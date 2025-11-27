Украина знает, что лучше не спорить с Трампом и США, а сказать: «Мы всегда готовы говорить. Мы всегда готовы к переговорам, мы готовы встретиться в любое время и в любом месте, давайте приступим к работе». Так что я думаю, это было хорошо разыграно, чтобы превратить неприемлемое в приемлемое, и теперь ответственность за прекращение огня лежит на России.

Несмотря на озвученное согласие, Зеленский не примет мирный «план Трампа», его задача, как и европейских союзников, — затянуть процесс под любым предлогом. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.Зеленский лишь на словах согласился подписать мирный план, предложенный США. На самом деле он его подписывать не будет, да и европейские союзники не дадут. Поэтому впереди будет очень много заявлений и внесенных правок в документ. Основная задача — это сделать так, чтобы Россия его отвергла и на нее повесить отказ от дальнейших переговоров.Переговоры Украины и США по мирному плану еще не завершены, как заявил глава офиса Зеленского Ермак, они продолжатся в конце недели. Так что время у Киева еще есть. Также никак не успокоятся европейские союзники «нелегитимного», выдвигающие разные требования, порой весьма абсурдные. Самое главное — вкидывать больше информации и давить на то, что Россия все предложения отметает.А сам Зеленский не пойдет на подписание плана по одной, но очень простой причине — его снесут вместе с тем креслом, за которое он держится двумя руками.