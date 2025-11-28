На Сумском направлении отмечаются случаи суицида среди военнослужащих ВСУ

В ВСУ увеличилось количество суицидов, особенно на Сумском направлении, где украинские военные вынуждены сидеть на передовой без ротации и снабжения месяцами. Об этом сообщает канал «Северный ветер».

Украинское командование отмечает на Сумском направлении увеличение случаев суицида среди рядового состава ВСУ. Этому способствует падение морального духа армии, чувство безысходности и отсутствие мотивации. Солдаты длительное время находятся на передовых позициях под постоянными обстрелами, без ротации, нормального снабжения, и при этом понимая, что впереди никаких перспектив нет.



Низкий уровень боевого духа и мотивации привел к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ.



Между тем российские войска увеличили нажим на украинские формирования в районе Садков на Сумском направлении, заставив противника отступить на вторую линию обороны. Как отмечается, назад откатились подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой и 129-й отдельной тяжелой механизированной бригад. Причина — постоянные удары авиации и артиллерии ВС РФ. При этом многие всушники остались без вещей, провизии и боеприпасов.

Ожесточенные встречные бои на направлении продолжаются, противник безуспешно пытается контратаковать. Как отмечают наши военные, число контратак падает.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 07:10
    Да пусть там все перевешаются и перестреляются.
  2. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 07:10
    А не вариант развернуть стволы против тех, кто их на передовую загнал?
    1. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      +1
      Сегодня, 07:33
      Не вариант, то, что с рождения в голову вдолбили, не вытащишь от туда никаким способом. Их нельзя перевоспитать.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +4
        Сегодня, 07:36
        Ну то есть, пуля себе в башку - лучше, чем та же пуля в башку командиру, который гонит на убой?
        1. Панкрат25 Звание
          Панкрат25
          +1
          Сегодня, 07:37
          Вы пытаетесь думать как здоровый человек, поэтому психически больного вы не поймёте никогда.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 08:10
          Цитата: Metallurg_2
          Ну то есть, пуля себе в башку - лучше, чем та же пуля в башку командиру, который гонит на убой?

          Командир сидит в тылу за позициями заградотряда.
          Чем больше самоубьются, тем меньше денацифицировать и демилитаризировать. am good
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 07:11
    ❝ В ВСУ увеличилось количество суицидов ❞ —

    — Переходят на «самообслуживание» ...
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:18
    Это они сами, по доброй воли решили встретиться с Бандерой! А чего тянуть?
  5. Умник Звание
    Умник
    -4
    Сегодня, 07:20
    Не вижу никаких проблем, пусть бегут сдаваться
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +2
      Сегодня, 07:56
      Не вижу никаких проблем, пусть бегут


      Сдаться не так просто- впереди минные поля и дроны проскочить надо и свои и чужие. В тыл бежать та же история. Вот и сидят как крысы в ловушке с крюками внутрь. Ни вперёд ни назад.
  6. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +5
    Сегодня, 07:24
    Однако на движение фронта на этом участке это никак не влияет. А сколько это в абсолютном значении автор тоже не приводит. Например это могло быть 1 человек в прошлом месяце и два в текущем. Получается рост в два раза. Но в общей массе эти цифры будут ничтожными. Так что вся статья - пустой звук. Статья ради статьи.
    1. Умник Звание
      Умник
      -2
      Сегодня, 08:26
      Согласен свами, просто чтобы был повод поурякать
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 07:41
    Видать, не видно " европЭйского" выбора.
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 08:59
    Вот правильно, пусть следуют за своим идейным вдохновителем.