Подписывать любые документы с руководством Украины бессмысленно, — Путин

8 536 41
Подписывать любые документы с руководством Украины бессмысленно, — Путин

Россия хочет договориться с Украиной, но подписывать любые документы с так называемым украинским руководством бессмысленно, оно нелегитимное. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед журналистами в Киргизии.

Киев допустил стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы. В то же время Россия это сделала, хотя также находилась в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. В итоге на сегодняшний день Зеленский является нелегитимным президентом, подписывать с ним любые документы просто бессмысленно, они не будут обладать юридической силой.



Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус.


Украине нужна новая власть, но выборы можно будет провести только после прекращения введенного Зеленским военного положения. А он этого делать не хочет, потому что понимает, что выиграть на выборах он не сможет, если не пойдет на подтасовку. В то же время на Украине имеется много здравомыслящих людей, готовых выстраивать отношения с Россией.

К тому же России нужно международное признание территориальных приобретений, установление российского суверенитета над новыми территориями. Но не от сегодняшней Украины. Признание Крыма, Донбасса и Новороссии должно быть предметом переговоров России и США.

Одно дело — решения признанные, и определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападением на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи.
41 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 17:57
    Разве только с Украиной? А как же США, Британия и ЕС?
    Или такое вслух говорить нельзя?
    1. Pavel73 Звание
      Pavel73
      -2
      Сегодня, 18:26
      Разве только с Украиной? А как же США, Британия и ЕС?
      Или такое вслух говорить нельзя?
      Да, такое вслух говорить нельзя. Пока нельзя.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 18:27
      А до конца прочитать статью не пробовали?
      1. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 18:30
        расскажите, чего ж я там такого не дочитал по вашему мнению?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:22
          К тому же России нужно международное признание территориальных приобретений, установление российского суверенитета над новыми территориями. Но не от сегодняшней Украины. Признание Крыма, Донбасса и Новороссии должно быть предметом переговоров России и США.
          1. faiver Звание
            faiver
            +1
            Сегодня, 19:39
            что мешает доблестным западным руководителям обмануть в очередной раз нашего президента?
  2. AlexGa Звание
    AlexGa
    0
    Сегодня, 18:00
    Подписывать любые документы с руководством Украины бессмысленно

    ЧТД!
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +13
    Сегодня, 18:02
    О, начался "прогрев"))) мы бы и рады подписать мирный договор - да только с кем? Все ждал, когда же ВВП этот козырь выложит?
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 19:55
      Кстати Порошенко он признал легитимным, хотя там совсем мутная история.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 19:59
        Параша - избирался на выборах. Насколько они были честными - это уже второй вопрос.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 18:03
    Опять зрада зрадная у ,,всепропальщиков,, и у укров тусующихся здксь. )))
  5. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +7
    Сегодня, 18:09
    Сказал по факту. Сейчас непонятно кто Украиной управляет. На посту президента, находится какой то мужчина, непонятно на каких правах и основаниях. Весело у них там живётся. good
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 18:15
      На посту президента, находится какой то мужчина, непонятно на каких правах и основаниях. Весело у них там живётся
      На счет весело - не думаю. Там сейчас по факту узурпация власти преступником. Нацистский террор населения.
      Да, там какой-то мужчина, с манией величия, называющий себя президентом. Верный пациент больницы для душевнобольных, наравне с Наполеонами, Чингис ханами, и прочими нетривиальными личностями. Но простым людям там совсем не весело.
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 19:57
        Да, там какой-то мужчина, с манией величия, называющий себя президентом. Верный пациент больницы для душевнобольных, наравне с Наполеонами, Чингис ханами, и прочими нетривиальными личностями.
        Ни в коем случае. Никаких расшаркиваний в сторону невменяемости Зелюка, с нашей стороны быть не должно. Все должно последовательно квалифицироваться только как преступные деяния в особо тяжких формулировках про геноцид, военные преступления и т.д. Как против своего "украинского" населения, так и против РФ.
    2. ssz Звание
      ssz
      +1
      Сегодня, 19:52
      Мужчина к нему не относится, скорее лицо издалека ошибочно похожее на мужика.
  6. Radikal Звание
    Radikal
    +10
    Сегодня, 18:19
    Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус.
    А с американским руководством значит можно? Оно безальтернативное? Судя по всему, как развивается обстановка вокруг пресловутого "плана Трампа" у нас своего плана нет, и вынуждены обсуждать план Трампа. Спрашивается - почему так? Почему бы не выдвинуть свой план, и пусть они, вместе со всем миром обсуждают наш план! Почему мы должны подстраиваться под их хотелки, хотя они очевидны - видя наше движение непременно хотят остановить его, предлагая от себя всякое ф-у_ф-ло! Всё юлим, извиваемся перед этим недострелянным хитровыделанным торгашом! sad
    1. Geosun Звание
      Geosun
      +1
      Сегодня, 19:13
      Цитата: Radikal
      А с американским руководством значит можно?

