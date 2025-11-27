Замглавы МИД РФ: Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине
Европы не будет за столом переговоров по Украине, Москва не видит необходимости приглашать европейцев для обсуждения мирного соглашения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что с самого начала Европа только и вставляла палки в колеса мирному процессу, не сдержав ни одного своего слова. Если представителей Европы допустить до переговоров, то они будут сорваны с большой вероятностью.
Представители Германии, Польши и Франции клялись соблюдать соглашение Януковича и оппозиции, но вместо этого допустили переворот, который привел к сегодняшней ситуации. Та же самая ситуация с Минскими соглашениями, где главными гарантами выступили Германия и Франция. Они просто использовали это время для вооружения киевского режима, поощряя вооруженный геноцид мирного населения Донбасса. В общем, не нужны России такие посредники.
Поэтому, имея всё это в виду и помня об этом, как можно представить место Европы за столом — это очень сложно.
Европа пытается попасть на переговоры США и России якобы для «отстаивания чести» Украины. О какой чести говорит Европа? Зеленский вместе со своими хозяевами давно обменял честь на деньги, зарабатывая на гибели украинцев, прикрывая всё это высокими лозунгами.
