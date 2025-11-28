Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа.

Пока Зеленский является «президентом» Украины, ни о каком выводе украинских войск с территории Донбасса речи даже идти не может. С таким заявлением выступил глава офиса Андрей Ермак, пишет западная пресса.Возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с США Ермак в интервью американскому журналу The Atlantic заявил, что Киев не пойдет на уступки своей территории России. Как отметил серый кардинал Украины, на мирных переговорах вести разговор об уступке территорий якобы недопустимо. Соответствующее заявление на следующем этапе переговоров сделает Зеленский, проведя «красную линию». Ермак подчеркнул, что пока «нелегитимный» находится в кресле президента Украины, менять земли на мир он не намерен.Единственный вопрос, который Зеленский готов обсуждать, — это где пройдет линия разграничения. Киев выступает за остановку боевых действий по линии фронта.В принципе, ничего нового здесь нет, Зеленский и ранее обозначал такую позицию. Как заявил накануне российский лидер Владимир Путин, если украинская армия не захочет покинуть наши территории, то решим этот вопрос военным путем. Так или иначе, но Донбасс будет российским.