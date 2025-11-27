The Atlantic: Трамп меняет стратегию по Украине, так как санкции неэффективны

600 3
The Atlantic: Трамп меняет стратегию по Украине, так как санкции неэффективны

The Atlantic и другие западные издания пишут: команда Дональда Трампа решила полностью изменить подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом европейским дипломатам сказал новый спецпосланник президента и одновременно министр армии США Дэниел Дрисколл.

Для Европы это стало неожиданностью. Дипломаты были всерьез обеспокоены тем, что США внезапно ушли от прежней линии – от попыток выдавить уступки из Москвы исключительно санкциями. Дрисколл объяснил это тем, что прежний набор инструментов выдохся, а затягивание войны фактически означает новые потери для Украины. Трамп, по его словам, хочет «другого подхода», который быстрее подведет стороны к столу переговоров.

Белый дом не хочет наблюдать, как украинская армия истощается еще один год, а рычаги давления постепенно пропадают. Цель – выйти на соглашение уже в ближайшие месяцы. Госсекретарь Марко Рубио на встречах с союзниками даже заявил, что США хотят сначала вывести мирную формулу, а уже потом обсуждать какие-либо долгосрочные «гарантии безопасности» Киеву.

Тем временем в медиа стали активно обсуждать содержание американского мирного плана. Источники CNN говорят про несколько «красных линий», которые Вашингтон считает принципиальными: судьба территорий Донбасса и ограничение численности украинской армии. Киев сопротивляется этим пунктам, но эксперты в США предупреждают – упорство может сыграть против самой Украины.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:16
    Лохматый хочет продолжать зарабатывать на этом конфликте , он же барыга по жизни.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 17:19
    """США хотят сначала вывести мирную формулу, а уже потом обсуждать какие-либо долгосрочные «гарантии безопасности» Киеву."""

    Они всё делают шиворот-навыворот. Чтобы вывести "мирную формулу", надо обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для России, а не для окраины.
  3. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 17:20
    Для Европы это стало неожиданностью

    Еще в сирии эффективность тамагавко составила 6%, и патривроты сейчас (при наличии противорокет как минимум 2 на на цель) - дают теже цифЫрЫ.