Точка зрения боеголовки: Увидеть Иерусалим и…
Иран заявляет, что у него сейчас больше ракет, чем было во время 12-дневной войны с Израилем. Это… как минимум сильно, как максимум — смертельно в том случае, если соответствует действительности.
Хотя достоверность этого заявления может быть не совсем достоверной, проверить ее правдивость очень непросто. И желающих сделать это как-то не наблюдается в огромных количествах. Эксперты, следящие за ракетной программой Тегерана, говорят, что страна наращивает производство, чтобы её арсенал был готов к подавлению израильской противоракетной обороны, которая показала свою уязвимость во время войны.
Всё это происходит на фоне растущих опасений по поводу нового конфликта как из-за так называемой «ядерной программы Ирана», так и из-за израильских амбиций, которые давно уже ушли за грань понимания.
«Наша ракетная мощь сегодня намного превосходит ту, что была во время 12-дневной войны», — недавно заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Более интересны заявления министра обороны Ирана, но о них позже.
Израильские военнослужащие осматривают остатки иранской баллистической ракеты, лежащие на земле на окраине Катцрина, Голанские высоты
The New York Times сообщила со ссылкой на иранские официальные лица, предоставившие Али Ваезу, директору проекта по Ирану в Международной кризисной группе, информацию о том, что «ракетные заводы работают 24 часа в сутки».
Ваез добавил, что в случае новой войны «они надеются выпустить 2000 ракет одновременно, чтобы прорвать израильскую оборону, а не 500 за 12 дней», как они сделали в июне. «Израиль чувствует, что работа не завершена, и не видит причин не возобновлять конфликт, поэтому Иран удваивает усилия по подготовке к следующему этапу».
Вообще, конечно, учитывая, что эта «Международная кризисная группа» (ICG, International Crisis Group) — международная некоммерческая неправительственная организация, основанная в 1995 году и «работающая над предотвращением войн и формированием политики, направленной на построение более мирного мира», которую основали американские дипломаты Митчелл, Абрамовиц и Браун, а финансирует Сорос, вызывает дикое удивление, что за «иранские официальные лица» стали бы сотрудничать с этой гоп-компанией.
Намерения ясны, хотя, конечно, делать такие заявления несколько неосмотрительно. С одной стороны, совершенно неясно, сколько именно ракет в так называемом «большом залпе» может выпустить Исламская Республика Иран, нет никаких сомнений в том, что иранские военные всё равно попытаются найти способ подавить ПВО и ПРО с помощью большего количества ракет и беспилотников, выпущенных одновременно.
Ракеты, выпущенные из Ирана в небе над городом Рамалла на Западном берегу 19 июня 2025 года
То, что в Тегеране очень внимательно проанализировали весь ход 12-дневной войны, понятно всем. Даже американцы признают, что если (или когда) случится второе столкновение этих стран, все будет на деле совершенно иначе.
Во время конфликта Иран использовал то, что он называет «Фаттах-1» — баллистическую ракету средней дальности.
Власти Ирана открыто заявляли, что эти ракеты, «Хадж Касем» и «Хейбар Шекан», обладают высокой конечной маневренностью и/или высокой скоростью, что специально сделано для снижения их уязвимости перед перехватчиками противоракетной обороны. И во время конфликта эти ракеты продемонстрировали свою эффективность.
Плюс еще ходят упорные слухи о том, что Иран разрабатывает или уже разработал ракеты нового поколения. Это могут быть слухи, это может оказаться правдой. Но даже если это неправда, увеличение производства более скоростных и устойчивых к поражению ракет может стать проблемой для Израиля, учитывая их возросшую способность преодолевать противоракетную оборону. Я бы сказал, это может стать смертельной проблемой для Израиля.
Очевидно, что повышение общей эффективности ракетных обстрелов является главным приоритетом для Тегерана, так же как и защита от будущих атак для Израиля. Здесь именно так: Иран снова будет атаковать, Израиль будет защищаться. Насколько эффективно?
Статистика со стороны Израиля известна, проще брать ее, там видно, где господа лукавят. Итак, Иран выпустил 631 ракету, из которых 500 достигли Израиля. Так говорит пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), тут надо верить. 131 ракета – это высокоатмосферные и застратосферные перехваты не только Израилем, там еще и США приложились от души.
