Ермак: Пока Зеленский президент, вывода войск с Донбасса не будет

Пока Зеленский является «президентом» Украины, ни о каком выводе украинских войск с территории Донбасса речи даже идти не может. С таким заявлением выступил глава офиса Андрей Ермак, пишет западная пресса.

Возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с США Ермак в интервью американскому журналу The Atlantic заявил, что Киев не пойдет на уступки своей территории России. Как отметил серый кардинал Украины, на мирных переговорах вести разговор об уступке территорий якобы недопустимо. Соответствующее заявление на следующем этапе переговоров сделает Зеленский, проведя «красную линию». Ермак подчеркнул, что пока «нелегитимный» находится в кресле президента Украины, менять земли на мир он не намерен.



Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа.


Единственный вопрос, который Зеленский готов обсуждать, — это где пройдет линия разграничения. Киев выступает за остановку боевых действий по линии фронта.

В принципе, ничего нового здесь нет, Зеленский и ранее обозначал такую позицию. Как заявил накануне российский лидер Владимир Путин, если украинская армия не захочет покинуть наши территории, то решим этот вопрос военным путем. Так или иначе, но Донбасс будет российским.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:12
    Ермак: Пока
    Пока.... хозяин не даст команду ФУ, ничего они менять не захотят... хотя, помимо их желания, ситуация меняется будет, потому как... в общем понятно, почему! soldier
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:59
      Зе боится, как черт ладана любого перемирия или остановки боевых действий! В этом случае надо будет отменять военное положение и провести выборы! А выборы для зе хуже смерти!
      Выборы = закопать себя живого!
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 07:43
        hi Всей музыкой в бандерштате дирижируют мелко бриты и ястребы-матрасники от ВПК, которые греют руки на заказах вооружений и распиле бабла.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 06:14
    Пока существует какая-то государственная власть на украине, мира не будет. Бандеровцы грохнут любого руководителя заговорившего о мире и уступке территорий. По сути нацики держат в заложниках всё остальное население украины.
    Собственно по этой причине государство украина должно прекратить своё существование.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 06:22
      Пока не будет уголовного преследования за участие в нацистских группировках лиц,прославляющих действия ОУН-УПА,никакого мира не будет.
  3. monetam Звание
    monetam
    +2
    Сегодня, 06:14
    что ж, молодец, принципиальный. Значит, придется Украине с такой приницальностью новые поля под кладбища отводить.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:23
    — Пока ещё не выполнил свою задачу ...
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 06:29
    Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе
    (Народная мудрость)

    Есть человек - есть проблема
    Нет человека - нет проблемы
    (А.Рыбаков)

    Вывод: Украине срочно нужен другой проезидент.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 07:29
      Не-не-не!! Пусть этот остаётся, дай Бог ему здоровья! А то другой глядишь - и согласится на план Донни, али ещё на какой. Нам это - зачем? Мы ещё отнюдь не все получили, чтобы эта война стала для нас действительно победной. Далеко не все.. Понятно же - любой типа мир на предложенных условиях никакой не мир, а перемирие максимум лет на десять. Так что..
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 06:41
    Ну не пока, а уже Зеленский НЕ президент, он сейчас просто "местечковый, получивший от синагоги власть над Украиной" (об этом можно почитать у Шалома -Алейхема ).
  7. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 06:56
    Это намёк (кому-то) что зелю пора убивать?
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 08:49
      Цитата: Ivan№One
      Вспоминается история про "Крёстного отца"...
  8. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 07:26
    Эта сопля называет себя "президентом" лишь потому, что ему это позволяют руководители ряда стран Запада. Которые, впрочем, сами давно уже не отражают мнение граждан своих стран. Плюс Трамп признает fool соплю "президентом".
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 08:48
    Ну, это легко - по границе предместий Львова!
  10. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    Сегодня, 09:15
    У украинцев конституция как туалетная бумага, то подтираются ей и не соблюдают, то переписывают, теперь предъявляют этот замаранный кусок бумаги как доказательство их профпригодности.

    Время расставит всё на свои места, а ВС РФ ускорят этот процесс.