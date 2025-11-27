Путин: покинут ВСУ занятые территории — прекратим огонь, нет — выбьем силой

Путин: покинут ВСУ занятые территории — прекратим огонь, нет — выбьем силой

Россия готова остановить боевые действия в зоне СВО сразу, как только украинская армия покинет занимаемые ей территории. Если этого не случится, то война продолжится. Об этом заявил российский президент в ходе пресс-конференции.

Российские войска готовы к прекращению огня после того, как ВСУ покинет территории согласно выдвинутым ранее условиям. Если Зеленский этого делать не хочет, то украинская армия будет выбита силой. Вот и все, никаких остановок больше не будет. Условие поставлено, и оно должно быть выполнено. А Европа пусть и дальше требует.



Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий — вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем, вот и все.


На сегодняшний день российская армия наступает, увеличивая темп продвижения, и это не какое-то кратковременное явление, такая динамика отмечается на протяжении последних месяцев. Украинская армия вынуждена отступать, неся большие потери. Только за октябрь ВСУ потеряли убитыми и ранеными 47 тысяч человек. Кроме того, растет число дезертиров из украинской армии, Киев с этим поделать ничего не может и вряд ли уже сможет.

По всем направлениям сохраняется позитивная динамика. Из месяца в месяц количество возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается, то есть темп движения войск увеличивается.
  Vulpes
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 17:32
    Да пущай катятся до Галиции.
    Охотовед 2
      Охотовед 2
      +4
      Сегодня, 17:42
      Цитата: Vulpes
      Да пущай катятся до Галиции.

      Желательно в катафалках!
      Остаётся поверить Президенту, сказал всё чётко и по делу! Никаких инсинуаций по «договорнякам» не предусмотрено, и это радует! good
    dimon642
      dimon642
      0
      Сегодня, 19:43
      И сколько лет , пять ,десять .
  rocket757
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:34
    Путин: покинут ВСУ занятые территории — прекратим огонь, нет — выбьем силой
    . Так и сказал?
    Впрочем, занимают они, пока, много территории, с которой их надо вымести или они там и полягут...
    Alex777
      Alex777
      +1
      Сегодня, 18:13
      Цитата: rocket757
      Так и сказал?

      Да, так ВВП и сказал.

      Цитата: rocket757
      занимают они, пока, много территории

      И тут с вами согласен.
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:41
        Вопрос... если противник прекратил огонь, что это значит?
        Впрочем, фраза выдернутая из контекста, дело такое, повернуть можно как угодно, куда угодно...
  Алексей_12
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 17:36
    Россия готова остановить боевые действия в зоне СВО сразу, как только украинская армия покинет занимаемые ей территории. Если этого не случится, то война продолжится. Об этом заявил российский президент в ходе пресс-конференции.

    Наступило время черных линий good
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:36
    ❝ Покинут ВСУ занятые территории - прекратим огонь, нет - выбьем силой ❞ —

    — Вот это и есть наша «формула мира» ...
    (Мы за мир после победы, а не вместо победы!)

    — ❝ Нам чужого не надо, мы своё возвращаем ❞
  faiver
    faiver
    +11
    Сегодня, 17:38
    Даешь Николаев и Одессу.................
    Alex777
      Alex777
      0
      Сегодня, 18:16
      Цитата: faiver
      Даешь Николаев и Одессу.................

      Одесса - мама, Ростов - папа, при чем тут 404? wink
      Ростов Папа
        Ростов Папа
        +1
        Сегодня, 18:28
        Была Одесса, после того как людей сжигали а горожане спокойно барыжили на привозе, стала "одеса".
  Aleksandr21
    Aleksandr21
    +4
    Сегодня, 17:40
    Российские войска готовы к прекращению огня после того, как ВСУ покинет территории согласно выдвинутым ранее условиям.


    Интересно, что эти условия говорят об оставшихся территориях Херсонской и Запорожской областей... а то все разговоры о выводе ВСУ с территории Донбасса, а по остальным (Херсонская/Запорожская обл. - заморозка по линии бд), такую версию продвигают США, а наши на официальном уровне молчат по этим вопросам..
    Лимон
      Лимон
      0
      Сегодня, 17:54
      По этим двум территориям,как вы говорите,так это Российские территории по конституции. Хотелки и мрии запада не учитываются!
      Aleksandr21
        Aleksandr21
        +4
        Сегодня, 17:59
        Цитата: Лимон
        По этим двум территориям,как вы говорите,так это Российские территории по конституции. Хотелки и мрии запада не учитываются!