Из тех ракет, что долетели, 243 попали, согласно заявлениям, в «пустынные районы, не требующие противовоздушной обороны». Вот здесь явное несоответствие, ибо приличное количество именно военных баз и аэродромов располагается именно вдали от населенных пунктов, в пустыне. Но на эту тему израильские источники умеют молчать.
221 ракета была перехвачена. Это весьма приличный результат, учитывая, что участвовали и корабли, и самолеты, и не только израильские – все равно неплохо. 36 ракет попали в жилые районы. Опять же нет информации, что с так называемыми обломками сбитых ракет, которые тоже куда-то должны упасть.
Обломок, знаете ли, он всяко разный может быть. У нас вот подрывали два таких «обломка» от ATACMS, так два домика в СНТ сдуло.
Фото читателей ресурса «Моё онлайн» Воронеж
Падает всё: боеголовки, баки с неизрасходованным горючим, двигатели. В общем, многое, что может, упав, причинить изрядный вред. И вот здесь складывается полное впечатление, что американские, французские, британские, российские и советские ракеты дают такие обломки, а иранские — нет. Ну или израильские ракеты настолько круты, что разносят перехватываемые ракеты Ирана в пыль.
Как вот с нашим опытом не сходится. Да, зарубежные и наши эксперты оценивают эффективность ПВО Израиля в цифрах от 80 до 90%. И даже приняв на веру, стоит учесть то, что о многих своих потерях Иерусалим откровенно умалчивает. Потому что 200+ ракет в городскую застройку, где очень высока плотность населения, пусть это и очень дисциплинированные и вымуштрованные не одной войной израильтяне – при таком количестве прилетов все может быть несколько не так, как дают израильские СМИ.
Жители достают личные вещи из-под обломков своего дома
Вообще необходимость задействовать такое количество средств ПВО/ПРО создала огромную нагрузку на систему противовоздушной и противоракетной обороны (IADS) Израиля, согласно нескольким опубликованным отчетам, которые ЦАХАЛ опроверг. Но здесь действительно кроется лукавство: США также задействовали множество средств ПВО во время атаки, которые потом ЦАХАЛ просто взял и записал на свой счет.
Ну а то, сколько было выпущено противоракет, в США дают цифру 2 на 1 иранскую. То есть больше тысячи.
И это при всем том, что Израилю весьма удался превентивный удар по комплексам ПВО и пусковым установкам ракет Ирана. Плюс были нанесены удары по местам хранения ракет и элементам логистики, что затруднило доставку боеприпасов к пусковым. Именно этим объясняется, почему первые три дня Иран осуществлял массовые запуски ракет по Израилю, а затем массовость и точность прилично снизились. Потому что начались сложности с доставкой и необходимостью перемещения пусковых установок на другие места.
Но, с другой стороны, Иран тоже в реальной обстановке узнал о своих уязвимостях, и военные однозначно сделают соответствующие выводы. Однако темпы и скорость, с которыми Иран может восстановить свою ракетную инфраструктуру, а есть мнение, что за те 12 дней было выпущено от 30 до 50% общих запасов крылатых и баллистических ракет, темпы восстановления могут превысить темпы и скорость, с которыми Израиль перевооружает свои ЗРК.
Впрочем, картина тех 12 дней уже описана более чем подробно, противостояние в войне на истощение между Ираном и Израилем, США и кто там еще присоединился, мы видели. Теперь важнее то, что происходит после конфликта, потому что это даже более масштабная работа: нападающий, как правило, стремится превзойти оборонительные возможности противоракетного щита обороняющегося, и обычно ему это удаётся с меньшими затратами.
Атаковать ракетами действительно легче, чем от них защищаться. Конечно, вопрос еще в том, какими ракетами атакуют, а какими защищаются. Как пример: пока с территории Газы летели кустарно сделанные из реактивных снарядов к «Граду» ракеты в сторону израильских городов, «Железный купол» был безупречен. Но как только полетело что-то более сложное и современное – всё, пришлось кричать о помощи. THAAD, конечно, решает вопрос, какой ценой.
Израильская система противовоздушной обороны перехватывает баллистическую ракету, выпущенную из Ирана по центральной части Израиля
Военное значение иранских ракетных ударов оказалось не таким значительным, как всеми ожидалось. Повреждения израильской инфраструктуры имели место, они никак не затрудняли израильские воздушные удары по Ирану. Хотя стоило бы вырубить в первую очередь военные аэродромы. А на поздней стадии конфликта наблюдалось снижение точности иранских ракет до состояния чисто беспокоящего характера, причем целями зачастую становилось гражданское население.
