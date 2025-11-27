MWM: ВСУ теряют личный состав – части укомплектованы на 30-48 процентов

На украинском фронте со стороны ВСУ все катится в бездну быстрее, чем успевают выходить сводки. Military Watch Magazine пишет: кадровый голод в ВСУ стал таким жестким, что его уже не скрыть. На передовой части заполнены едва ли наполовину – в среднем на 30-48%. Это практически оголенные позиции, где батальоны существуют больше на бумаге, чем в реальности.

Главная проблема для ВСУ – массовый исход людей из армии. До 400 тысяч человек покинули ВСУ с начала конфликта. И это не предел. Каждый месяц – еще тысячи, которые либо самовольно уходят, либо просто исчезают. Только за последний год правоохранители открыли 290 тысяч уголовных дел, связанных с бегством из армии.



Почему люди бегут? Причины даже искать не нужно. По версии издания, потери давно переступили отметку в 1,7 миллиона человек. На отдельных направлениях, по мнению издания, «срок жизни» мобилизованного измеряется часами: приехал, получил автомат – и все. Многие, увидев эту реальность, выбирают спасать себя, а не выполнять приказы, которые, по их ощущениям, ведут в никуда.

Ситуация с новыми мобилизованными выглядит еще мрачнее для ВСУ. По данным MWM, потери среди этой категории – 80-90%, причем подготовка у некоторых длится пару дней. Очевидно, что такие люди не могут переломить ситуацию ни по качеству, ни по численности.

При всём при этом украинская армия не бежит с фронта, а сам фронт не рассыпается, как бы нам этого ни хотелось.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:09
    ❝ На передовой части заполнены едва ли наполовину – в среднем на 30-48% ❞ —

    «30-48%» - это не "едва ли наполовину", а мене чем наполовину ...
    1. Ростислав Прокопенко Звание
      Ростислав Прокопенко
      0
      Сегодня, 18:32
      Ну 48% это "почти" наполовину laughing
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +10
    Сегодня, 18:11
    Второй год пишут про нехватку личного состава в ВСУ однако обрушения фронта нет и нашим приходится пробивай линии обороны,не слабо бьются эти 30-48% слабо мотивированных и подготовленных.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 18:24
      Второй год пишут про контрнасиуп укррв и где он??)))
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 18:25
        Лимон hi ,так это новости из одной корзины,что поделать кому то выгодно такие темы
    2. Лимрак Звание
      Лимрак
      +3
      Сегодня, 18:58
      Во во...в реале идет битва за каждый куст и за каждый кирпич. Каждый населенный пункт - это министалинград где все в руинах стерто под ноль. .
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:16
        Цитата: Лимрак
        это министалинград где все в руинах стерто под ноль. .

        Так это же отойдёт России, поэтому им можно уничтожать города и сёла, на их территории война не идёт.
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 19:24
          Цитата: carpenter
          Так это же отойдёт России, поэтому им можно уничтожать города и сёла, на их территории война не идёт.

          ну как бы обычно- обычно наступающие разрушают населенный пункт, где обороняются (и правильно делают- приходится) или нынче- все по другому?
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 19:52
            Цитата: советник 2 уровня
            обычно наступающие разрушают населенный пункт, где обороняются

            Я понял, что обороняющие не разрушают города, только наступающие, то есть русские разрушают, а украинцы "добрые" и они не разрушают.
    3. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 19:23
      теперь пшеки помогають laughing ....за любой проступок в польше-депортация! уже 2 тыс. нашли для окопов. вот ОНА Эуропейская любовь laughing ...в телеге хохлушка плачет и умоляет ещё продолжить войну т.к у неё ВНЖ на подходе а перемирие всё крошит её планы и надежды lol ....украинцы-это диагноз....родных продадут за халяву
    4. Комментарий был удален.
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 18:11
    Каждый месяц – еще тысячи, которые либо самовольно уходят, либо просто исчезают.

