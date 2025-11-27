Финская система «автомобильных» ВПП привлекла внимание НАТО
НАТО всерьез рассматривает финский опыт в использовании автомобильных дорог в качестве взлетно-посадочных полос. Финны десятилетиями используют обычные шоссе как запасные ВПП, и сейчас интерес союзников к этой системе рассредоточения авиации на пике: в военное время любая возможность не держать самолеты в одном месте становится вопросом выживания.
На этой неделе Финляндия устроила крупные учения под Миккели. Участок шоссе, по которому утром обычно идут фуры и легковушки, сейчас превращен в военную полосу. F/A-18 Hornet взлетают, садятся, повторяют заходы один за другим. И все это – на дороге. Представители стран НАТО стоят рядом и внимательно наблюдают.
Командир Карельского крыла Томи Бем заявил, что дорожные полосы – сердце финской обороны. Они позволяют не держать все самолеты в одном месте и сразу рассыпать авиацию по стране, снизив риск того, что один удар уничтожит половину авиапарка. Финны хотят сделать еще больше таких точек и рассчитывают, что ЕС поддержит их через программу военной мобильности.
И это все происходит параллельно с другой активной подготовкой. 17 ноября на севере страны, почти у самой российской границы, стартовали артиллерийские учения Northern Strike 225. На полигоне «Роваярви» работает огромная группа – 2200 человек, почти 500 единиц техники.
