Эксперты продолжают оценивать те пункты плана мирного договора между Россией с одной стороны и её противниками – с другой. Речь идёт о пунктах, которые всплывают в последние несколько дней в западной прессе.В «плане Трампа» содержится пункт о том, что численность украинской армии при подписании мирного договора не должна превышать 600 тысяч человек. В так называемом «европейском мирном плане» - 800 тысяч человек.Обсуждается вопрос о том, что если какой-либо из этих пунктов будет принят обеими сторонами конфликта, то кто будет осуществлять контроль численности той же украинской армии?Вопрос актуален уже в связи с тем, что даже сегодня никто толком не скажет, какова численность украинских войск, задействованных в войне против России, как и находящихся в резерве. Не могут этого точно сказать и в самом Киеве, прямо заявляя, что в ряде случаев подразделение на бумаге есть, а в реальности от него осталось не более 50 процентов личного состава. Случается и наоборот – когда по штату число одно, а на деле оно значительно выше. Этот вариант нередко проявляет себя в тыловых частях.Соответственно, и после гипотетического подписания мирного договора вряд ли найдётся какой-то аудитор, который способен буквально «поголовно» подсчитать численность личного состава ВСУ, НГУ и других украинских силовых, военизированных структур. В отчёт могут лечь одни цифры, а в реальности оказаться совсем другие.В этом случае мог бы помочь вариант мониторинга, похожий на договор по открытому небу (ДОН), который позволял бы оценивать численность войск хотя бы на «авангардных» позициях. Но эксперты в этом плане высказывают скепсис, и с ними в данном случае сложно не согласиться.То есть, сколько бы в договоре ни «нарисовали» число украинских военных, проверить это будет практически невозможно. Особенно при учёте того, что Киев уже сейчас не скрывает, что выполнять какие бы то ни было обязательства не собирается, действуя по системе «либо ишак, либо падишах».