Впрочем, Израиль такая уж страна – или пустыня, или гражданское население.
Вопрос в том, насколько быстро Иран компенсирует потерю половины своего арсенала и приступит к производству новых видов ракет, так скажем, на уровне «работы над ошибками»?
С первым понятно: Китай поможет.
По данным европейских спецслужб, несколько партий перхлората натрия, основного компонента для производства твёрдого топлива, которое используется в иранских ракетах средней дальности, прибыли из Китая в иранский порт Бендер-Аббас, сообщило в конце прошлого месяца CNN.
«Несколько партий» — это «всего-то» около 2000 тонн перхлората натрия. Иран закупил его у китайских поставщиков после начала войны, и объем этих «нескольких партий» — несколько сухогрузов.
Ладно, топливо. Западные источники говорят, что помимо содействия Ирану в создании наступательных ракетных комплексов, Китай, по имеющимся данным, рассматривает возможность заключения сделки о поставке Тегерану своих систем противовоздушной обороны HQ-9, чтобы компенсировать те, что были уничтожены Израилем во время 12-дневной войны.
А HQ-9 – это весьма неплохо, комплекс создан на основе С-300, усовершенствован китайцами, насколько это возможно, и представляет собой довольно эффективное современное оружие.
Хотя основное внимание уделяется арсеналу Ирана, состоящему из оружия большой дальности, восстановление противовоздушной обороны страны также является первоочередной задачей после того, как Израиль проредил структуру ПВО Ирана.
Зенитные ракетные комплексы HQ-9C на площади Тяньаньмэнь во время военного парада в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа против японской агрессии и во Второй мировой войне 3 сентября 2025 года в Пекине.
Вопрос о производстве новых иранских ракет возник на фоне опасений, что Тегеран построил новый объект для реализации своих, по мнению официальных лиц США, ядерных амбиций. США заявляют, что они в значительной степени уничтожили способность Ирана разрабатывать ядерное оружие в ходе июньской операции «Полуночный молот» (хохот и «Бууу» с иранской стороны), в ходе которой бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit ВВС США сбросили 14 бомб-разрушителей GBU-57 на ядерные объекты Ирана в Фордо и Натанзе.
Американская подводная лодка, находящаяся в зоне ответственности Центрального командования, запустила более двух десятков крылатых ракет «Томагавк» по ключевым объектам наземной инфраструктуры в Исфахане.
Правда, слез на лицах иранских представителей по поводу таких утрат мы так и не увидели. То ли лица оказались крепче, чем все думали, то ли американцы не попали туда, куда хотели.
Бомбардировщик B-2 сбрасывает бомбу GBU-57/B для разрушения бункеров во время испытаний
Однако, как отметила The New York Times, Иран, похоже, продолжает работу над новым центром по обогащению урана, известным как Киркакс-Маунтин. Он отказался предоставить международным инспекторам доступ к этому объекту или любым другим предполагаемым ядерным объектам, кроме тех, о которых уже было объявлено.
Многих это смущает: ну как так — без переговоров, без уверенности в том, что у Ирана есть ядерное оружие, без независимого контроля… И многие считают, что это делает новое нападение Израиля на Иран практически неизбежным, учитывая давнее мнение израильских чиновников о том, что ядерная программа Ирана представляет собой экзистенциальную угрозу.
Ну а израильская ядерная программа — это так. Незамысловато, как всё израильское.
И почему-то никого не удивило, что Израиль пока не применял свои собственные баллистические ракеты, полагаясь на самолеты с управляемыми бомбами и ракетами. Дескать, дешевле и точнее. Но и тут лукавят. Есть у Израиля ракеты, которые могут долететь до Ирана. Называются они Jericho 2 и Jericho 3. Jericho 2 летит на расстояние до 3500 км, Jericho 3 — до 6500 км. Такие приличные баллистические ракеты, которые у нас бы влетели под действие Договора о РСМД.
Но вот беда: нет у Израиля боеголовок для этих ракет. Точнее, они есть, но их нет. Ну вы поняли, что ядерного оружия, как говорят господа евреи, у них нет, а потому и боеголовок для Jericho тоже нет. И фугасных БЧ тоже нет, потому что «Иерихон-3» может утащить до 750 кг в боевой части, то есть для ядерной боеголовки это нормально, а вот на 6500 км тащить такого веса фугасную – бред. И за каким чертом в Израиле построили три десятка этих «Иерихонов» – вопрос на миллион шекелей. Нет же ядерных, не так ли?
