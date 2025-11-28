Премьер Бельгии: Изъятие активов РФ может подорвать усилия по достижению мира

Бельгийское правительство продолжает предпринимать попытки уберечь себя от единоличной ответственности за возможную конфискацию российских валютных активов. Напомним, что наибольший объём замороженных российских финансовых средств находится на счетах EuroClear в Бельгии. Также стоит напомнить, что евробюрократы в лице фон дер Ляйен и Каллас призывают изъять более 200 млрд евро как можно быстрее с дополнением о том, что «ничего страшного не произойдёт».

Премьер Бельгии Барт де Вевер использовал новый вариант для того, что снять с себя ответственность на случай грабежа активов РФ.
По словам де Вевера, конфискация российских активов может подорвать усилия по достижению мира на Украине.

Вевер:

Любое продвижение идеи с репарационным кредитом, тем более ускоренное, чревато крайне негативными последствиями, причём ещё и политическими.

Напомним, что «стайка» европейских политиков во главе с главой Еврокомиссией Урсулой фон дер Ляйен призывает изъять деньги российских налогоплательщиков, чтобы ими обеспечить закупки оружия, ещё и американского, для Украины. Урсуле нет никакого дела до того, что, как только это произойдёт, многие инвесторы начнут постепенно или массово выводить средства из европейских «хранилищ» и в целом из евроэкономики, ведь для них поступит сигнал, что украсть могут и их вложения – причём в любой момент.

Эксперты подсчитали, что вывод в течение года даже 10% внешних инвестиций из экономики ЕС способен запустить процесс падения совокупной экономики стран Евросоюза не менее чем на 2% в год.
  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 07:52
    Все эти классы и фондерлайны ни за что не отвечают - через пару лет в отставку с пенсией 12-15К и Aufwiedersehn. А последствия будут расхлёбывать другие. Поэтому в своём руссофобском угаре они протащат любые решения.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 08:44
      Цитата: pudelartemon
      Все эти классы и фондерлайны ни за что не отвечают - через пару лет в отставку с пенсией 12-15К и Aufwiedersehn. А последствия будут расхлёбывать другие. Поэтому в своём руссофобском угаре они протащат любые решения.

      Об этом недавно в своем выступлении в Бундестаге говорила Алис Вайдель.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:02
    ❝ Любое продвижение идеи с репарационным кредитом, тем более ускоренное, чревато крайне негативными последствиями, причём ещё и политическими ❞ —

    — Боятся обжечься об замороженные активы ...
  3. faiver Звание
    faiver
    +5
    Сегодня, 08:18
    я прям удивляюсь стойкости бельгийцев, еще чуток и их премьеру можно будет медаль давать за оборону Брюсселя bully
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 08:28
      Цитата: faiver
      я прям удивляюсь стойкости бельгийцев, еще чуток и их премьеру можно будет медаль давать за оборону Брюсселя

      Они свой бизнес веками строили, у них активов на 42 триллиона долларов. Если украсть 140 млрд долларов все посыпется. Клиенты начнут выводить деньги.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 08:21
    Самое интересное - до сих пор нет понимания что это за активы. Ясен пень, там не деньги, там бумаги. А вот какие? Что их так боятся трогать определенные круги? Бумагами ведь за оружие не расплатишься, их сначала надо кому-то продать. А кто ж купит краденное-то? Да и структуры эмитенты бумаг похоже будут ну вот ни фига не в восторге от такой выходки - на них такое явно же тоже негативно отыграется... Если в продажу разом выкинут 200 лярдов.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 08:29
      Цитата: paul3390
      Ясен пень, там не деньги, там бумаги. А вот какие? Что их так боятся трогать определенные круги?

      На счету живые деньги. 140 млрд по погашенным ценным бумагам. По остальным 50 млрд. сроки еще не подошли.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 08:30
        Были бы живые деньги - давным-давно бы попятили. Что бы их остановило?
        1. faiver Звание
          faiver
          +1
          Сегодня, 08:37
          товарищ Водогрей выше написал - риск потери 42триллионов долларов привлеченных активов, это звездец как много
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 08:42
    евробюрократы в лице фон дер Ляйен и Каллас призывают изъять более 200 млрд евро как можно быстрее с дополнением о том, что «ничего страшного не произойдёт»

    Да, изымите уже...Хочется посмотреть как вас будут брать за «пицунду» и надевать на кукан...
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 08:47
      Бельгиец не хочет на кукан, видимо еще не перестроился и не проникся lol
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:04
    У бельгийцев сфинктер сжимается от наступления кармы. Потому как основные обязательства (активы) РФ в Европе, в Евроклире. А последний представлен в 90 странах. Бельгийцы говорят давайте разделим коллективно ответственность, а ЕС говорит, это у вас активы (обязательства) перед РФ размещены, вы и говорите, мы РФ ничего не должны. Потому что это крестики и нолики в компьютере и ЦБ.
    Если это произойдет, пойдет отток игрищь других стран, даже союзников, там чего то размещать. Потому что таких контор по миру, как грязи. И игрища не овеществленные, в основном. wink
  7. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 09:14
    EU suspects Belgium of withholding income from Russian assets