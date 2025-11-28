Зеленский собрался в Вашингтон на «важные переговоры» с Дональдом Трампом, об этом он заявил накануне в записанном обращении. Как подчеркнул «нелегитимный», стоит задача прийти к миру, но не на российских условиях.Переговоры украинской и американской делегаций не закончены, в Женеве был только первый раунд, далее последует второй. Представители Киева намерены попытаться полностью перекроить под себя мирный «план Трампа» перед тем, как он поедет в Россию. Киевская хунта надеется, что Москва с ходу отвергнет американское предложение с внесенными изменениями, что даст Украине и Европе обвинить в срыве переговоров Путина.Сам Зеленский собирается в Вашингтон на встречу с Трампом, которая должна состояться на следующей неделе. В США пока не подтверждают визит клоуна, как недавно заявил Трамп, пусть сначала подпишет мирный план, а потом приезжает. Да и на Украине пока нет сообщений о подготовке визита. Есть мнение, что Зеленский может в Белом доме нарваться на второй скандал с Дональдом Трампом, поэтому часть окружения советует ему отказаться от поездки.Ранее в Женеве украинская делегация внесла ряд изменений в предоставленный США план, убрав из него пункты, которые не устраивают киевскую хунту. Масла в огонь подливает Европа, требующая не только допустить ее к переговорам, но пытающаяся внести свои изменения, фактически переписав план под себя и Зеленского. Брюссель как никто желает поражения России, чтобы завладеть ее активами, замороженными на европейских счетах.