      В статье как раз и сказано, что мы собираемся подписать с ними договор о международном признании Крыма и Новороссии. С кем же, как ни с Америкой его подписывать?
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        -1
        Сегодня, 19:19
        А что Америка "пуп Земли"? Эта подписанная бумажка с США не будет иметь практического значения, никто и никогда не "узаконит" эти территории в ООН за Россией.
      2. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 19:53
        чего будет стоить эта бумажка? если наши собственные банки не признавали Крым Российским до 22 года, пока их за пятую точку на западе не взяли, только тогда ВТБ и Сбер начали открывать к Крыму отделения - на сегодня в Крыму аж ПЯТЬ отделений Сбера, зато бабло на запад до 22 года качали только в путь. Сами себя в такую позу поставили что нужно договариваться с американцами о признании Крыма и Донбасса... Они как признают, так и кинут, в первый раз что ли...
    2. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      0
      Сегодня, 19:43
      1 Американское руководство появилось в результате выборов в своей стране.
      2 Мы свой план обозначали и не раз.
      3 У нас идет итак все по плану - их план "возникший" и есть признак суеты, сейчас они создают инфо шум прощупывают реакцию, уже три подхода : то украина не согласна, то европа с украиной не согласна, то давайте обратно к амеровскому варианту теперь урезанному - вот они и юлят....
  7. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 18:32
    Ha completamente ragione
    Ma come si fa a firmare un qualsiasi trattato con una persona non legittimata,truffatore e non credibile su niente? Ecco perché non bisogna firmare nulla fino a che esiste questo essere.
  8. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +3
    Сегодня, 18:34
    Будет занятно, если у Зеленского хватит ума "отзеркалить" эту претензию. Ибо наш несменяемый вождь в этом вопросе сам не без греха...
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 18:47
      если у Зеленского хватит ума "отзеркалить" эту претензию.

      Каким же образом Зе отзеркалит, интересно? Тем более, что и умом-то он не особо тянет.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 19:03
        Цитата: Tagan
        Тем более, что и умом-то он не особо тянет.

        Он-то понятно, но советчики неглупые есть
        Цитата: Tagan
        Каким же образом Зе отзеркалит, интересно?

        Перечислит нарушения, с которыми Путин менял конституцию под очередное переизбрание
        1. Tagan Звание
          Tagan
          -1
          Сегодня, 19:43
          Перечислит нарушения, с которыми Путин менял конституцию под очередное переизбрание

          Тем не менее, выборы прошли.
      2. dimon642 Звание
        dimon642
        +1
        Сегодня, 19:40
        Да стыдно батенка ,четвертый год Россия не может победить страну под руководством наркомана , клоуна , дурака и т.д.
        1. Gorohes Звание
          Gorohes
          0
          Сегодня, 19:53
          лукавите, от украины там только мясо, да и то сильно разбавленное со сбродом из всего мира
        2. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 20:04
          Да стыдно батенка ,четвертый год Россия не может победить страну под руководством наркомана , клоуна , дурака и т.д.

          Ну кто бы ещё про стыд заикался?))
          Роль наркомана, как руководителя, номинальна и к заслугам его можно отнести разве что котлы и барыжничество. Всё остальное(снабжение, планирование и т.д.) заслуга его кукловодов. Вы видимо верите, что Украина самостоятельно противостоит России. Ваша наивность поражает.
    2. Prapor Звание
      Prapor
      0
      Сегодня, 18:50
      ну такое себе предложение.... ум нужно было включать 4 года назад, когда он прогибался перед нациками и говорил что типа не лох, и когда ездил в англию и присягал в ми6, а теперь уже поздно метаться, все поезд ушел....Наступает самый апогей цуцванга... или уже наступил
    3. lis-ik Звание
      lis-ik
      +2
      Сегодня, 18:54
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Будет занятно, если у Зеленского хватит ума "отзеркалить" эту претензию. Ибо наш несменяемый вождь в этом вопросе сам не без греха...

