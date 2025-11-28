Западная пресса реагирует на слова Путина об условии окончания боевых действий

За рубежом реагируют на заявления Владимира Путина, сделанные накануне в Киргизии, где российский лидер находился с государственным визитом. Один из вопросов был посвящён тому, когда ожидать прекращения боевых действий в рамках СВО?

Российский президент заявил, что боевые действия прекратятся, как только украинские войска покинут занимаемые территории. Причём Владимир Путин не уточнил, имеет ли он в виду все четыре новых (по Конституции) региона РФ или же речь идёт исключительно о Донбассе.



Путин:

Если (украинские войска) не уйдут, мы добьёмся этого военным путём. Вот и всё.

В европейской прессе, комментируя слова Владимира Путина, указывают на то, что именно требование к Киеву о выводе войск с территории Донбасса, становится основным требованием Российской Федерации в плане окончания боевых действий. Указывается на то, что Москва «ожидает, что ВСУ покинут такие города как Славянск, Краматорск, Дружковка, Лиман, Северск, Константиновка, Покровск и Мирноград».

Здесь стоит отметить, что Покровск украинские войска уже потеряли, а Мирноград близок к потере. Одновременно с этим ВС РФ уже проводят наступательные действия в городской черте Северска и Константиновки, а также вплотную подошли к Красному Лиману.

В прессе США пишут о том, что администрация Трампа «намерена убедить Киев в необходимости вывода войск с территории «Донецкой и Луганской областей» (ДНР и ЛНР) с тем, чтобы части Запорожской и Херсонской областей остались подконтрольны украинскому правительству». Этим заявлением американские эксперты дают понять Украине, что в случае её несогласия на вывод сил из Донбасса, она может потерять и другие территории – при продолжении боевых действий.

На сегодняшний день ВСУ продолжают терять территории в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, не считая упомянутой Донецкой Народной Республики.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 06:21
    В прессе США пишут о том, что администрация Трампа «намерена убедить Киев в небодимости вывода войск с территории «Донецкой и Луганской областей» (ДНР и ЛНР) с тем, чтобы части Запорожской и Херсонской областей остались подконтрольны украинскому правительству»

    Нет не одного варианта, что Запорожская и Херсонская области останутся в составе украины… согласно Конституции РФ они являются частью России. Более того, всё больше шансов на то, что в состав России войдёт ещё несколько регионов украины (Харьковская, Одесская, Днепропетровская, Николаевская области).
    tsvetahaki
      tsvetahaki
      0
      Сегодня, 06:36
      Цитата: Охотовед 2
      Более того, всё больше шансов на то, что в состав России войдёт ещё несколько регионов украины (Харьковская, Одесская, Днепропетровская, Николаевская области).

      А с чего вы это взяли???
      Из слов президента ясно следует, что как только - так сразу конец войне. И еще не известно 2 или 4 области.
      Бородач
        Бородач
        +3
        Сегодня, 07:09
        Цитата: tsvetahaki
        Цитата: Охотовед 2
        Более того, всё больше шансов на то, что в состав России войдёт ещё несколько регионов украины (Харьковская, Одесская, Днепропетровская, Николаевская области).

        А с чего вы это взяли???
        Из слов президента ясно следует, что как только - так сразу конец войне. И еще не известно 2 или 4 области.

        А из слов Трампа следует, что он - император планеты.
        Слова далеко не всегда соответствуют делам.
        Так же Верховный сказал в Бишкеке, что мирный договор подписывать не с кем, на Украине нет легитимной власти. А Зеленский никогда не пойдёт на проведение выборов. Для него это смерти подобно.
        Лидеры Еврофашистского Союза планируют воевать до последнего украинца.
        Так что, война будет продолжена, пока Россия не заставит Украину безоговорочно капитулировать.
        После этого, Россия продиктует свои условия мира Украине, Европе, США и всему миру.
      Vitaly.17
        Vitaly.17
        +3
        Сегодня, 07:23
        Цитата: tsvetahaki
        Из слов президента ясно