    А говорят, что в мире нет телепортаций во времени и пространстве.
    1. Аригин Звание
      Аригин
      0
      Сегодня, 19:19
      Это не просто телепортации, это нуль-телепортации.
      Телепортации из 404 в никуда.
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 18:12
    Ничего, скоро побегут массово. Упоротых сильно выбили, их остатки жмутся подальше от передка.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 18:18
      .По версии издания, потери давно переступили отметку в 1,7 миллиона человек. На отдельных направлениях, по мнению издания, «срок жизни» мобилизованного измеряется часами: приехал, получил автомат – и все. Многие, увидев эту реальность, выбирают спасать себя, а не выполнять приказы, которые, по их ощущениям, ведут в никуда.


      За октябрь ВСУ потеряли 47 тыс.

      .БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о потерях Украины на фронте в 47,5 тысяч человек в октябре.


      https://ria.ru/20251127/putin-2058098593.html


      . Сейчас появилась цифра, что ВСУ с начала спецоперации на Украине (24 февраля 2022 года) потеряли почти 1,5 миллиона человек.

      Это данные Минобороны РФ, которые обобщил ТАСС. В российском военном ведомстве отметили, что на начало 2025 года потери убитыми и ранеными составляли более 1 миллиона человек, а уже в нынешнем году они увеличились на более чем 450 тысяч украинских военных.

      Западные источники приводят более удручающую для ВСУ статистику. В частности, британский журналист Уоррен Торнтов в соцсетях приводит цифру потерь за все время боевых действий почти в 2 миллиона украинских военных. Ситуацию в зоне боевых действий он назвал «натовско-американским геноцидом» украинского народа. А вот американское издание Military Watch Magazine (MWM) сообщает, что количество убитых и пропавших без вести в ВСУ превысило отметку в 1,7 миллиона человек.


      https://svpressa.ru/war21/article/491151/


      Ну и демография Украины.

      «У нас ситуация близка к безнадёжной. Потому что население у нас сейчас максимум 28 миллионов человек, и мы каждый год теряем около полумиллиона человек.

      С рождаемостью также ситуация безнадёжная – приблизительно один ребёнок на женщину. Это одна из самых низких рождаемостей в мире», – жаловался он.


      https://m.politnavigator.net/situaciya-beznadjozhna-demograficheskaya-katastrofa-prigovor-ukraine-kievskijj-ehkspert.html

      Но конечно по мнению Зеленского-сопливого его возможная следующая предвыборная компания важнее всех этих цифр и тенденций украинской демографической
      катастрофы.
      1. Nikolaevich_IXI
        Nikolaevich_IXI
        -1
        Сегодня, 19:20
        А как там у нас с демографией? Сколько мы в год теряем?
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:28
      lukash66 hi , скорее бы, многое бы поменялось если это произошло в ближайшее время.
  5. Лимон Звание
    Лимон
    -3
    Сегодня, 18:21
    Главная проблема для ВСУ – массовый исход людей из армии.

    Главная причина -это ВС РФ!!
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -2
      Сегодня, 18:28
      ВС РФ это как молот,кующий железо.Но чтобы ковать железо нужна ещё и наковальня,которой является дилетант Зеленский,решивший руководить ВСУ и его генералы-исполнители,готовые исполнить любой его безумный, преступный приказ ради выгодного политического эффекта.А личный состав в ВСУ это расходный материал,состоящий из смертников по сути,оттого и бегут из ВСУ все кто может.Потому что они между Армией РФ и Зеленским,как между молотом и наковальней.
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -1
    Сегодня, 18:32
    На отдельных направлениях, по мнению издания, «срок жизни» мобилизованного измеряется часами: приехал, получил автомат – и все. Многие, увидев эту реальность, выбирают спасать себя, а не выполнять приказы, которые, по их ощущениям, ведут в никуда.

    Да не поэтому они дезертируют! Одно дело, когда ты уверен в том, что твоя смерть не будет напрасной, и что ты умрешь в бою за правое дело. Да, это страшно, да, это выворачивает тебя наизнанку, но если ты можешь только так защитить свою Родину, то ты это сделаешь. А они не хотят защищать то, что формально является их Родиной. Им просто не за что идти на смерть. За нацистов, клоуна? Да нафиг им это надо?
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 18:48
      А они не хотят защищать то, что формально является их Родиной. Им просто не за что идти на смерть. За нацистов, клоуна? Да нафиг им это надо?

