Зеленский анонсировал «важные переговоры» с Трампом по мирному плану
3 14015
Зеленский собрался в Вашингтон на «важные переговоры» с Дональдом Трампом, об этом он заявил накануне в записанном обращении. Как подчеркнул «нелегитимный», стоит задача прийти к миру, но не на российских условиях.
Переговоры украинской и американской делегаций не закончены, в Женеве был только первый раунд, далее последует второй. Представители Киева намерены попытаться полностью перекроить под себя мирный «план Трампа» перед тем, как он поедет в Россию. Киевская хунта надеется, что Москва с ходу отвергнет американское предложение с внесенными изменениями, что даст Украине и Европе обвинить в срыве переговоров Путина.
Сам Зеленский собирается в Вашингтон на встречу с Трампом, которая должна состояться на следующей неделе. В США пока не подтверждают визит клоуна, как недавно заявил Трамп, пусть сначала подпишет мирный план, а потом приезжает. Да и на Украине пока нет сообщений о подготовке визита. Есть мнение, что Зеленский может в Белом доме нарваться на второй скандал с Дональдом Трампом, поэтому часть окружения советует ему отказаться от поездки.
Ранее в Женеве украинская делегация внесла ряд изменений в предоставленный США план, убрав из него пункты, которые не устраивают киевскую хунту. Масла в огонь подливает Европа, требующая не только допустить ее к переговорам, но пытающаяся внести свои изменения, фактически переписав план под себя и Зеленского. Брюссель как никто желает поражения России, чтобы завладеть ее активами, замороженными на европейских счетах.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация