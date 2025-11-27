Каллас придумала, как спасти Европу от «нападения России»

Каллас придумала, как спасти Европу от «нападения России»

Российскую армию и ее финансирование необходимо сократить, в ином случае Россия продолжит нападать на страны Европы. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Каллас выступила перед евродепутатами с «замечательным» предложением. Она придумала, как заставить Россию отказаться от планов по нападению на Европу. Нет ничего проще, надо просто сократить российскую армию и ее финансирование. И проблема отпадет сама собой, ведь у Путина не будет войск для нападения. Однако Каллас так и не раскрыла, кто будет «сокращать» ВС РФ и лишать ее финансов.



В своей речи Каллас продемонстрировала «глубокие» знания мировой истории, заявив, что за последние сто лет Россия якобы напала на 19 стран, причем на некоторые по 3–4 раза. При этом на саму Россию эти страны никогда не нападали. Назвать те страны, на которые Россия нападала по 3–4 раза, глава евродипломатии тоже не смогла. Однако очень сильно давила на то, что соглашение по Украине непременно должно содержать уступки со стороны Москвы.

Поэтому в любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны уступок, чтобы она прекратила агрессию навсегда и не пыталась изменить границы силой.


Так и хочется повторить за одним из евродепутатов, давших Каллас самую точную характеристику: «дура, просто дура».
  Уарабей
    Уарабей
    +10
    Сегодня, 20:54
    У шпроты с зебельсом один дилер, похоже))
    Pete Mitchell
      Pete Mitchell
      +3
      Сегодня, 21:13
      Цитата: Уарабей
      У шпроты с зебельсом один дилер, похоже))

      Ну если верить вбросам то они повязаны: немалая часть денег из 404 утекла через эстонию, а конкретно через супруга этой малохольной… амеры переживают о полусотне лярдов…
  михаилл
    михаилл
    +4
    Сегодня, 20:55
    дура, просто дура

    А разве можно на ВО "дураками" обзываться?
    Я от когда так обозвался- меня на месяц забанили!
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 21:14
      Цитата: михаилл
      А разве можно на ВО "дураками" обзываться?
      а это не оскорбление, это констатация факта
      oldzek
        oldzek
        +2
        Сегодня, 21:29
        подумаешь,забанили за слово из четырех букв,меня за одну ...правда из старославянского алфавита.моряки до сих пор им пользуются.если интересно Михаил то ищи за какую.
        Тополь
          Тополь
          +2
          Сегодня, 22:06
          Меня тоже банили за цитату Лаврова, причём в сокращённом виде. Тоже обидно было: Лаврову можно, а мне - нельзя.
          Василенко Владимир
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 22:27
            Цитата: Тополь
            Меня тоже банили за цитату Лаврова
            да ладно, меня банили за то, что я скакуасов на майдане с обезьянами сравнил
      Aндрей Ко
        Aндрей Ко
        +2
        Сегодня, 21:41
        Представитель Китая после общения с этой "особой" предложил ей начать с нормальной начальной школы обучение заново пройти, по моему скромному мнению ей это не поможет
        carpenter
          carpenter
          +1
          Сегодня, 21:52
          Цитата: Aндрей Ко
          предложил ей начать с нормальной начальной школы обучение

          Бабы и дипломатия, не совместимые вещи. Бербок не даст соврать.
      Ныробский
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 22:13
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: михаилл
        А разве можно на ВО "дураками" обзываться?
        а это не оскорбление, это констатация факта

        Причём сие приводится автором не в качестве своего личного мнения, а в качестве цитаты одного из евродепутатов. winked
        Василенко Владимир
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 22:25
          короче, мадам КА-КА, совсем КУ-КУ
    Васян1971
      Васян1971
      +3
      Сегодня, 21:50
      Цитата: михаилл
      А разве можно на ВО "дураками" обзываться?

