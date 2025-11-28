Нардеп ВРУ: Россия не победила Украину, чтобы ставить ей условия

Нардеп ВРУ: Россия не победила Украину, чтобы ставить ей условия

Россия не может диктовать свои условия Украине, потому что она не нанесла ей поражения. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

Украина не потерпела поражения на поле боя, чтобы Россия могла ей ставить условия. Поэтому ни о какой уступке территорий и сокращении армии речи идти не может. Украина как суверенное государство все вопросы решит самостоятельно, никакие требования выполнять не будет.



Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал, какая должна быть армия наша и какие украинские территории мы должны отдать.


Эту же позицию ранее озвучил глава офиса Зеленского Ермак, отказавшийся выводить войска из Донбасса по требованию России. А это условие является ключевым, и от него зависит остановка боевых действий. Впрочем, о том, что киевский режим не пойдет на условия России, говорили многие эксперты, в том числе украинские и западные. Зеленский до последнего будет держаться за кресло президента, надеясь на помощь своих европейских хозяев.

Ну, а в отношении заявления Костенко можно сказать, что Украина уже стоит на пороге поражения, и чем дольше тянут так называемые власти, тем ближе победа России. Как заявил накануне Владимир Путин, завершение СВО будет зависеть от сговорчивости украинского режима. Москва пока рассматривает два варианта, один из которых подразумевает сохранение Украиной независимости.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 06:38
    Собственно кому нужно прекращение боевых действий? Кто усиленно план Трампа обсуждает?
    Королевство кривых зеркал просто… не победили пока на поле боя, ключевое слово «Пока».
    Армию лохлов сами приведём к надлежащей численности (через уничтожение), как и территории вернём.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 06:47
      Цитата: Охотовед 2
      Собственно кому нужно прекращение боевых действий? Кто усиленно план Трампа обсуждает?

      Так самое интересное, что не Россия план предлагает, а какой то Трамп, который сидит за океаном и что то там себе выдумывает. Очередной американский сказочник.
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +1
        Сегодня, 07:07
        Хотя казалось бы , при чем здесь Трамп ? При чем здесь вообще США ? Где Америка и где Украина .... Но нет же. Влезли .
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 08:00
        Так самое интересное, что не Россия план предлагает

        Да уж на самом деле забавно. Опять Россию хотят поставить перед фактом. Может уже наконец пора вдарить по краине по серьёзному так чтобы была посговорчивее. А то какие то "качели" какелы наносят удары по России а мы наносим удары возмездия.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 06:52
      Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал,

      Вот и расскажите чубатые это все Трампу!
      Ему нужна медалька нобелевская, а ВВП сказал, будем пинать вас и уничтожать, пока не освободим наши территории!
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 09:01
        Не, ну так- то прав! Держатся же, не бегут не сдаются...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:39
    ❝ Украина не потерпела поражения на поле боя, чтобы Россия могла ей ставить условия. Поэтому ни о какой уступке территорий и сокращении армии речи идти не может ❞ —

    — Значит будете «уступать территории и сокращать армию» прежним способом ...

    — ❝ Покинут ВСУ занятые территории - прекратим огонь, нет - выбьем силой ❞ ©
  3. Равик Звание
    Равик
    +2
    Сегодня, 06:41
    Когда победим Одессу придется отдать... Рачье вы безмозглое!!!
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 06:44
    Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал, какая должна быть армия наша и какие украинские территории мы должны отдать.
    В апреле 1945 года Гитлер тоже так думал.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 06:54
      Нет
      В апреле 45го он уже вел разговоры (в те моменты когда был в состоянии членораздельно говорить) как он недооценил Сталина и что германская нация недостойна существовать
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 09:01
      Эх, Венк подкачал, а то бы!!!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:03
        Цитата: роман66
        Эх, Венк подкачал, а то бы!!!

        Сырский тоже подкачал !
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 09:04
          Залужный вообще свалил подальше
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 09:06
            Цитата: роман66
            Залужный вообще свалил подальше

            Поумнее Сырского, оказался Залужный, с него теперь спроса никакого.
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 09:08
              Интересно, какой из него дипломат. Поручик Ржевский, тоже, помнится, на этой стене побывал
              1. carpenter Звание
                carpenter
                0
                Сегодня, 09:09
                Цитата: роман66
                Интересно, какой из него дипломат.

                Такой же, как из акушерки председатель Европарламента.
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  +1
                  Сегодня, 09:12
                  Кто-то из нас двоих
                  Точно сошёл с ума
                  Осталось лишь определить
                  Весь мир или я.
  5. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 06:57
    Вот и славно, так глядишь и англичанка получит пинка у Очакова.
  6. путник 63 Звание
    путник 63
    +3
    Сегодня, 06:58
    Интересно, а этот Роман Костенко сам лично пойдёт побеждать Россию? Или только из-за угла тявкать? (сарказм если, что). А если серьёзно, то этот индивидуум просто подсказывает, что нам делать дальше! PS надо всё таки дорабатывать, то что не доработали наши деды! Я не в укор дедам, а в укор правителям! Дай Бог, что бы у нас не появился очередной Никита Сергеевич! Фамилия не актуальна, а вот гопак должен танцевать "от души"!
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +1
      Сегодня, 07:31
      .. что бы у нас не появился очередной Никита Сергеевич!

