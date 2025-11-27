Путин: Нужно сесть и обсуждать каждый пункт мирного плана по Украине

Никаких проектов договора по Украине не было, был лишь набор вопросов для обсуждения. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.Российский президент пояснил ситуацию вокруг американского плана, с появлением которого поднялось столько шума. По его словам, никакого проекта договора не было, а был перечень вопросов, который обсуждался с американскими переговорщиками перед встречей на Аляске. После этого появился перечень из 28 пунктов, который по некоторым каналам был передан в Москву. После переговоров США и Украины план был разделен на четыре части.Москва в целом согласна, что этот план может быть положен в основу окончательного соглашения, поскольку США учитывает позицию России, но все это необходимо обсуждать. Также Россия готова зафиксировать на бумаге, что у нее нет агрессивных планов в отношении Европы. В то же время Россия готова обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности и стратегической стабильности.Москва ждет американскую делегацию на следующей неделе, с российской стороны будет участвовать МИД и администрация президента, в частности помощники Путина Владимир Мединский и Юрий Ушаков. Они имеют все полномочия и будут обсуждать то, что привезут с собой американцы.

