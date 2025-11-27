Замглавы МИД РФ: Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине

Европы не будет за столом переговоров по Украине, Москва не видит необходимости приглашать европейцев для обсуждения мирного соглашения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что с самого начала Европа только и вставляла палки в колеса мирному процессу, не сдержав ни одного своего слова. Если представителей Европы допустить до переговоров, то они будут сорваны с большой вероятностью.



Представители Германии, Польши и Франции клялись соблюдать соглашение Януковича и оппозиции, но вместо этого допустили переворот, который привел к сегодняшней ситуации. Та же самая ситуация с Минскими соглашениями, где главными гарантами выступили Германия и Франция. Они просто использовали это время для вооружения киевского режима, поощряя вооруженный геноцид мирного населения Донбасса. В общем, не нужны России такие посредники.

Поэтому, имея всё это в виду и помня об этом, как можно представить место Европы за столом — это очень сложно.


Европа пытается попасть на переговоры США и России якобы для «отстаивания чести» Украины. О какой чести говорит Европа? Зеленский вместе со своими хозяевами давно обменял честь на деньги, зарабатывая на гибели украинцев, прикрывая всё это высокими лозунгами.
  1. ian Звание
    ian
    +11
    Сегодня, 20:22
    Надеюсь это официальное заявление МИД, а не мнение частного лица. Крайне редко слышно такие четкие определения от наших официальных лиц.... request
    Если это озвучка позиции Российского правительства, то good
  2. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +2
    Сегодня, 20:24
    . В общем, не нужны России такие посредники.
    Да кроме Украины они никому не нужны, мелкие пустобрёхи.
  3. faiver Звание
    faiver
    +8
    Сегодня, 20:24
    Ну США тоже тот еще "держатель слова".........
  4. Владимир_Борисович Звание
    Владимир_Борисович
    +8
    Сегодня, 20:33
    В принципе не нужны посредники. К сожалению, украинский вопрос может быть решен только на поле боя.
  5. al3x Звание
    al3x
    +6
    Сегодня, 20:36
    США во главе с Трампом ничем не лучше. 7 пятниц на неделе со дня инаугурации.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 21:29
      США лучше. Во-первых, они творят, что хотят, в отличие от Европы. Во-вторых (частично вытекает из первого), у Европы стабильно антироссийская позиция в ущерб даже самой себе, и эта позиция имеет вполне стабильное воплощение; в то же время американская позиция при Трампе, оставаясь стабильно проамериканской (не "против кого-то", а "за себя"), постоянно находит разные воплощения, и в этой нестабильности - при желании и сноровке - можно лавировать, извлекая выгоды. Чем, мне кажется, российское руководство и занято. Отсюда реверансы и одобрямсы Трампу. Сноровки не хватает, но желание есть: уже хорошо.
  6. mt3276 Звание
    mt3276
    -3
    Сегодня, 20:52
    Цитата: ian
    Надеюсь это официальное заявление МИД, а не мнение частного лица. Крайне редко слышно такие четкие определения от наших официальных лиц.... request
    Если это озвучка позиции Российского правительства, то good

    У российского правительства есть своя позиция? what
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 21:10
    Важно не как заявляют, важно как именно будут поступать...
  8. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    +1
    Сегодня, 21:11
    Очень отрадно слышать что позиция России опирается на внутреннюю силу, опыт и логику. Отбросив в сторону эмоции, раболепство и альтруизм.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 21:23
    Замглавы МИД РФ: Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине

    В принципе Европу можно не увидеть и на карте мира. У нас ракетчиков был такой бородатый анекдот: "В далекой Сибири после глобальной попойки просыпается личный состав пусковой шахты. Протирая глаза и долго смотря в мониторы КомБ произносит сакраментальную фразу.,,, А Дания где етьт твою??? ". Я немного перефразировал и убрал лишние детали, но суть думаю понятна.
  10. wku
    wku
    0
    Сегодня, 22:34
    почему малоизвестный заместитель главы МИД РФ? если не Лавров,почему ни его секретарь МЗ? вообще , чем дальше, тем более всё не понятно, будем подождать....