      Более того гарант сегодня процитировал известное выражение про то,как посчитают. Это крайне не удачная цитата для него.
    4. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 19:39
      Чисто юридически это сделать труднее.
    5. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 20:08
      Будет занятно, если у Зеленского хватит ума "отзеркалить" эту претензию. Ибо наш несменяемый вождь в этом вопросе сам не без греха...


      Все знают о том, что ни одна выборная система и тем более её реализация, не без греха. Но выборы у всех проведены, всё подписано/проштамповано гербовой печатью, как положено по законам стран. У Зеленского же нет, юридически подтвержденного законом своей страны, права быть сейчас президентом Окраины. Он самозванец и документы подписанные им ничего не стоят. С ним США проводят переговоры, как с представителем шайки воров и бандитов которые имею силовые структуры и контролируют жизнь на территории Окраины.
  9. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 18:38
    но подписывать любые документы с так называемым украинским руководством бессмысленно, оно нелегитимное.

    Слава богу, хоть здесь пока позиция не меняется. Хотя в Эмиратах переговоры с Будановым идут, но там уровень пониже.
    А что мешает долбануть по Зеле ракетой? Тогда выборы произойдут автоматически
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 18:55
      Цитата: BAI
      А что мешает долбануть по Зеле ракетой?


      Целеуказание онлайн.
    2. Тополь Звание
      Тополь
      +4
      Сегодня, 19:07
      А что мешает долбануть по Зеле ракетой? Тогда выборы произойдут автоматически
      По всей видимости, наш гарант считает, что это не выгодно ни народу, ни ВПР. В этом вопросе я с ним согласен. Это хороший козырь, чтобы отбиваться от всяких "мирных" планов: xoxляцких, гейропейских, да и пиндocoвских тоже. Да наши парни там гибнут, и по гражданскому населению прилетает, душа, конечно, очень болит за это. Но цели не достигнуты, и я не хочу, чтобы все эти жертвы были напрасными. Нужен мир после победы, а не мир вместо победы.
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 18:50
    Понимаю Путина. Начнешь подписывать, а тут клоун сморкнёт целой дорожкой кокаина вместо печати. crying
  11. Лимрак Звание
    Лимрак
    +1
    Сегодня, 19:07
    Вроде умно-мудрый наш руководитель..а так наивно рассуждает мол если бы власть на бывшей украине во главе с просроченным пианистом через выборы легетимизировалась то совсем другое дело - с ними можно что угодно подписывать и договариваться. Тебе уже даже меркель открыто смеясь прямо в лоб сказала что обманули тебя все европейцы и это даже не клоун...а что про легитимизированного клоуна говорить...много он взявши на себя обязательств выполнил как до 2022 года так и после во время разных мучных перемирий? Короче любой договор и соглашение с просроченным пианистом будет такой же по фкту как очередной мучной перемирие год-два назад. Хотя есть предположение что Путин зная это ...тоже играет словами и растягивает..вернее оттягивает резинку перед носом запада и сша дабы потом смачно ее оттянутую отпустить...
    1. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Сегодня, 19:43
      с ними можно что угодно подписывать и договариватьсяТ
      Про что угодно это ваши фантазии. С легитимными можно подписывать капитуляцию, например. С этими вообще ничего.
  12. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 19:13
    Ради справедливости, если бы "англичанка" захотела, неужели она бы не нашла на Украине "доярку с мешком писем от трудящихся" с пожеланием "продлить полномочия" зеленского?
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:20
    Интэрэсная постановка вопроса...
    Если покопаться в истории мира, чего только по данной теме найти можно, прям ух и ох!
  14. Voland33 Звание
    Voland33
    -2
    Сегодня, 19:36
    Дух Анкориджа выветривается :). Путин лживый нелегитимный политик которому веры нет и быть не может