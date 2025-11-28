Зеленский анонсировал «важные переговоры» с Трампом по мирному плану

Зеленский собрался в Вашингтон на «важные переговоры» с Дональдом Трампом, об этом он заявил накануне в записанном обращении. Как подчеркнул «нелегитимный», стоит задача прийти к миру, но не на российских условиях.

Переговоры украинской и американской делегаций не закончены, в Женеве был только первый раунд, далее последует второй. Представители Киева намерены попытаться полностью перекроить под себя мирный «план Трампа» перед тем, как он поедет в Россию. Киевская хунта надеется, что Москва с ходу отвергнет американское предложение с внесенными изменениями, что даст Украине и Европе обвинить в срыве переговоров Путина.



Сам Зеленский собирается в Вашингтон на встречу с Трампом, которая должна состояться на следующей неделе. В США пока не подтверждают визит клоуна, как недавно заявил Трамп, пусть сначала подпишет мирный план, а потом приезжает. Да и на Украине пока нет сообщений о подготовке визита. Есть мнение, что Зеленский может в Белом доме нарваться на второй скандал с Дональдом Трампом, поэтому часть окружения советует ему отказаться от поездки.

Ранее в Женеве украинская делегация внесла ряд изменений в предоставленный США план, убрав из него пункты, которые не устраивают киевскую хунту. Масла в огонь подливает Европа, требующая не только допустить ее к переговорам, но пытающаяся внести свои изменения, фактически переписав план под себя и Зеленского. Брюссель как никто желает поражения России, чтобы завладеть ее активами, замороженными на европейских счетах.
  1. lubesky Звание
    lubesky
    +2
    Сегодня, 07:38
    Фортепиано в белом доме есть? Сыграть хоть дадут зелепуку? wassat
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 07:39
    Этот " выбор мудрого и братского народа" как нанюхается- сразу бежит " на переговоры".
  3. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +3
    Сегодня, 07:40
    Шоу пара-олимпийских клоунов — нарк и альцгеймер.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:12
      Цитата: Alex F._2
      Шоу пара-олимпийских клоунов — нарк и альцгеймер.

      Два сапога на одну ногу, получился валенок.
  4. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    +1
    Сегодня, 07:40
    А что, Украина воюет с США? В переговорах участвует кто угодно, только Россию не приглашают!
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:42
    ❝ Зеленский* анонсировал «важные переговоры» с Трампом ❞ —
    ❝ Как недавно заявил Трамп, пусть сначала подпишет мирный план, а потом приезжает ❞ —

    — Так что «анонсировать» дальше, видимо, придётся в одиночку ...
    1. 73bor Звание
      73bor
      0
      Сегодня, 08:37
      Зеля по ходу не только "нарик" но и любитель садо-мазо! laughing
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:10
      Удивительное пренебрежение к защитнику евроценностей
  6. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 07:51
    Кажется вся война вокруг этих 300 миллиардов. Для них это огромные деньги! Поделятся между собой, а Украине пушки да снаряды чтоб убивались поскорее!
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:56
    «важные переговоры» с Трампом по мирному плану

    Собачий лай не может считаться переговорами. Все решения принимает и осуществляют ВС РФ
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:01
    Цитата: lubesky
    Фортепиано в белом доме есть? Сыграть хоть дадут зелепуку?
    Там дамы! wink
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:31
    Да пусть едет зеля к Трампу - толка никакого.Мы будем заключать сепаратный мир ( если получится ) с Трампом .А то Европа уже включилась во всю в борьбу за мир ,после чего от мира камня на камня не останется. hi
  10. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 08:38
    Не совсем ясно: то Брюссель против передачи замороженных активов, то как никто желает поражения России. Где логика?
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:40
    Цитата: Ella34
    Кажется вся война вокруг этих 300 миллиардов. Для них это огромные деньги!

    Ну да. Только запад передергивает одну вещь. Гей европейцы не рассказывают в чем выражены российские активы, которые они хотят "ограбить". А это в основном обязательства: деньги в безнале, которые представляют из себя 101010...в компьютере. Которые они шлепают, открыв ПК, без привязки к материальным ценностям, типа золота. И ценные бумаги: векселя, облигации, акции и прочее хренотень, типа евробондов. Так что не украсть, точнее ограбить. А просто мы не будем исполнять обязательства, потому что РФ плохая.
    Где то здесь недавно читал, Евроклир в 2022 арестовал исполнение обязательтв по бумагам ценным перед российскими компаниями на 27 млрд., а НРД, это российский депозитарий на 85 млрд. перед их компаниями.
    Вот и вся алхимия. wink
  12. ANB Звание
    ANB
    +1
    Сегодня, 08:40
    . Киевская хунта надеется, что Москва с ходу отвергнет американское предложение с внесенными изменениями, что даст Украине и Европе обвинить в срыве переговоров Путина.

    Ну зачем же сходу?
    Всё должно быть симметрично. Мы тоже затеем переговоры и изменения в плане. Поменяем пункты. Ну, например, что Украина отдает 9 областей без боя, а Европа выплачивает нам на восстановление 500 миллиардов и ещё столько же Трампу.
    И этот план подпишем.
    :)