        Вы верите в то, что после освобождения Донецкой, Запорожской и Херсонской области фашисты в Киеве перестанут обстреливать Россию, а ЕС и США перестанет выделять деньги на войну с нами?
        Вот и Путин не верит. Поэтому так и говорит. Политика однако soldier
    Mazunga
      Mazunga
      +3
      Сегодня, 06:37
      В Сумской тоже стоим так что про них не забываем
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:53
      Охотовед 2
      Сегодня, 06:21в состав России войдёт ещё несколько регионов украины (Харьковская, Одесская, Днепропетровская, Николаевская области).

      hi Считаю, не зря в ГШ месяца два назад засветили карту с Одесской и Николаевской обл. и одновременно в Фашингтоне рыжий нарцисс демонстрировал жыдо наркофюреру карту с наступающими ВС РФ в СВО.
  carpenter
    carpenter
    +2
    Сегодня, 06:33
    В прессе США пишут о том, что администрация Трампа «намерена убедить Киев в необходимости вывода войск с территории «Донецкой и Луганской областей»
    Зачем России какой то Трамп, российская армия сама выбьет врага с территории Донбасса и Причерноморья.
    URAL72
      URAL72
      -2
      Сегодня, 07:23
      российская армия сама выбьет врага с территории Донбасса и Причерноморья


      Выбьет то выбьет. Вопрос какой ценой. И это касается не только человеческих потерь, но и финансовых. Сейчас огромные суммы тратятся на ведение боевых действий, а в это время Европа открыто начала подготовку к войне с Россией. Для сдерживания НАТО нам нужны совсем другие средства чем для сво. В первую очередь это атомный подводный флот, авиация, в том числе стратегическая, БРСД типа Орешник, и ракеты типа Кинжал и Циркон, для которых сейчас крайне мало носителей. Для Украины хватит два десятка МиГов с Кинжалом, для Европы нет. Нужен принципиально новый носитель под них. Для Циркона лучше всего подойдёт модифицированный Борей. Эти же средства нужны и для восточного направления. Не забываем на чьей стороне Япония, южная Корея, Австралия которая планирует строить АПЛ. Да и Китай нам не друг, а попутчик. Уж очень близко к нему богатые сырьём Сибирь и Дальний Восток. А там мы откровенно слабы. Так что время деньги. Сейчас нужно остановить войну и переориентировать военные расходы. На Дальнем Востоке к тому же нужны огромные деньги на инженерные сооружения для армии. Необходимы новые средства доставки ТЯ боеприпасов и носителей для них. ТЯО у нас много, но в основном оно устарело по носителям. А вот оккупация Украиной части херсонской и запорожской областей, станут предлогом для длительных переговоров, и в нужный для нас момент новой СВО.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:35
    ❝ Западная пресса реагирует на слова Путина ❞ —

    — Пусть реагирует. Нам главное - правильно реагировать на их реагирование ...
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 06:36
    Два года прошло с тех пор как Путин озвучил условия мира в признании четырёх новых регионов и Крыма со стороны украины и добавил что в следующий раз уже не четыре будет региона в требованиях , а больше . Но вот время идет, год за годом , а Путин так ничего и не ужесточает .
    Бородач
      Бородач
      0
      Сегодня, 07:10
      Цитата: FoBoss_VM
      Два года прошло с тех пор как Путин озвучил условия мира в признании четырёх новых регионов и Крыма со стороны украины и добавил что в следующий раз уже не четыре будет региона в требованиях , а больше . Но вот время идет, год за годом , а Путин так ничего и не ужесточает .

      А что Путин должен заявить, что вся территория Украины - это Россия?
      Всему своё время.
  123_123
    123_123
    0
    Сегодня, 07:03
    Новые области, особенно в районе устья днепра приобретают бОльшую ценность. Если будет реально какая-то договоренность в соответствии с мирным планом, лучше иметь эту часть херсонской области под контролем в первую очередь для контроля логистических возможностей, связанных с рекой, ну и англов поставить в более зависимое положение в плане логистики на будущее там, они себе транспортную инфраструктуру украины вроде хотели отжать. Каждые проплывающие суда и лодки будут для прохода по российской территории на днепре называть верный отзыв на вопрос "чей крым". Если хотят пройти конечно.
  Туре-Собака
    Туре-Собака
    -1
    Сегодня, 07:12
    Наш щедрый и благородный президент не зря съездил в Киргизию :
    "Газпром" выделил более $400 млн на газификацию регионов Киргизии
    Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский концерн "Газпром" выделил более $400 млн на программу газификации киргизских регионов, что позволило повысить уровень обеспечения газом в стране до 42%, сообщило российское Минэнерго."
    URAL72
      URAL72
      -1
      Сегодня, 07:55
      концерн "Газпром" выделил более $400 млн


