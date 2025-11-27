ЕП напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская.

Европарламент принял новую антироссийскую резолюцию, потребовав пустить Евросоюз за стол переговоров, а также передать Киеву все российские активы. Об этом пишет западная пресса.Европейские депутаты «разродились» новой резолюцией, от которой за километр несет русофобией. В тексте этого так называемого «документа» размещены требования, с которыми к России выступает Евросоюз. Во-первых, ЕС требует участия в переговорах по Украине, во-вторых, призывают все страны Европы как можно скорей согласиться на использование российских замороженных активов для кредита Украине. А есть еще и в-третьих, и в-четвертых, и т.д.Отметим другие требования ЕП: США и Европа должны предоставить Украине гарантии безопасности на уровне статьи 5 устава НАТО, причем заранее, до прекращения боевых действий; Европа никогда не признает «оккупированные» территории Украины российскими, Москва должна вывести свои войска из Крыма, ДНР-ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также Киев имеет право самостоятельно выбирать союзы и объединения, в которые вступать. Никаких ограничений быть не должно.На территории Украины должна быть развернута «миротворческая миссия» под эгидой ООН, причем с обеих сторон от линии разграничения, за которую берется линия фронта.Вашингтон должен выбрать «правильную сторону», потому что его «двойственность», оказывается, мешает установлению «прочного мира» на Украине. Также никакого снятия санкций с России, а если она не примет условий ЕС, то их значительное усиление.Видимо, очень долго трудились над этим «творением», место которому на помойке. Напомним, что резолюции Европарламента не имеют обязывающей силы, они являются рекомендательными. В то же время они показывают отношение Европы к России.