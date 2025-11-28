Премьер Бельгии: Изъятие активов РФ может подорвать усилия по достижению мира
Бельгийское правительство продолжает предпринимать попытки уберечь себя от единоличной ответственности за возможную конфискацию российских валютных активов. Напомним, что наибольший объём замороженных российских финансовых средств находится на счетах EuroClear в Бельгии. Также стоит напомнить, что евробюрократы в лице фон дер Ляйен и Каллас призывают изъять более 200 млрд евро как можно быстрее с дополнением о том, что «ничего страшного не произойдёт».
Премьер Бельгии Барт де Вевер использовал новый вариант для того, что снять с себя ответственность на случай грабежа активов РФ.
По словам де Вевера, конфискация российских активов может подорвать усилия по достижению мира на Украине.
Вевер:
Напомним, что «стайка» европейских политиков во главе с главой Еврокомиссией Урсулой фон дер Ляйен призывает изъять деньги российских налогоплательщиков, чтобы ими обеспечить закупки оружия, ещё и американского, для Украины. Урсуле нет никакого дела до того, что, как только это произойдёт, многие инвесторы начнут постепенно или массово выводить средства из европейских «хранилищ» и в целом из евроэкономики, ведь для них поступит сигнал, что украсть могут и их вложения – причём в любой момент.
Эксперты подсчитали, что вывод в течение года даже 10% внешних инвестиций из экономики ЕС способен запустить процесс падения совокупной экономики стран Евросоюза не менее чем на 2% в год.
