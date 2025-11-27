Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий — вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем, вот и все.

Россия готова остановить боевые действия в зоне СВО сразу, как только украинская армия покинет занимаемые ей территории. Если этого не случится, то война продолжится. Об этом заявил российский президент в ходе пресс-конференции.Российские войска готовы к прекращению огня после того, как ВСУ покинет территории согласно выдвинутым ранее условиям. Если Зеленский этого делать не хочет, то украинская армия будет выбита силой. Вот и все, никаких остановок больше не будет. Условие поставлено, и оно должно быть выполнено. А Европа пусть и дальше требует.На сегодняшний день российская армия наступает, увеличивая темп продвижения, и это не какое-то кратковременное явление, такая динамика отмечается на протяжении последних месяцев. Украинская армия вынуждена отступать, неся большие потери. Только за октябрь ВСУ потеряли убитыми и ранеными 47 тысяч человек. Кроме того, растет число дезертиров из украинской армии, Киев с этим поделать ничего не может и вряд ли уже сможет.