Подписывать любые документы с руководством Украины бессмысленно, — Путин
Россия хочет договориться с Украиной, но подписывать любые документы с так называемым украинским руководством бессмысленно, оно нелегитимное. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед журналистами в Киргизии.
Киев допустил стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы. В то же время Россия это сделала, хотя также находилась в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. В итоге на сегодняшний день Зеленский является нелегитимным президентом, подписывать с ним любые документы просто бессмысленно, они не будут обладать юридической силой.
Украине нужна новая власть, но выборы можно будет провести только после прекращения введенного Зеленским военного положения. А он этого делать не хочет, потому что понимает, что выиграть на выборах он не сможет, если не пойдет на подтасовку. В то же время на Украине имеется много здравомыслящих людей, готовых выстраивать отношения с Россией.
К тому же России нужно международное признание территориальных приобретений, установление российского суверенитета над новыми территориями. Но не от сегодняшней Украины. Признание Крыма, Донбасса и Новороссии должно быть предметом переговоров России и США.
