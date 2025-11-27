Есть сомнения в возможности проверки численности ВСУ при подписании договора

Эксперты продолжают оценивать те пункты плана мирного договора между Россией с одной стороны и её противниками – с другой. Речь идёт о пунктах, которые всплывают в последние несколько дней в западной прессе.

В «плане Трампа» содержится пункт о том, что численность украинской армии при подписании мирного договора не должна превышать 600 тысяч человек. В так называемом «европейском мирном плане» - 800 тысяч человек.



Обсуждается вопрос о том, что если какой-либо из этих пунктов будет принят обеими сторонами конфликта, то кто будет осуществлять контроль численности той же украинской армии?

Вопрос актуален уже в связи с тем, что даже сегодня никто толком не скажет, какова численность украинских войск, задействованных в войне против России, как и находящихся в резерве. Не могут этого точно сказать и в самом Киеве, прямо заявляя, что в ряде случаев подразделение на бумаге есть, а в реальности от него осталось не более 50 процентов личного состава. Случается и наоборот – когда по штату число одно, а на деле оно значительно выше. Этот вариант нередко проявляет себя в тыловых частях.

Соответственно, и после гипотетического подписания мирного договора вряд ли найдётся какой-то аудитор, который способен буквально «поголовно» подсчитать численность личного состава ВСУ, НГУ и других украинских силовых, военизированных структур. В отчёт могут лечь одни цифры, а в реальности оказаться совсем другие.

В этом случае мог бы помочь вариант мониторинга, похожий на договор по открытому небу (ДОН), который позволял бы оценивать численность войск хотя бы на «авангардных» позициях. Но эксперты в этом плане высказывают скепсис, и с ними в данном случае сложно не согласиться.

То есть, сколько бы в договоре ни «нарисовали» число украинских военных, проверить это будет практически невозможно. Особенно при учёте того, что Киев уже сейчас не скрывает, что выполнять какие бы то ни было обязательства не собирается, действуя по системе «либо ишак, либо падишах».
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 19:13
    Считать Лохлы умеют, правда всегда в свою пользу… особенность такая у нации!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:33
      Цитата: Охотовед 2
      Считать Лохлы умеют, правда всегда в свою пользу

      Ну как Попандопуло в "Свадьба в Малиновке" - «Это моё, это тоже моё, ну и это всё моё !»
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 19:50
      Цитата: Охотовед 2
      Считать Лохлы умеют, правда всегда в свою пользу… особенность такая у нации!


      Так у них и 600 тыс. сейчас не наберётся личного состава на линии фронта.В лучшем случае 300 тыс. и то это с тылом.В начале СВО численность ВСУ была в районе 250-260 тыс.Откуда они ещё 300 - 500 тыс.штыков возьмут сейчас,когда дефицит личного состава,чтобы выйти на уровень 600-800 тыс.? Разве что в качестве мертвых душ припишут,чтобы потом кому то деньги, потраченные на несуществующих солдат присвоить. Зеленский скоро начнет женскую мобилизацию, шокирует тг-канал «Женщина с косой». Особо отмечается, что «реальные боеготовые подразделения сегодня недоукомплектованы на 40−60%. Фронт держится за счёт тех, кто выжил и за счёт тех, кого продолжают выдёргивать на улицах ТЦК. Но поток мужчин закончился»
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 19:57
      Да хоть миллион))) кто будет оплачивать банкет?))) только не говорите про гейропу - 800 тыщ рыл - это ВС Франции, Германии, Италии и Англии, вместе взятые.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 19:17
    ❝ Случается и наоборот – когда по штату число одно, а на деле оно значительно выше. Этот вариант нередко проявляет себя в тыловых частях ❞ —

    — Это чтобы вороги с тылу не зашли ...
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 19:20
    Мое скромное мнение - ограничение должно учитывать любые силовые структуры, вроде полиции, нацгвардии, охраны. И общая численность, вместе с армией, не должна превышать 100 000 человек. Надо вам больше полицейских - нет проблем, но тогда армия станет меньше.
    И - да, вооружение - только стрелковым оружием.
    1. ANB Звание
      ANB
      -1
      Сегодня, 19:28
      . И - да, вооружение - только стрелковым оружием.

