Если (украинские войска) не уйдут, мы добьёмся этого военным путём. Вот и всё.

За рубежом реагируют на заявления Владимира Путина, сделанные накануне в Киргизии, где российский лидер находился с государственным визитом. Один из вопросов был посвящён тому, когда ожидать прекращения боевых действий в рамках СВО?Российский президент заявил, что боевые действия прекратятся, как только украинские войска покинут занимаемые территории. Причём Владимир Путин не уточнил, имеет ли он в виду все четыре новых (по Конституции) региона РФ или же речь идёт исключительно о Донбассе.Путин:В европейской прессе, комментируя слова Владимира Путина, указывают на то, что именно требование к Киеву о выводе войск с территории Донбасса, становится основным требованием Российской Федерации в плане окончания боевых действий. Указывается на то, что Москва «ожидает, что ВСУ покинут такие города как Славянск, Краматорск, Дружковка, Лиман, Северск, Константиновка, Покровск и Мирноград».Здесь стоит отметить, что Покровск украинские войска уже потеряли, а Мирноград близок к потере. Одновременно с этим ВС РФ уже проводят наступательные действия в городской черте Северска и Константиновки, а также вплотную подошли к Красному Лиману.В прессе США пишут о том, что администрация Трампа «намерена убедить Киев в необходимости вывода войск с территории «Донецкой и Луганской областей» (ДНР и ЛНР) с тем, чтобы части Запорожской и Херсонской областей остались подконтрольны украинскому правительству». Этим заявлением американские эксперты дают понять Украине, что в случае её несогласия на вывод сил из Донбасса, она может потерять и другие территории – при продолжении боевых действий.На сегодняшний день ВСУ продолжают терять территории в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, не считая упомянутой Донецкой Народной Республики.