На украинском фронте со стороны ВСУ все катится в бездну быстрее, чем успевают выходить сводки. Military Watch Magazine пишет: кадровый голод в ВСУ стал таким жестким, что его уже не скрыть. На передовой части заполнены едва ли наполовину – в среднем на 30-48%. Это практически оголенные позиции, где батальоны существуют больше на бумаге, чем в реальности.Главная проблема для ВСУ – массовый исход людей из армии. До 400 тысяч человек покинули ВСУ с начала конфликта. И это не предел. Каждый месяц – еще тысячи, которые либо самовольно уходят, либо просто исчезают. Только за последний год правоохранители открыли 290 тысяч уголовных дел, связанных с бегством из армии.Почему люди бегут? Причины даже искать не нужно. По версии издания, потери давно переступили отметку в 1,7 миллиона человек. На отдельных направлениях, по мнению издания, «срок жизни» мобилизованного измеряется часами: приехал, получил автомат – и все. Многие, увидев эту реальность, выбирают спасать себя, а не выполнять приказы, которые, по их ощущениям, ведут в никуда.Ситуация с новыми мобилизованными выглядит еще мрачнее для ВСУ. По данным MWM, потери среди этой категории – 80-90%, причем подготовка у некоторых длится пару дней. Очевидно, что такие люди не могут переломить ситуацию ни по качеству, ни по численности.При всём при этом украинская армия не бежит с фронта, а сам фронт не рассыпается, как бы нам этого ни хотелось.