        По Конституции да, и я надеюсь что Херсонская и Запорожская обл. в административных границах будут... но тут вопрос в другом. ВВП явно говорит о Российско-Американской встречи в Анкоридже, и тех условиях что были выдвинуты Россией... какие условия по оставшимся территориям Запорожской/Херсонской обл. ? Почему Россия не требует их признать на международном уровне, а только Донбасс (ДНР, ЛНР) + Крым ? Да и США в своих условиях мирного договора, пишут о заморозке по линии соприкосновения на этих территориях... но почему нет требования о выводе ВСУ с них ? Очень много вопросов.
        bk316
          bk316
          -1
          Сегодня, 18:27
          Почему Россия не требует их признать на международном уровне, а только Донбасс (ДНР, ЛНР) + Крым ?

          Потому что ДНР + ЛНР+Крым это цели СВО, а про Херсонщину и Запорожье ничего в свое время сказано не было.
          А про то что мы НЕ БУДЕМ лишать 404 государственности и даже менять режим наоборот было сказано.
  Тополь
    Тополь
    +3
    Сегодня, 17:40
    Вот интересно: какие территории имел ввиду наш гарант? Вообще ВСУ занимают территории до польской границы. Если так, то в принципе я согласен. Только надо будет потом кому-нибудь запеденцев сплавить.
    Дед-дилетант
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 17:52
      Только надо будет потом кому-нибудь запеденцев сплавить.
      Зачем? Они сами сбегут, те, кого в ВСУ не загребут.
    Nikolaevich_IXI
      Nikolaevich_IXI
      -1
      Сегодня, 19:13
      Думаете у нас хватит людей и ресурсов воевать до польской границы?
  Александр Х
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 17:47

    Россия готова остановить боевые действия в зоне СВО сразу, как только украинская армия покинет занимаемые ей территории.

    Все правильно сказал наш Президент!
    Как только ВСУ покинет занимаемые территории, а это территории незаконно отторгнутые от России и названые по недоразумению, Украиной. И будет Новороссия- область России и не будет там войны.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 17:49
    Россия готова остановить боевые действия в зоне СВО сразу, как только украинская армия покинет занимаемые ей территории. Если этого не случится, то война продолжится. Об этом заявил российский президент в ходе пресс-конференции.


    Ну и славненько. И как подтверждение:
    Начались бои за Гришино на Красноармейском направлении.
    По центральной и северной частям Гришино ВКС РФ наносит удары суббоеприпасами РБК-500 с УМПК, что значительно повышает точность и эффективность ударов.
    Там есть кого просто необходимо убивать. Говорят, "элита ВСУ".
  Антоний
    Антоний
    +2
    Сегодня, 18:23
    За последнюю неделю это единственная хорошая новость.
    Pete Mitchell
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 18:35
      Вот и все, никаких остановок … А Европа пусть и дальше требует.
      Мне еще вот эта фраза понравилась - да хоть в спортлото пишите
  Sovetskiy
    Sovetskiy
    +2
    Сегодня, 18:24
    ...Россия готова остановить боевые действия в зоне СВО сразу, как только украинская армия покинет занимаемые ей территории...

    Я что то пропустил? belay
    А куда делась денацификация с демилитаризацией всей Украины? wink
  Songwolf
    Songwolf
    +1
    Сегодня, 18:26
    Наивно полагать, что по приказу Президента прекратить огонь, то он прекратится. Где-то может быть, а где-то будет вестись. украинцы слишком много задолжали простым наши людям. Не политикам, а простому солдату Ване, который терял друзей, родных, дом...
  stoqn477
    stoqn477
    -1
    Сегодня, 18:28
    Наглый парень, вот и все.
  stoqn477
    stoqn477
    -2
    Сегодня, 18:30
    Цитата: Songwolf
    Наивно полагать, что по приказу Президента прекратить огонь, то он прекратится. Где-то может быть, а где-то будет вестись. украинцы слишком много задолжали простым наши людям. Не политикам, а простому солдату Ване, который терял друзей, родных, дом...

    Теряли они друзей? И где они теряли этих друзей? Что они делали в чужой стране? Кто их туда послал?
    Уарабей
      Уарабей
      0
      Сегодня, 18:55
      Что Советская армия делала в Германии в 1945? Вот тут точно так же. Или укры подумали что им можно творить на окраине все что угодно не считаясь с мнением России и её безопасностью? Не надо было пытаться в НАТО залезть, и жили бы спокойно.
  BAI
    BAI
    +1
    Сегодня, 18:40
    Российские войска готовы к прекращению огня после того, как ВСУ покинет территории согласно выдвинутым ранее условиям. Если Зеленский этого делать не хочет, то украинская армия будет выбита силой. Вот и все, никаких остановок больше не будет.

    А Николаев с Одессой?
  Кмет
    Кмет
    -1
    Сегодня, 18:43
    Вот и ответ на все вопросы про Николаев, Одессу и прочее. А ларчик просто открывался.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:01
    С территориальный уступками Россией разобрались .С одним пунктом из 6 стало ясно,а что там ещё с пятью.
    Урсула тоскливо в сотый раз " Путин не демонстрирует искреннего желания сесть за стол переговоров "