      один украинец начал разрушение СССР, другой украинец с таким же отчеством завершил...
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        0
        Сегодня, 08:17
        Горбачев не был украинцем, Он уроженец Ставропольского края, на Украине даже не работал.
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          0
          Сегодня, 09:03
          Горбачев не был украинцем

          Да, я знаю, и это ничего не меняет, у него сущность украинская, предательская...
          А если копнуть глубже, то он под хохлушкой титаренко женат был
    2. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 08:33
      Сразу вспомнилось из 12 стульев "в каком полку служили?"
  7. Лудоман
    Лудоман
    -6
    Сегодня, 07:07
    Ну, а в отношении заявления Костенко можно сказать, что Украина уже стоит на пороге поражения, и чем дольше тянут так называемые власти, тем ближе победа России.

    Очередная чушь, ни на каком пороге поражения она не стоит, ВС РФ в текущем состоянии впринципе не способны разгромить Украину, это факт, 4 года война идëт и конца не видно.
    1. Гипербореец62 Звание
      Гипербореец62
      0
      Сегодня, 07:35
      Не несите бред в "студию"...все идет как надо, проблема только чтобы не было пауз...
      1. Лудоман
        Лудоман
        -3
        Сегодня, 07:45
        Цитата: Гипербореец62
        Не несите бред в "студию"...все идет как надо, проблема только чтобы не было пауз...

        Если задача стоит нанести России наибольший урон, при наименьших успехах то да все идет как по маслу. Только у клинического идиота за 4 года войны при таких убогих результатах может не возникнуть вопросов к способам еë ведения. Умные образованные люди на Путини сейчас косятся как на дурака который решил угрохать страну и армию.
        1. Гипербореец62 Звание
          Гипербореец62
          +3
          Сегодня, 08:01
          Умные и образованные могут только сожалеть , что СВО не началась в 2014
          1. Лудоман
            Лудоман
            -3
            Сегодня, 08:28
            Цитата: Гипербореец62
            Умные и образованные могут только сожалеть , что СВО не началась в 2014

            С этим никто и не спорит, мне омерзительны Путинские полумеры, война идëт, люди гибнут, страна нищает, а он устроил тут не пойми что под названием СВО.
  8. Слесарь Звание
    Слесарь
    +1
    Сегодня, 07:40
    Цитата: Лудоман
    ВС РФ в текущем состоянии впринципе не способны разгромить Украину

    А кто пытается разгромить украину , или я что то пропустил ? Идет вообще то СВО , и лупят по военным ,а не по городам . Чтобвы реально разгромить украину не надо высокоточки -это евреи показали ,надо под ноль снести пару городов миллионников и сразу все все поймут .
    1. Everevil Звание
      Everevil
      0
      Сегодня, 09:09
      Сейчас вам дизлайков насыплют полное лукошко yes
      А вот жители городов, которые каждую ночь не спят из-за налётов и прилётов с вами полностью согласятся. Жители Донбасса тем более. Мне, например, нет никакого дела до того, что там случится с жителями Львова или Киева, пока гибнут люди в моём родном городе.
  9. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Сегодня, 07:41
    Пускай рыжий послушает, как его проститутка поёт!
  10. Комментарий был удален.
  11. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +1
    Сегодня, 07:43
    Москва пока рассматривает два варианта, один из которых подразумевает сохранение Украиной независимости.
    и совершенно зря. Второго варианта быть не должно.
  12. Мамука Петрович Звание
    Мамука Петрович
    +2
    Сегодня, 07:43
    Украина как суверенное государство все вопросы решит самостоятельно, никакие требования выполнять не будет.

    И где бы сейчас было это самостоятельное и суверенное государство без США и Европы?
  13. Ella34 Звание
    Ella34
    +1
    Сегодня, 07:45
    Да, Россия не победила Украину, и Украина не капитулировала. Война будет идти своим чередом. Одна Россия против 52 стран!!!!! Справимся! Ждите!
  14. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 08:47
    Нардеп ВРУ: Россия не победила Украину, чтобы ставить ей условия

    Когда Россия победит, вас, возможно, повесят...
    Идите до конца, до последнего бандеровца, чтобы суды и трибуналы с процессами не учинять, - выроем глубокую яму и закопаем оставшийся пепел...
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 08:51
    Россия не может диктовать свои условия Украине, потому что она не нанесла ей поражения.

    Когда нанесёт, условия другими будут...