      "Дураками" - нельзя. "Дурами" - можно.
    Fachmann
      Fachmann
      0
      Сегодня, 22:28
      Точно, я когда статью читал, сразу об этом подумал.
      Нужно просить редакцию наказать или автора, или того евродепутата, который произнёс это слово.
      Внимание, это шутка laughing
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 20:55
    Да уж… мозг Каи достоин выставки в анатомическом музее, под большим увеличительным стеклом, невооружённым глазом его просто не заметить!
    свой1970
      свой1970
      +1
      Сегодня, 21:23
      Цитата: Охотовед 2
      Да уж… мозг Каи достоин выставки в анатомическом музее, под большим увеличительным стеклом, невооружённым глазом его просто не заметить!

      Я боюсь - там и микроскоп не поможет...
      carpenter
        carpenter
        +1
        Сегодня, 21:53
        Цитата: свой1970
        Я боюсь - там и микроскоп не поможет...

        Да всё нормально, как у Тихановской - котлеты, котлеты и ещё раз котлеты. Это бабское дело.
        Василенко Владимир
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 22:28
          в смысле в голове один фарш?!
  AK-1945
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 20:56
    Так и хочется повторить за одним из евродепутатов, давших Каллас самую точную характеристику: «дура, просто дура».

    Да не дура она. Просто надо хорошо женщину удовлетворить, как женщину. И если это сделать ее риторика в корне изменится.
  Себенза
    Себенза
    +1
    Сегодня, 20:59
    Глава европейской дипломатии -Дура? Ну и как же дура стала главой? По мне так дураки те ,кто хавает бред посланный свыше из уст этой неприятной женщины.
  lukash66
    lukash66
    +1
    Сегодня, 21:02
    Интересно, а им самим, этим гейропейцам, не стыдно за такую чиновницу?
    YanniKounnar
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 21:28
      Je suis Europeen ( pas homosexuel !! :-)) mais j'ai même honte de Macron ...:-)
      Василенко Владимир
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 21:30
        простите за мой французский, но за макарона кто то ж голосовал
        YanniKounnar
          YanniKounnar
          +1
          Сегодня, 21:33
          Ou comme je l'ecrivais hier ou avant hier ici même :
          "Ce qui compte ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. ” Joseph Staline
          en direct à la télé 1 million de voix ont disparu de la colonne "Le Pen" ' problème technique' ayant parait il surévalué les voix Le Pen ...

          Или, как я писал вчера или позавчера, прямо здесь :
          "Важно не голосование, а то, как мы подсчитываем голоса. "Иосиф Сталин
          в прямом эфире по телевидению 1 миллион голосов пропал из колонки "Ле Пен ""техническая проблема", из-за которой казалось, что он переоценил голоса Ле Пен ...
          Василенко Владимир
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 21:34
            Цитата: YanniKounnar
            "Важно не голосование, а то, как мы подсчитываем голоса. "Иосиф Сталин
            хотите правду?
            больше чем уверен, именно голосуют
          YanniKounnar
            YanniKounnar
            +2
            Сегодня, 21:50
            Explication de la chaine d"etat France 2 :
            Стала ли Марин Ле Пен жертвой кражи более миллиона голосов во втором туре выборов ? Многие пользователи интернета утверждают, что подстрелили зайца во время просмотра France 2. в социальных сетях распространяется отрывок, который действительно сбивает с толку, с вечера выборов на общественном канале. По состоянию на 21: 13 журналист, таблица в поддержку(новое окно), считает, что Марин Ле Пен набрала более 14,4 миллиона голосов, опередив Эммануэля Макрона, который набрал всего 14,1 миллиона. Журналист уточняет, что речь идет о подсчете открепительных удостоверений, полученных непосредственно из Министерства внутренних дел.

            Проблема : когда полтора часа спустя тот же журналист высказывает новую точку зрения : Марин Ле Пен набрала всего 11 500 000 голосов. Это на 2,9 миллиона голосов меньше. Сам Эммануэль Макрон потерял несколько сотен тысяч голосов. Вторая аномалия : согласно окончательным данным, утвержденным Министерством внутренних дел на утро понедельника, Марин Ле Пен в итоге набирает 13 297 760 голосов. Это на 1,1 миллиона голосов меньше, чем общее количество голосов, отданных кандидату Франс 2 по состоянию на 21: 10.

