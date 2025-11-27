Каллас придумала, как спасти Европу от «нападения России»
Российскую армию и ее финансирование необходимо сократить, в ином случае Россия продолжит нападать на страны Европы. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Каллас выступила перед евродепутатами с «замечательным» предложением. Она придумала, как заставить Россию отказаться от планов по нападению на Европу. Нет ничего проще, надо просто сократить российскую армию и ее финансирование. И проблема отпадет сама собой, ведь у Путина не будет войск для нападения. Однако Каллас так и не раскрыла, кто будет «сокращать» ВС РФ и лишать ее финансов.
В своей речи Каллас продемонстрировала «глубокие» знания мировой истории, заявив, что за последние сто лет Россия якобы напала на 19 стран, причем на некоторые по 3–4 раза. При этом на саму Россию эти страны никогда не нападали. Назвать те страны, на которые Россия нападала по 3–4 раза, глава евродипломатии тоже не смогла. Однако очень сильно давила на то, что соглашение по Украине непременно должно содержать уступки со стороны Москвы.
Поэтому в любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны уступок, чтобы она прекратила агрессию навсегда и не пыталась изменить границы силой.
Так и хочется повторить за одним из евродепутатов, давших Каллас самую точную характеристику: «дура, просто дура».