      Пистолетов вполне достаточно.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 19:46
      Банок с огурцами хватит. Элитным подразделениям ,так уж и быть, мелкашку с которой мои однакашники в школе на НВП стреляли. А серьёзно. Кто у капитулянтов интересуется их хотелками?
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:47
      Цитата: Дед-дилетант
      И общая численность, вместе с армией, не должна превышать 100 000 человек.

      Армия Украины должна быть на уровне Бельгии и Нидерландов, но в любом случае не более, чем в любой стране Епропы с численностью 25 млн. пиплов.
      А 600 000 штыков в стране с 25 млн. больше ,чем в Германии с 86 млн пиплов и 180 00 штыков.
      Не уже ли не понятно, ВСУ это армия для войны, но не для обороны. Но это фикция, за "перемирие" они доведут ВСУ до 1,2 миллиона ( с учётом ротации ).
    4. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 19:50
      Мое скромное мнение - ограничение должно учитывать любые силовые структуры, вроде полиции, нацгвардии, охраны.
      Тогда всех запишут в скауты, ВОХР и рыбнадзор (с тяжелым вооружением). А нацистские формирования просто будут исключены из счета. Скромное мнение должно быть одно и единственное: Украина анулируется с возвратом территорий на сторическую родину - в Российскую Федерацию, в качестве "стандартных" административных областей/губерний. Понятие украинец так же анулируется, как искуственная дефиниция, не подтвержденная историческими фактами. С соответствующим приведением образования к общероссийским языковым нормам.
      Любые другие инсинуации - закладывание националистических и сепаратистских возможностей на будущее.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 20:02
        Благодарю, что избавили меня без очков от набора текста. Только так, ну опять же по скромному мнению, теперь только моему.
    5. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 19:58
      Сегодня вечером какой то треш с этими возможными,или совсем невозможными договорами.По моему,это все хрень полная.Да и Путин,наконец высказался по этому поводу.
  4. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +2
    Сегодня, 19:23
    Поэтому нужно всеми возможными силами поголовье свинозавров сокращать.
    Допустимая нагрузка численности армии мирного времени на экономику - это 1 процент населения. Вот и должно быть такое население, чтобы больше оговоренного числа воякiв не тянуло.
  5. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 19:24
    Надо добавить, если любая хохблядская рогатка пукнет - сразу снос банковой.
  6. hiller Звание
    hiller
    +2
    Сегодня, 19:26
    Даже обсуждать нечего. Какие подсчёты, с кем и у кого? Не смешите мои зубные протезы....
  7. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 19:28
    Это один из наименее существенных вопросов планируемого договора. Личный состав всегда можно спрятать в военизированных структурах, которые армией не будут являться только де-юре, типа мвд или хохлогвардии какой-нибудь. Здесь важнее ограничить наступательные вооружения.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 19:29
    То есть, сколько бы в договоре ни «нарисовали» число украинских военных, проверить это будет практически невозможно.
    Во первых, этого никто не будет делать, ибо западу нужна боеспособная большая армия Украины. А второе, они наоборот пополнят их армию. Все эти "планы Трампа и Европы" нужны только для зализывания ран и увеличения штыков в ВСУ. Война по этим "планам" не должна закончится. Как отмоет запад вложенное "бабло" в Украину, если закончить войну ?
  9. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 19:33
    ВСУ вообще не должны существовать в будущем, только 100% безоговорочная капитуляция, полное разоружение и расформирование, никаких сокращений и уменьшений, так как никто не сможет всё это точно контролировать и проверять.
  10. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 19:33
    А что? Проверка численности уже обсуждается?
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:33
    Как у нас говорится... нет человека, нет проблемы...
    Тоже самое можно сказать, сделать и с любым недогосударством...
  12. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    0
    Сегодня, 19:42
    Украина не сможет содержать ни 800, ни 600, ни 400 тысяч солдат. Максимум 200 000.