            Связавшись с Détox'ом, информационное управление France Televisions подтвердило, что цифры, представленные в эфире, были неправильными, и обвинило в этом большую ошибку поставщика услуг. Тот же источник объясняет, что журналисты на съемочной площадке, оказавшиеся в центре внимания в ночь выборов, не смогли найти время, чтобы в прямом эфире объяснить допущенную ошибку.
          paul3390
            paul3390
            +1
            Сегодня, 22:08
            "Важно не голосование, а то, как мы подсчитываем голоса. "Иосиф Сталин

            Эта фраза есть только в гнусном пасквиле беглого секретаря Бажанова. Сильно сомнительно чтобы товарищ Сталин такое говорил, а скорее всего - даже так не думал.
    oldzek
      oldzek
      0
      Сегодня, 21:31
      да чё стыдиться,там таких много ИМХО
  tatarin1972
    tatarin1972
    +1
    Сегодня, 21:03
    У женщины реальный разрыв в сопоставлении мечты и реальности. Возможно точнее ответит психиатр, так как видимо это их клиент..
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 21:13
      другое страшно, что эти психованные у власти
  LeutnantTom
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 21:04
    В Европе, Германии и Австрии никто не воспринимает Каллас всерьёз! Только несколько полных идиотов всё ещё воспринимают её всерьёз!
    Каллас, без мозгов, без логики!
    AK-1945
      AK-1945
      +1
      Сегодня, 21:09
      Уважаемый LeutnantTom женщина и логика это не совместимые вещи. Кая всеми фибрами женской души просто кричит! Здесь есть, мужики?! Кто меня оприходует?! Ну разве это не очевидно? С моей стороны это не ирония и шутка, это констатация факта.
      Василенко Владимир
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 21:23
        Цитата: AK-1945
        Здесь есть, мужики?! Кто меня оприходует?! Ну разве это не очевидно?

        да где ж столько водки взять?!
        AK-1945
          AK-1945
          0
          Сегодня, 21:31
          Да ладно уж Вам Владимир Иванович, она в общем то ни такая страшная. Это не Урсула фон дер Ляйен или Маргарет Тетчер. Причем не старая. Мне лично парачку мерзавчиков бы хватило. Ну ладно.. 0,5 под семгу. laughing
          Василенко Владимир
            Василенко Владимир
            +1
            Сегодня, 21:33
            Цитата: AK-1945
            Ну ладно.. 0,5 под семгу.
            да господь с вами, когда её вижу, сразу хочется на костре тащить с криком ведьма, при чем СТРАШНАЯ ведьма
            AK-1945
              AK-1945
              0
              Сегодня, 21:41
              Жареное любите? laughing am Не принимайте пожалуйста на Свой счет. У меня были случаи когда я просыпался и видел что отимел крокодила, а иногда и бегемота. Знатный по молодости был ското.. еб. laughing А насчет - "СТРАШНАЯ ведьма" вот членом и осветим! laughing Я немного поддал так что прошу простить, за возможно не уместный юмор с моей стороны. drinks
              Василенко Владимир
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 21:48
                Цитата: AK-1945
                Жареное любите?

                да как то обезьян не пробовал
                AK-1945
                  AK-1945
                  0
                  Сегодня, 21:51
                  Мда... Юмор Вы Владимир Иванович не улавливаете, а понимаете все буквально, печально...
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 21:07
    Дурочка то она дурочка, но свой троячек каждый день имеет...
  ssz
    ssz
    +1
    Сегодня, 21:09
    Ну забыла девочка выпить таблетку, ну чего её ругать? Проблема только в санитарах.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 21:12
    что они курят?!!!!!!
    такое ощущение, что они там все под такой дурью, что реально страшно
    эти бесноватые бабы и вправду войну могут устроить, таких идиoтoк послушаешь и начинаешь думать, что инквизиция в европе была нет аку уж и не права
  Антоний
    Антоний
    +1
    Сегодня, 21:21
    Не перестаю радоваться, что от нас ее забрали laughing Не понятно в кого она пошла? Отец тут в Таллинне уважаемый спокойный человек, а эта кудахчет ахинению, эстонцев позорит stop
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:23
      Цитата: Антоний
      Не перестаю радоваться, что от нас ее забрали

