все это необходимо обсуждать. Также Россия готова зафиксировать на бумаге, что у нее нет агрессивных планов в отношении Европы. В то же время Россия готова обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности и стратегической стабильности.

Каждое слово мирного плана по Украине нужно сесть и серьезно обсуждать.


Москва ждет американскую делегацию на следующей неделе, с российской стороны будет участвовать МИД и администрация президента, в частности помощники Путина Владимир Мединский и Юрий Ушаков. Они имеют все полномочия и будут обсуждать то, что привезут с собой американцы.
  1. Маз Звание
    Маз
    -1
    Сегодня, 17:12
    Всё , цели сво достигнуты, миру мир?
    1. faiver Звание
      faiver
      -1
      Сегодня, 17:23
      не задавайте неудобных вопросов чтобы не получать дурацких ответов.....
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 17:23
      цели сво достигнуты
      Нормальным людям с 2022 года понятно что СВО провалено.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 17:18
    Ну слава Богу, что про переговоры - после обеда, а то я после вчерашнего решил было последовать совету профессора Преображенского - не читать до обеда ВО, и вообще ничего не читать. smile
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 17:26
      осле переговоров США и Украины план был разделен на четыре части

      Не вопросы, а саму украину lol Четвертовать будем.И никакие "планы" не помогут.
      Цитата: Товарищ Берия
      Ну слава Богу, что про переговоры - после обеда

      Я в ВВП не сомневался. Он человек, который отдал приказ в марте 2000. И принял на себя ответственность soldier Хасавьюртов не будет. Я конечно знать не могу на 100%.Но мочить в сортире выполнили. soldier
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:19
    Обсуждай - не обсуждай , хохлота всё равно ничего выполнять не будет , надо просто загнать их на историческую родину и обнести высоким забором.