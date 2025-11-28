«Искандер-М» нанёс огневое поражение восстановленному ВСУ аэродрому Буялык

5 143 10
«Искандер-М» нанёс огневое поражение восстановленному ВСУ аэродрому Буялык

В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли новые удары по контролируемым противником территориям. Обращает на себя внимание высокая активность российской фронтовой бомбардировочной авиации в отношении целей в Запорожской области.

Поступают сообщения о том, что группа бомбардировщиков Су-34 сделала несколько заходов для нанесения ударов по объектам в Запорожье. Использовались ставшие настоящим кошмаром для ВСУ ФАБы с УМПК. В большинстве случаев это были «пятисотки».



По последним данным, двумя ФАБами с УМПК были уничтожены создаваемые ВСУ укрепления на южной окраине областного центра, к которому после освобождения большей части Степногорска и Приморского приблизилась российская армия.

Удары были нанесены и по целям в Одесской области.

Так ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» было нанесено огневое поражение военному аэродрому близ населённого пункта Буялык. В своё время на этом аэродроме базировались советские «МиГи», а в 2003 году украинские власти базу ВВС в Буялыке закрыли. В 2014 году, после госпереворота, началось её восстановление. И к настоящему моменту она уже использовалась Воздушными силами ВСУ.

Серия прилётов – в оккупированном украинскими войсками Славянске. Там удары наносились по пунктам дислокации противника, а также по складам военного имущества и хранилищам топлива. Прилетело и по объектам энергетики, которые «питают» Славянско-Краматорскую агломерацию.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:52
    ❝ «Искандер-М» нанёс огневое поражение восстановленному ВСУ аэродрому Буялык ❞ —

    — Восстанавливайте заново, когда восстановите - повторим ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:05
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:52 Восстанавливайте заново, когда восстановите - повторим

      hi Рождённым ползать, летать не велено.
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 08:06
      Боюсь, что это никого там не расстроит laughing
      Восстанавливают явно не для самолетов, а ради процесса, кто там потом докажет, что восстановили, а что нет. Европейская помощь сама себя не освоит, тут думать надо! winked
  2. путник 63 Звание
    путник 63
    +2
    Сегодня, 07:17
    Судя по фото, не очень то и восстановленному ! Значит демилитаризацию укрАины надо продолжать и без пауз!
  3. bober1982 Звание
    bober1982
    +2
    Сегодня, 07:22
    Небольшая неточность,Буялык не населённый пункт,а ж/д станция,населённый пункт - пгт Петровка,название чисто русское,но так то болгарское поселение.
    В советское время аэродром был мощным,базировался 511-ый ОРАП : 1*АЭ (МиГ-25РБ) , 2-ая АЭ (Як-28Р) , 3-я АЭ (Як-28ПП), и отдельная вертолетная РЭБ-овская АЭ
    В середине 80-ых переучились на Су-24МР, Як-и постановщики отправили в Чортков.
  4. Сергей_ Соколов Звание
    Сергей_ Соколов
    +5
    Сегодня, 07:26
    Все правильно. Подождали, когда запад вложится в восстановление аэродрома, а затем в одно мгновение обнулили их усилия...
  5. bober1982 Звание
    bober1982
    +1
    Сегодня, 08:35
    Этот аэродром очень хорошо знаком всем,кто летал в западных советских округах и ВА
    По учениям,что то вроде аэродрома подскока,на о.Змеиный с него выполняли также полеты при подготовке морской программы.
    511-ый полк был сильным,со славной боевой традицией,хотя наличие в составе полка таких спиртоносцев,как МиГ-25РБ, оказывало на местный личный состав негативное влияние,то есть можно было легко спиться,в МиГ заправлялось 300*литров спиртосодержащей жидкости (спирт+дистил.вода),примерно 50 гадусов крепости.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:57
      (спирт+дистил.вода),примерно 50 гадусов
      " Массандра"!!! А на Ту, то же самое - " Шпага"
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:08
    Использовались ставшие настоящим кошмаром для ВСУ ФАБы с УМПК. В большинстве случаев это были «пятисотки».

    Прелестно. Прелестно. (с)
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 09:13
    А что может сделать 1 ракета авиабазе? Учитывая какие укрытия и объекты там.