У Ирана всё наоборот: ядерных боеголовок нет, зато фугасные и осколочно-фугасные – ассортимент как на персидском рынке. При этом иранские военные вообще говорят о том, что новейшие виды вооружений еще не применялись вообще. Например, гиперзвуковая Fattah-2.
Дальность этой ракеты около 1500 км. То есть достаточно для того, чтобы достать, скажем, от Ахваза до любой точки в Израиле. И даже останется еще. Масса БЧ откровенно маловата, всего 200 кг, но иранцы утверждают, что ракета обладает весьма хорошей маневренностью и способна обходить активные зоны ПВО.
Твердотопливная Sejjil, одна из самых последних разработок, несущая по проекту до 700 кг заряда на расстояние до 2000 км, смотрится очень серьезно и, если пойдет в крупную серию, может доставить неприятностей.
Но самой опасной зарубежные эксперты считают Khorramshahr-4 (она же Kheibar), баллистическую ракету средней дальности, способную доставить разделяющуюся боевую часть весом до 1500 кг на расстояние более 2000 км. Запуск такой ракеты был отмечен 17 июня этого года, хотя комментариев, подтверждающих, что это был «Хорремшехр», с иранской стороны не последовало.
Крылатые ракеты в Иране теперь не в почете. Война показала их крайнюю уязвимость, в то время как стоимость просто удручает. И вообще, проще отправить стаю Shahed-136 или реактивный Shahed-238, развивающий большую скорость. Такие беспилотники применяются как для поражения определенных целей, так и для отвлечения ПВО. Причем, что отвлекший на себя ракету ПВО, что поразивший зеркало радара беспилотник уже принес больше пользы, чем от него вообще можно было бы ожидать.
В целом экспертное сообщество признает, что темпы разработки ракет в Иране могут существенно повлиять на сроки любого будущего конфликта с Израилем. И никто не ставит под сомнение то, что такой конфликт рано или поздно, но произойдет. Вопрос времени, потому что Израиль, ведомый господином Нетаньяху, ведет себя очень нагло.
Идет гонка за то, чтобы восстановить военные запасы количественно и стать лучше качественно. Для Израиля это перехватчики системы ПВО/ПРО. Для Ирана — баллистические ракеты средней дальности.
Вопрос еще в том, кто сможет припасти больше сюрпризов, и сдается мне, что это будет Иран, который закупил для восстановления своей системы ПВО новые ЗРК производства Китая, в дополнение к российским С-300ПМУ-1 и собственным системам Khordad и Bavar-373, также разработанным на базе советских ЗРК. Посмотрим, что могут китайские HQ-9, насколько они могут оказаться лучше, чем С-300ПМУ-1.
Есть мнение, что не сильно-то и лучше. Рецепт успеха израильских ВВС мог скрываться не в возможностях российских ЗРК, а в возможностях их расчетов. Конечно, если провести дополнительную работу по подготовке, то «невидимки» F-35, которых видит полмира, окажутся не такими уж и невидимыми.
Что касается ракет, то здесь сложнее. Мы не знаем, насколько новые модели лучше тех, что летели в Израиль летом этого года. Если иранские конструкторы смогут сделать что-то совершенно новое, что сможет нивелировать возможности израильской системы ПВО, то, без сомнения, успех будет на стороне Ирана.
Однако, несмотря на то, что все возможности ПВО Израиля известны, 86% эффективности – это много. И рассчитывать на то, что стаи дронов перегрузят всю систему, можно, но не по полной программе. Сомнительно, что Израиль сможет придумать что-то новое в противовес «ракетным городам» под горами Ирана, но и то, что есть в распоряжении ЦАХАЛ, довольно приличная сила.
Времени, которое покажет, кто был прав, осталось не так много. Бомбы ли Израиля снова полетят к иранским городам, или боеголовки иранских баллистических ракет возьмут курс на Иерусалим – это будет второй вопрос. Первый – кто в итоге не выдержит: Израиль, премьеру которого все еще необходима победа в любой войне, чтобы удержаться в кресле (ну совсем как один менее впечатляющий персонаж у нас поблизости), либо Иран, которому придется отвечать на удар.
Иерусалим – очень красивый город. Древний, в нем вообще начиналась новая история.
Тель-Авив тоже красив, с его береговой линией… Конечно, будет жаль, если всё это превратится в руины. У боеголовок, увы, нет чувства прекрасного.
