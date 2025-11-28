Нардеп ВРУ: Россия не победила Украину, чтобы ставить ей условия
Россия не может диктовать свои условия Украине, потому что она не нанесла ей поражения. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.
Украина не потерпела поражения на поле боя, чтобы Россия могла ей ставить условия. Поэтому ни о какой уступке территорий и сокращении армии речи идти не может. Украина как суверенное государство все вопросы решит самостоятельно, никакие требования выполнять не будет.
Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал, какая должна быть армия наша и какие украинские территории мы должны отдать.
Эту же позицию ранее озвучил глава офиса Зеленского Ермак, отказавшийся выводить войска из Донбасса по требованию России. А это условие является ключевым, и от него зависит остановка боевых действий. Впрочем, о том, что киевский режим не пойдет на условия России, говорили многие эксперты, в том числе украинские и западные. Зеленский до последнего будет держаться за кресло президента, надеясь на помощь своих европейских хозяев.
Ну, а в отношении заявления Костенко можно сказать, что Украина уже стоит на пороге поражения, и чем дольше тянут так называемые власти, тем ближе победа России. Как заявил накануне Владимир Путин, завершение СВО будет зависеть от сговорчивости украинского режима. Москва пока рассматривает два варианта, один из которых подразумевает сохранение Украиной независимости.
