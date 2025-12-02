Развитие тактической авиации ВСС Японии
Японские истребители F-15J
Конституция Японии накладывает серьёзные ограничения на военную политику, состояние и применение Сил самообороны. Тем не менее, она не запрещает проводить различные программы и развивать разные виды сил и рода войск. В частности, в настоящее время японское военное ведомство реализует несколько крупных программ, направленных на модернизацию и совершенствование воздушных сил самообороны.
Актуальные показатели
Воздушные силы самообороны (ВСС) Японии по своим целям и задачам мало отличаются от ВВС других стран. При этом имеются некоторые отличия, связанные с действующими ограничениями и потребностями национальной безопасности.
Основной задачей ВСС является защита воздушных рубежей страны от различных угроз. Также они должны поддерживать части и соединения других видов сил и родов войск при их боевой работе. С учётом таких целей и задач сформирована структура Воздушных сил и определён состав их авиационного парка.
По известным данным, боевая авиация ВСС включает семь крыльев (полков) с техникой разных типов. В их составе имеется 12 эскадрилий на истребителях-бомбардировщиках разных моделей. При боевой работе их должны поддерживать эскадрильи дальнего обнаружения, разведки и т.д. Важное место в ВСС занимают тренировочные и транспортные эскадрильи.
Пара японских F-2A
Основным боевым самолётом ВСС Японии является истребитель F-15J — специальная модификация для них. В семи строевых эскадрильях имеется порядка 200 таких машин. Ок. 150-155 единиц заказали в США. Оставшиеся самолёты строились по лицензии и обозначаются как F-15DJ.
Ещё три эскадрильи укомплектованы истребителями F-2A/B — лицензионной доработанной версией американского F-16 в базовой и учебно-боевой модификациях. Имеется до 64 одноместных F-2A и менее 30 двухместных F-2B.
В конце прошлого десятилетия ВСС получили свои первые истребители F-35A американского производства. К настоящему времени поставлено 42 такие машины. Кроме того, закупаются F-35B с возможностью укороченного взлёта. Пока от производителя получили не более 3-5 таких самолётов, но ожидаются новые партии.
Пятое поколение
Следует напомнить, что Япония достаточно давно присоединилась к американской программе разработки и производства истребителей F-35. Соответствующие контракты были подписаны ещё в начале десятых годов. В дальнейшем японская промышленность получила роль поставщика ряда приборов и устройств. Кроме того, к настоящему времени на заводе Mitsubishi Heavy Industries в г. Нагоя организовали дополнительную сборочную линию.
Один из первых истребителей F-35A для Японии
На данный момент самолёт F-35 двух модификаций занимает центральное место в планах обновления японской боевой авиации. В соответствии с имеющимися контрактами, Япония получит в общей сложности 147 таких машин. В это число войдут 105 самолётов F-35A и 42 истребителя укороченного взлёта F-35B.
Первые заказы на поставку американской техники были размещены в начале прошлого десятилетия. Затем Япония ежегодно оплачивала сборку нескольких самолётов. В зависимости от разных факторов, траты на F-35 год от года менялись, однако несколько лет назад стабилизировались. Так, начиная с 2022 г., в каждом бюджете предусматривается закупка 8 самолётов F-35A. При этом затраты на истребители версии «B» пока не вышли на плановый уровень и постоянно меняются.
К настоящему времени, включая завершающийся 2025 г., Япония заказала 71 самолёт F-35A и 27 изделий F-35B. В сумме это 98 машин или почти две трети от общих планов строительства. Ожидается, что следующие заказы на 49 самолётов появятся до конца текущего десятилетия.
При всём этом, США построили и передали Японии менее трети от запланированного числа истребителей. Ожидается, что поставки будут продолжаться, как минимум, до середины следующего десятилетия. Однако нельзя исключать, что программа закупки столкнётся с теми или иными проблемами, которые негативно скажутся на сроках её выполнения.
Согласно известным планам ВСС Японии, новые F-35A/B будут постепенно заменять имеющуюся сейчас технику. Появление большого количества новых самолётов позволит списать морально и физически устаревшую часть парка F-15J/DJ и F-2A/B. Перевооружение пройдут несколько существующих эскадрилий.
Отдалённое будущее
С двухтысячных годов ВСС и промышленность Японии изучали возможность создания собственного истребителя следующего поколения. Первым результатом этих работ стал экспериментальный самолёт ATD-X или X-2, построенный компанией Mitsubishi Heavy Industries в середине десятых. В 2016 г. он впервые поднялся в воздух и обеспечил проведение ряда важных исследований.
