Очередная массированная атака Киева: под ударами Крым, Ростов и Саратов
Киевская хунта нанесла очередной массированный удар беспилотниками по российским регионам, попытавшись атаковать военные и топливно-энергетические объекты. Под удар попали восемь областей и одна республика, но основная атака шла на Ростовскую и Саратовскую области, а также на Крым.
Киев снова применил тактику многочисленных ударов, направив беспилотники по различным целям. Атака длилась несколько часов, российская ПВО в течение ночи перехватила и сбила 136 украинских БПЛА самолетного типа. Самое большое количество дронов атаковало Ростовскую область, военные отчитались о 46 сбитых БПЛА над пятью районами и двумя городами. Люди не пострадали, в Шахтах и Таганроге есть повреждения автомобилей и жилых домов. Последствия уточняются.
В Саратовской области дроны атаковали сам Саратов и город-спутник Энгельс. Атака началась вскоре после полуночи, системы ПВО работали над обоими городами. Предварительно, противник пытался нанести удары по местному НПЗ. На данный момент данных о последствиях нет, сбито 30 БПЛА.
Над Крымом перехвачено 29 беспилотников, еще 12 над Черным и два над Азовским морем. Сведений о последствиях нет, власти полуострова традиционно не комментируют украинские удары. Крымский мост не перекрывался.
Остальные 17 беспилотников сбили над шестью регионами: 6 – над Брянской, 5 – над Волгоградской, 2 – над Воронежской областью, 2 – над Московской, 1 – над Курской, 1 – над Калужской областями. В Воронежской области повреждено жилое здание и АЗС, в остальных без последствий.
