Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус.

Одно дело — решения признанные, и определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападением на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи.

Россия хочет договориться с Украиной, но подписывать любые документы с так называемым украинским руководством бессмысленно, оно нелегитимное. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед журналистами в Киргизии.Киев допустил стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы. В то же время Россия это сделала, хотя также находилась в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. В итоге на сегодняшний день Зеленский является нелегитимным президентом, подписывать с ним любые документы просто бессмысленно, они не будут обладать юридической силой.Украине нужна новая власть, но выборы можно будет провести только после прекращения введенного Зеленским военного положения. А он этого делать не хочет, потому что понимает, что выиграть на выборах он не сможет, если не пойдет на подтасовку. В то же время на Украине имеется много здравомыслящих людей, готовых выстраивать отношения с Россией.К тому же России нужно международное признание территориальных приобретений, установление российского суверенитета над новыми территориями. Но не от сегодняшней Украины. Признание Крыма, Донбасса и Новороссии должно быть предметом переговоров России и США.