Экс-посланник США считает, что Зеленский не будет подписывать «план Трампа»

Несмотря на озвученное согласие, Зеленский не примет мирный «план Трампа», его задача, как и европейских союзников, — затянуть процесс под любым предлогом. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Зеленский лишь на словах согласился подписать мирный план, предложенный США. На самом деле он его подписывать не будет, да и европейские союзники не дадут. Поэтому впереди будет очень много заявлений и внесенных правок в документ. Основная задача — это сделать так, чтобы Россия его отвергла и на нее повесить отказ от дальнейших переговоров.



Украина знает, что лучше не спорить с Трампом и США, а сказать: «Мы всегда готовы говорить. Мы всегда готовы к переговорам, мы готовы встретиться в любое время и в любом месте, давайте приступим к работе». Так что я думаю, это было хорошо разыграно, чтобы превратить неприемлемое в приемлемое, и теперь ответственность за прекращение огня лежит на России.


Переговоры Украины и США по мирному плану еще не завершены, как заявил глава офиса Зеленского Ермак, они продолжатся в конце недели. Так что время у Киева еще есть. Также никак не успокоятся европейские союзники «нелегитимного», выдвигающие разные требования, порой весьма абсурдные. Самое главное — вкидывать больше информации и давить на то, что Россия все предложения отметает.

А сам Зеленский не пойдет на подписание плана по одной, но очень простой причине — его снесут вместе с тем креслом, за которое он держится двумя руками.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:55
    ❝ Зеленский* не будет подписывать «план Трампа» ❞ —

    — «Подписывать любые документы с руководством Украины бессмысленно» © ...
    (Видимо смотрел трансляцию)
    1. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 19:20
      Путин назвал [quote]бессмысленным подписание документов с украинским руководством!...поезд ушел господа laughing ....следующая станция N
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 18:57
    "Зеленский лишь на словах согласился подписать мирный план, предложенный США. На самом деле он его подписывать не будет, да и европейские союзники не дадут."

    Можно подумать Россия хочет подписать план Трампа. Он только Трампу и нужен, ибо больше никого не устраивает. Вот только послать американского президента в известном направлении никто не может в открытую, в итоге ему подыгрывают.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:03
      Цитата: Pharmacist
      Можно подумать Россия хочет подписать план Трампа.

      Поэтому Москва и молчит и не делает телодвижений. ВВП же сказал -" Нас и нынешняя ситуация устраивает".
      Вот этого и нужно держаться.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 19:04
    Путин: только Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного времени, украинский президент — нет.

    А Рада кто?
    Стефанчук: конфликт завершится тогда, когда Крым вернется в состав Украины

    вот и вся Рада.
  4. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 19:07
    его снесут вместе с тем креслом, за которое он держится двумя руками.

    А в это время сносят инфраструктуру и живую силу зсу украины.
  5. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    -1
    Сегодня, 19:08
    Мой мирный план – лучший из всех: 1. Вывод российских войск со всех территорий Украины, Грузии и Молдовы 2. Уничтожение правительства, армии и полиции Украины, Молдовы и Грузии и установление над ними контроля со стороны России
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:22
    чтобы Россия его отвергла и на нее повесить отказ от дальнейших переговоров.
    И что это кукуевским даст?
    Им это за те ся, со стороны хозяев, когда их выпрут от туда и они побегут к далеки берегам, в тёплые края?
  7. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 19:25
    Он не будет подписывать план Трампа, но с радостью бы его курнул laughing
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:59
    Курт,бывший акциоенер вроде Стинола в ДНР .После визита Уиткофа план Трампа может сократится до 6 пунктов .Один из пунктов - ВСУ запрещено портить тяжёлые вооружения, оставляемые в зоне влияния МО РФ.Меня сейчас интересует только одно где начинается буферная( серая ) зона и где она заканчивается . ЯМЫ можем идти в вабанк .Дипломаты на ЛБС хорошо работают ,продвигая интересы России на запад( там где садится Солнце ,а в России оно уже взошло на востоке.