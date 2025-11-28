На Сумском направлении отмечаются случаи суицида среди военнослужащих ВСУ
В ВСУ увеличилось количество суицидов, особенно на Сумском направлении, где украинские военные вынуждены сидеть на передовой без ротации и снабжения месяцами. Об этом сообщает канал «Северный ветер».
Украинское командование отмечает на Сумском направлении увеличение случаев суицида среди рядового состава ВСУ. Этому способствует падение морального духа армии, чувство безысходности и отсутствие мотивации. Солдаты длительное время находятся на передовых позициях под постоянными обстрелами, без ротации, нормального снабжения, и при этом понимая, что впереди никаких перспектив нет.
Низкий уровень боевого духа и мотивации привел к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ.
Между тем российские войска увеличили нажим на украинские формирования в районе Садков на Сумском направлении, заставив противника отступить на вторую линию обороны. Как отмечается, назад откатились подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой и 129-й отдельной тяжелой механизированной бригад. Причина — постоянные удары авиации и артиллерии ВС РФ. При этом многие всушники остались без вещей, провизии и боеприпасов.
Ожесточенные встречные бои на направлении продолжаются, противник безуспешно пытается контратаковать. Как отмечают наши военные, число контратак падает.