      сбагрили психованную и радуетесь
  Антоний
    Антоний
    0
    Сегодня, 21:22
    Цитата: AK-1945
    Уважаемый LeutnantTom женщина и логика это не совместимые вещи. Кая всеми фибрами женской души просто кричит! Здесь есть, мужики?! Кто меня оприходует?! Ну разве это не очевидно? С моей стороны это не ирония и шутка, это констатация факта.

    О ее похождениях в 90-х и после развода в середине 00-х (она взамужем была лет 5, но уже лет 20 как ее бросил муж) тут в Эстонии легенды ходят lol так, что Вы в точку.
  Штааль
    Штааль
    +1
    Сегодня, 21:25
    Бесконечно талантливая глава дипломатии ЕС недавно уже жгла глаголом :
    Победу России и Китая над нацизмом во Второй мировой войне она назвала "чем-то новеньким".
    Нк, каков глава европейской дипломатии, то есть безграмотная и глупая, таковы и дела в ЕС в сфере иностранных дел, и политики безопасности.😐
    Бывший октябренок, пионерка и комсомолка Кайя конечно знала, кто победил в ВОВ потому, что её учили этому в школе, и папа учил. А эта амнезия - приспособленчество высшей марки. От бабушки, папы и мамы досталось.
  Владимир-78
    Владимир-78
    0
    Сегодня, 21:27
    Очень правильно сказал Лавров, в интервью, вроде в прошлом году. "Боюсь через пару лет классическая дипломатия закончится и придется общаться только с фриками".
    Но с другой стороны они построили коммунизм по Ленински. Кухарка управляет государством и даже целым Евросоюзом. Прошу прощения, врач-акушер и прыгунья на батуте (Ленка Бербок).
  taiga2018
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 21:29
    Вот и не красивая ведь,а все равно ума нет.
  Слово
    Слово
    0
    Сегодня, 21:42
    Достойное дитя своего народа, видно родилась на сквозняке в морозную погоду.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:47
    белая горячка продолжается
    За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них даже три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Поэтому в любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны прекращения агрессии навсегда и не допустить изменения границ силой", – подчеркнула европейский дипломат.
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 21:52
    Вместо цирка,лично я, смотрю военные парады прибалтийских стран. Вот где настоящий цирк!!!!!))))
  ученый
    ученый
    0
    Сегодня, 21:56
    По моему мнению, эта русофобка еще очень мягко выражается для эстонцев. Это же надо сослали с семьей в Красноярск за то что ее родственники принимали участие в массовом уничтожении евреев. Вспомнил как в 1989г. зашел в гости к своим эстонским родственникам в Сибири, к которым приехала родня из Эстонии. Так на меня эта родня чуть не убила, буквально стали за вилки и ножи хвататься. И только за то, что я был в курганской форме, как они сказали служу захватчикам.
    Договорится с нацистами и террористами невозможно. Любое соглашение которое их вынудят подписать даже после капитуляции эти просто забудут. Так было с Актом о капитуляции Германии, так было с Беловежским соглашением о мире и дружбе стран СНГ и сотнями других документов, которые не позволяют грабить ресурсы других стран.
  alex_357
    alex_357
    0
    Сегодня, 22:32
    Я не понимаю, они чё там жрут то... Какая агрессия какое нападение...Подстилка Натовская, лишь бы вякнуть
  Oleg Telpes
    Oleg Telpes
    0
    Сегодня, 22:36
    Интересно, 3-4 раза - это кто?
    Эстония или Польша?