      Ну а кто тогда противостоит нашим ВС РФ ? Только вот не надо про наёмников и прочих "диких гусей" основная масса это какелы для которых мы россияне и Россия враги и они готовы умирать лишь бы не жить с нами в дружбе и согласии. Да что то не слышно про массовые протесты всук против их горячё любимого клоуна.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -1
        Сегодня, 18:57
        Только вот не надо про наёмников и прочих "диких гусей"

        И не собирался.
        Противостоят, в основном, нацисты. Да, украинские, но нацисты. Для которых мирное соглашение - смерть. Насильно мобилизованные. У которых вариантов 2: или держать позиции, или бежать на пулеметы.
        Да что то не слышно про массовые протесты всук против их горячё любимого клоуна.
        Хм... То есть, кипиш в ихней раде, из-за коррупционного скандала, не является протестом? На ЛБС протестовать может только крайне недальновидный человек. Особенно, если за спиной - пулеметы.
        Кстати, "горячо" пишется через О. smile
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 19:58
          Хм... То есть, кипиш в ихней раде, из-за коррупционного скандала, не является протестом?

          Да какой кипишь ? Дружбана клоуна пока тот катался по гейропе хотели отправить в отставку, но приехал клоун и всем сказал "ша" . Типа мы своих не бросаем. Уже и пропали в новостных лентах информация по этому поводу. Сегодня 27.11.25 и не слышно о том что клоун подписал 28 пунктов америкосов.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 18:54
      Цитата: Дед-дилетант
      Им просто не за что идти на смерть.

      И сдаваться в плен не хотят, из за ненависти к русским.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 19:00
        И сдаваться в плен не хотят, из за ненависти к русским.
        Кто-то хочет, кто-то нет. Да, воюют. Да, кто-то серьезно, кто-то из-за заградотрядов. Кто-то не готов сдаться потому, что гадил в Курской области...
        Все люди разные. И ситуация тоже.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:06
          Цитата: Дед-дилетант
          Все люди разные. И ситуация тоже.

          Война расставила всех, по своим местам.
          Ибо с 1654 года у нас с ними войны не было.
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            +2
            Сегодня, 19:16
            Война - может быть. Но, в основном, расставила не война, а люди. Кого-то в окопы у них заставила пойти ненависть ко всему русскому. Кого-то поставили перед выбором. Кого-то из тюрьмы вытащили, дали в руки автомат, и не оставили других вариантов. Война, конечно, влияет на людей. Но, в основном, влияют именно люди. У них воевать идут в том числе из-за ненависти. У нас - из-за любви. У них - ненависть к людям. У нас - любовь к людям. Причин много, но все вообще к людям сводится, потому, что даже Родина - это именно люди, которые тебя окружают, которых ты хочешь защитить. hi
            1. carpenter Звание
              carpenter
              +2
              Сегодня, 19:19
              Цитата: Дед-дилетант
              Причин много, но все вообще к людям сводится,

              Люди в первую очередь. Они то и берут всё бремя войны на себя.
              Но братьями мы уже не станем.
              1. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                +1
                Сегодня, 19:21
                Но братьями мы уже не станем.

                Да уж какое тут сейчас братство-то...
      2. Керенский Звание
        Керенский
        0
        Сегодня, 20:07
        И сдаваться в плен не хотят,

        Или не могут. Чтобы сдаться, надо сблизиться на расстояние окрика. ФАБам, снарядам и дронам сдаться нельзя.
        И про "Волгу" не стоит... зачастую солдат не знает, где он находится.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 18:52
    При всём при этом украинская армия не бежит с фронта, а сам фронт не рассыпается, как бы нам этого ни хотелось.

    С одной стороны, дохнут как мухи, но оборону держат, а с другой стороны страшно помирать, подаются в дезертиры, но в плен сдаваться не хотят.
    Последнее настораживает, точнее - диагноз.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:24
    Многие, увидев эту реальность, выбирают спасать себя, а не выполнять приказы, которые, по их ощущениям, ведут в никуда.
    . А никуда, это куда?
  9. Uran53 Звание
    Uran53
    -1
    Сегодня, 19:24
    Всё таки прав президент: русские не сдаются. Хоть и мозги у них неплохо промыты, но тем не менее они всё равно остаются русскими, за исключением западенцев