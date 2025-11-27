Новая резолюция ЕП требует от России вывести войска и отдать замороженные активы

Новая резолюция ЕП требует от России вывести войска и отдать замороженные активы

Европарламент принял новую антироссийскую резолюцию, потребовав пустить Евросоюз за стол переговоров, а также передать Киеву все российские активы. Об этом пишет западная пресса.

Европейские депутаты «разродились» новой резолюцией, от которой за километр несет русофобией. В тексте этого так называемого «документа» размещены требования, с которыми к России выступает Евросоюз. Во-первых, ЕС требует участия в переговорах по Украине, во-вторых, призывают все страны Европы как можно скорей согласиться на использование российских замороженных активов для кредита Украине. А есть еще и в-третьих, и в-четвертых, и т.д.



Отметим другие требования ЕП: США и Европа должны предоставить Украине гарантии безопасности на уровне статьи 5 устава НАТО, причем заранее, до прекращения боевых действий; Европа никогда не признает «оккупированные» территории Украины российскими, Москва должна вывести свои войска из Крыма, ДНР-ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также Киев имеет право самостоятельно выбирать союзы и объединения, в которые вступать. Никаких ограничений быть не должно.

ЕП напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская.


На территории Украины должна быть развернута «миротворческая миссия» под эгидой ООН, причем с обеих сторон от линии разграничения, за которую берется линия фронта.

Вашингтон должен выбрать «правильную сторону», потому что его «двойственность», оказывается, мешает установлению «прочного мира» на Украине. Также никакого снятия санкций с России, а если она не примет условий ЕС, то их значительное усиление.

Видимо, очень долго трудились над этим «творением», место которому на помойке. Напомним, что резолюции Европарламента не имеют обязывающей силы, они являются рекомендательными. В то же время они показывают отношение Европы к России.
  ian
    ian
    +7
    Сегодня, 21:42
    Европарламент требует все отдать, перестать, заплатить и извинится. Россия должна послушаться. Отличный план.
    Непонятно только, какое он имеет отношение к происходящему. Все равно как курултай потребует у голландцев розами не торговать. Ну им допустим розы не нравятся...request
    Васян1971
      Васян1971
      +4
      Сегодня, 21:47
      Цитата: ian
      Отличный план

      Ага! Что может пойти не так? what
      corrado
        corrado
        +5
        Сегодня, 21:53
        А может тогда просто перестать существовать государству "Украина". Наверное это будет для всех самым лучшим решением проблем.
      Pete Mitchell
        Pete Mitchell
        +1
        Сегодня, 22:07
        Цитата: Васян1971
        Цитата: ian
        Отличный план
        Ага! Что может пойти не так? what
        Все ведь ясно и понятно… lol Только сдается мне, что своей резолюцией они торпедировали план Трампа и приговорили территорию 404… аминь
    carpenter
      carpenter
      +2
      Сегодня, 21:58
      Цитата: ian
      Европарламент требует все отдать, перестать, заплатить и извинится. Россия должна послушаться.

      Может скоро заставят и за капитуляцию Третьего рейха извинятся и за Гитлера тоже, да и выплатить репарации за капитуляцию Германии в 1945 году.

      Ну почему все сбежавшие пациенты из психушки, оказались в Европарламенте, куда смотрит полиция !!!"
      paul3390
        paul3390
        +1
        Сегодня, 22:16
        И чего столько слов еврогейцы потратили? Написали бы суть хотелок просто, по заветам своих фашистских дедов - "рус, сдавайся"! И так же просто парой-тройкой слов можно было бы им и ответить..
  михаилл
    михаилл
    +2
    Сегодня, 21:45
    Классно там в ЕП устроились, согласно поговорке-"Говорить не мешки ворочать".
    carpenter
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:00
      Цитата: михаилл
      Классно там в ЕП устроились,

      За зарплату в 30 евро в месяц и вы бы не то запели. А ещё откаты !!!
  Александр 3
    Александр 3
    +1
    Сегодня, 21:46
    Что все они там употребляют? Мы уже проиграли и сдаёмся? Откуда их выпустили?
    Ныробский
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 22:08
      Цитата: Александр 3
      Что все они там употребляют? Мы уже проиграли и сдаёмся? Откуда их выпустили?

      Считайте что это ОПГ - организованная преступная группировка.
      Это брюссельское недоразумение с погонялом "Евросоюз" не имеет своей Конституции и существует на основании какого то договора, а его решения носят рекомендательный характер. Что сие и какими правами оно обладает согласно международного права, не скажут даже в ООН? Исходя из этого, Брюссель может что то гавкать исключительно для внутренней аудитории т.е. на те страны с кем подписан договор о создании ЕС.
      Мы можем разговаривать с каждой отдельной страной Европы т.к. каждая страна в Европе имеет свой флаг, гимн, конституцию и международно признанные границы, и при этом от всей души посылать этот Брюссель на три весёлых буквы.
  Аркадий007
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 21:53
    Надо им выслать мешок кокаина в подарок, пусть еще что нибудь придумают смешного.
  Normann
    Normann
    -1
    Сегодня, 21:55
    А у них еще санкции не закончились. А если ядерное топливо как и обычное перестать им поставлять. Хотя о чем это я.
    Светлан
      Светлан
      0
      Сегодня, 22:16
      Прекращение поставок это обоюдоострое решение. И оно больно ударит и по России.

      Пример: Немецкий автопром прекратил поставки и слинял. В результате, Россия ездит на китайцах при этом развивая китайский автопром, а немцы тонут в кризисе.

  Александр Х
    Александр Х
    -1
    Сегодня, 22:00
    Европарламентарии просто безумцы или балаболы.
  AK-1945
    AK-1945
    0
    Сегодня, 22:04
    Новая резолюция ЕП требует от России вывести войска и отдать замороженные активы

    ЕП видимо вообще не знает для чего он создан и не понимает свои полномочия от слова совсем. Хоть бы для приличия Устав своей организации прочитали.
  Светлан
    Светлан
    0
    Сегодня, 22:08
    Собака лает а караван идет..
  Tagan
    Tagan
    0
    Сегодня, 22:15
    Что это за истерики ЕС? Будто им на одно место наступили.
  łubdup
    łubdup
    0
    Сегодня, 22:20
    A nie chcą bogactw które są na Syberii? Przecież mogą zażądać...
  Dimitrios Panagiotou
    Dimitrios Panagiotou
    0
    Сегодня, 22:23
    I would not know that the EP has. authority to call on Rusia to comply with western imperialists terms.Propably they are in such a confusion that ignore the new reality in Europe.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 22:27
    ЕП требует от России вывести войска
    как говориться, ну так придите и возьмите
  Артур Грудинин
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 22:29
    Место этому "творению" не на помойке, а в свинарнике.
  Артур Грудинин
    Артур Грудинин
    0
  Наган
    Наган
    0
    Сегодня, 22:32
    Хороший у гейропейцев план. Забористый, судя по их творению.