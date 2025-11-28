Очередная массированная атака Киева: под ударами Крым, Ростов и Саратов

3 680 5
Очередная массированная атака Киева: под ударами Крым, Ростов и Саратов

Киевская хунта нанесла очередной массированный удар беспилотниками по российским регионам, попытавшись атаковать военные и топливно-энергетические объекты. Под удар попали восемь областей и одна республика, но основная атака шла на Ростовскую и Саратовскую области, а также на Крым.

Киев снова применил тактику многочисленных ударов, направив беспилотники по различным целям. Атака длилась несколько часов, российская ПВО в течение ночи перехватила и сбила 136 украинских БПЛА самолетного типа. Самое большое количество дронов атаковало Ростовскую область, военные отчитались о 46 сбитых БПЛА над пятью районами и двумя городами. Люди не пострадали, в Шахтах и Таганроге есть повреждения автомобилей и жилых домов. Последствия уточняются.



В Саратовской области дроны атаковали сам Саратов и город-спутник Энгельс. Атака началась вскоре после полуночи, системы ПВО работали над обоими городами. Предварительно, противник пытался нанести удары по местному НПЗ. На данный момент данных о последствиях нет, сбито 30 БПЛА.

Над Крымом перехвачено 29 беспилотников, еще 12 над Черным и два над Азовским морем. Сведений о последствиях нет, власти полуострова традиционно не комментируют украинские удары. Крымский мост не перекрывался.

Остальные 17 беспилотников сбили над шестью регионами: 6 – над Брянской, 5 – над Волгоградской, 2 – над Воронежской областью, 2 – над Московской, 1 – над Курской, 1 – над Калужской областями. В Воронежской области повреждено жилое здание и АЗС, в остальных без последствий.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 08:35
    В Энгельсе база наших стратегов.
    Это атака на наши СЯС. angry
    Надо до конца добивать ТЭК Украины. yes
    1. AMG Звание
      AMG
      +1
      Сегодня, 08:53
      Скорее всего самолетов там уже нет.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:58
    Да у нас продолжают выть сирены с короткими перерывами.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 09:01
    Самое большое количество дронов атаковало Ростовскую область, военные отчитались о 46 сбитых БПЛА над пятью районами и двумя городами.


    Работа МОГ ПВО в Ростовской области.



    Судя по кадрам, данная МОГ неплохо оснащена.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 09:14
    Не понимаю, чем укры пуляют по Саратову им Энгельсу. Где укры и где эти города. request