Наработки по экспериментальному X-2 легли в основу проекта полноценного истребителя F-X или F-3. Предполагалось, что в начале двадцатых годов «Мицубиси» завершит разработку этого самолёта, и в 2024-25 гг. появится опытный образец. Серийное производство собирались начать после 2030 г.
Однако общая сложность и дороговизна этого проекта заставили японские ВСС пересмотреть свои планы. В декабре 2022 г. они объявили о прекращении самостоятельной разработки нового истребителя. Вместо этого Япония решила объединить силы с Великобританией и Италией в рамках новой программы Global Combat Air Programme (GCAP). Соответствующее соглашение подписали в декабре 2023 г.
Как сообщается, в основу программы GCAP лягут британские и итальянские наработки по проекту BAE Tempest, а также японские по проекту F-X. В 2024-25 гг. три страны планировали провести предварительные исследования и определить основные требования к будущему самолёту. В 2025-26 гг. должна стартовать полноценная разработка.
Проектный облик перспективного F-X
Предполагается, что использование готовых наработок из существующих программ позволит ускорить проектирование нового самолёта GCAP. Первый опытный истребитель нового типа планируют построить и поднять в воздух в 2027-28 гг. Серийное производство должно стартовать в первой половине тридцатых годов, и в 2035 г. техника поступит в эксплуатацию. Удастся ли выполнить все эти планы, пока неизвестно.
Полноценный перевод строевых частей на новые самолёты GCAP будет осуществляться во второй половине тридцатых годов и, возможно, продолжится в следующем десятилетии. За счёт новой техники заменят оставшиеся в эксплуатации истребители F-15 и F-2.
Планомерное развитие
Таким образом, несмотря на все ограничения, Япония не отказывается от развития своих Воздушных сил самообороны. Этот процесс предусматривает проведение разных мероприятий, и его планы расписаны на 10-15 лет вперёд. Ожидается, что он позволит сохранять и улучшать все основные показатели ВСС в соответствии с потребностями национальной безопасности.
В ближайшие годы ВСС собираются продолжать эксплуатацию уже имеющейся техники относительно старых типов. Для этого будут проводиться необходимые средние и капитальные ремонты, направленные на сохранение характеристик и продление сроков службы. Тем не менее, часть техники будут постепенно списывать.
Макет будущего самолёта GCAP, 2024 г.
Несколько лет назад ВСС начали эксплуатацию новейших истребителей F-35A/B. Ожидается, что к середине следующего десятилетия в части поступит почти 150 таких машин. Они должны будут заменить значительную долю нынешнего парка. Такая замена позволит сохранить количественные показатели эскадрилий на требуемом уровне, а также значительно улучшит их боевые возможности.
Следующим этапом модернизации ВСС станет закупка перспективных самолётов GCAP. Этот процесс запланирован на вторую половину тридцатых годов и займёт ещё несколько лет. Он приведёт к полному отказу от устаревшей техники и, вероятно, к новому росту ключевых показателей.
За счёт двух современных программ ВСС Японии будут обновлять материальную часть и улучшать свои возможности. Также снизится средний возраст техники, что тоже положительно повлияет на общую ситуацию. При этом следует помнить, что параллельно с ВСС развиваются другие виды Сил самообороны.
Причины и предпосылки подобного развития ВСС и других структур вполне понятны. Япония заботится о своей безопасности, а также намерена помогать ключевому партнёру в лице США. Для этого ей требуются современные вооружённые силы, имеющие широкий спектр средств и систем разного рода для решения разнообразных боевых и вспомогательных задач.
Список потенциальных противников Японии и США хорошо известен. Японские Силы самообороны готовятся к гипотетическому столкновению с вооружёнными силами Китая и КНДР. Для этого им требуется современная авиационная техника, корабли разных классов и разнообразные ударные или оборонительные системы.
Если вооружённые силы Северной Кореи имеют ограниченные возможности, то Народно-освободительная армия Китая отличается большими размерами и хорошей оснащённостью. Наличие такого потенциального противника предъявляет повышенные требования к японским Силам самообороны. Они пытаются принимать соответствующие меры, в т. ч. закупать новую авиационную технику. Насколько успешными будут такие программы, станет известно только в средней перспективе — в течение двадцатых и тридцатых годов.
Информация