      А что вам известно по этому вопросу? Это гуманитарная помощь? Или всё же в кредит? А может Газпром просто строит эти газопроводы для себя, точно так как заправки например? Он же наверное просчитал сроки окупаемости. Более того, владея газораспределительной системой Киргизии, он обеспечивает себе рынок сбыта для собственного газа на десятилетия. Это так сложно? Я имею в виду думать? Или вам кто-то платит за провокационные комментарии? Сеете смуту в таких же неокрепших умах? Пахнет Соросятиной.
      Туре-Собака
        Туре-Собака
        0
        Сегодня, 08:01
        А миллионы мигрантов которые устраивают Крокусы , грабят , насилуют тоже Сорос завозит ?
        Кстати , насчёт "думать" , именно охранота этим и не отличается . Живёт в своём тесном , черно-белом , бинарном мирке и не утруждает себя излишней мозговой деятельностью, tongue
        URAL72
          URAL72
          0
          Сегодня, 08:17
          А миллионы мигрантов которые устраивают Крокусы , грабят , насилуют тоже Сорос завозит ?


          Не путайте мягкое с тёплым. При чём тут миллионы мигрантов? Газпром как раз создаёт инфраструктуру на родине этих мигрантов. Если им там будет комфортнее жить, то может они меньше будут ехать оттуда? Как бы логично, не находите? Более того, газотранспортная система потребует очень много рабочих рук не только на её строительство, но и на дальнейшее обслуживание. Это также сократит безработицу а значит количество желающих уехать в Россию например. Ваш аргумент не состоятелен, так что да,- Соросятина. И что такое охранота? У либерастов нахватались? Не нужно их читать, а тем более цитировать.
    Schneeberg
      Schneeberg
      -1
      Сегодня, 08:03
      У нас вся Сибирь и Дальний Восток без газа сидят!
  rs777
    rs777
    -1
    Сегодня, 07:53
    Это какой-то позор. И никакой демилитаризации, денацификации, внеблокового статуса. Про снятие санкций и возврат заблокированных сотен миллиардов, тоже - молчок. пу готов на все. лишь бы сохранить анти-Россию на западных границах РФ и местный режим кокаинового соплеменника.
    URAL72
      URAL72
      +1
      Сегодня, 08:37
      Про снятие санкций и возврат заблокированных сотен миллиардов, тоже - молчок


      Ещё один провокатор-либераст. Если вы случайно попали на этот сайт, и обычно не ходите дальше порносайтов, это не значит что вы всё знаете. Путин как раз сказал, что это никакой не договор, а план по решению основных вопросов. И в нём кстати есть пункт о замороженных средствах, где Россия выступает против. Не будет никаких репараций. О постепенном снятии санкций, тоже есть. Но ведь это надо протрезветь, прочитать, проанализировать. Зачем оно вам? Проще выплеснуть ничем не обьяснимую злобу против ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО в ВОЕННОЕ время. Да вас сажать надо, батенька. Что лично вам плохого сделал Путин? Лифт не починил? Водопровод? Разучились мы думать. Анализировать. Проще свалить всё на царя. Это же он виноват что у вас сегодня похмелье, я правильно понял? Копайте глубже, и вдруг узнаете, что ваши проблемы решают на куда более низком уровне, а где-то вы и сами виноваты в своих бедах.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:02
    Западная пресса реагирует на слова Путина
    Ее, эту прессу, разве что только в общественный туалет повесить wink
  Уарабей
    Уарабей
    0
    Сегодня, 08:32
    ""Российский президент заявил, что боевые действия прекратятся, как только украинские войска покинут занимаемые территории. Причём Владимир Путин не уточнил, имеет ли он в виду все четыре новых (по Конституции) региона РФ или же речь идёт исключительно о Донбассе.""

    Он вроде сказал - с российских территорий. А это значит из тех, что включены в конституцию России.