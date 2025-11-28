«Украинская армия деморализована и бежит» - твердят «эксперты» с 2014 года

«Украинская армия деморализована и бежит» - твердят «эксперты» с 2014 года

Применительно к ситуации в украинской армии годами публикуются заявления о том, что «моральных дух ВСУ находится на крайне низком уровне». Заявления такие делают и малоизвестные авторы аналогичных «околовоенных» телеграмм-каналов, и весьма маститые эксперты, приглашаемые на федеральные каналы.

На памяти подобного рода заявления – с 2014 года, когда украинской армии противостояла республиканская Народная милиция. Уже тогда появлялись первые «набросы» из серии: «Моральное состояние украинской армии не выдерживает никакой критики, ВСУ бегут, фронт трещит по швам».



Прошло 11 лет с той поры и больше трёх с половиной лет с начала СВО, а подобного рода заявления по-прежнему гуляют по сети, включая крупные СМИ.

Типичный набор штампов:

Украинская армия надломлена.

Моральный дух украинского солдата крайне низок.

Украинские военные не хотят воевать.

Украинские военные пачками сдаются в плен.

ВСУ вот-вот развернутся и пойдут на Киев, если уже не пошли.

И всё в таком духе.

Не впервые приходится поднимать эту тему.

Причина в том, что это не просто имеющие мало общего с фронтовой реальностью заявления «в себе», это ещё и значительно раздражает наших бойцов на фронте, которые прекрасно знают о реальной ситуации. А реальность состоит в том, что при всей череде этих «мантр» никакого тотального обрушения фронта не происходит, на Киев никакие из формирований ВСУ свои штыки не направляют, многотысячных колонн пленных тоже нет. Продвижение наших войск – это тяжёлая боевая работа, это героизм и мужество наших бойцов, это результат пролитых крови и пота, а не того, что украинская армия «не хочет воевать» и только и делает, что «сдаётся и надламывается».

Все эти «экспертные» заявления о деморализованной украинской армии если кому-то и играют на руку, то, разве что, самой украинской армии. Выставление противника этакой, простите, сопливой размазнёй может согревать сердца лишь тем, кто это произносит и кто-либо решил покрасоваться на камеру, либо попросту знаком с реальными событиями на фронте по выпуску федеральных новостей, но не более того. Хочется задать вопрос тем экспертам, кто это повторяет на постоянной основе: вы это делаете для чего? И если у вас есть полная уверенность в том, что нашим войскам противостоят исключительно желающие сдаться в плен до первого выстрела «бусифицированные», то почему вы ещё не вещаете из киевской студии российского федерального ТВ?
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +11
    Сегодня, 08:17
    Понятие "эксперт" запомоено и уже давно стало нарицательным.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +11
      Сегодня, 08:32
      В статье все изложено абсолютно адекватно. Никто никуда из ВСУ не бежит, в плен сдаются буквально единицы, отстреливаются до последнего как оглашенные, поселки без боя не сдают..... Покровск, Димитров до сих пор полностью не взяты не смотря на бодрый рапорт Герасимова. Мое личное мнение боевые действия продлятся до 2027 года.... война еще не выгорела и враг не сломлен для капитуляции. Всякие "мирные планы" для мира не годятся, так только политикам и всяким "экспертам" с ток-шоу на ТВ поболтать.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:39
        Цитата: Silver99
        В статье все изложено абсолютно адекватно. Никто никуда из ВСУ не бежит, в плен сдаются буквально единицы, отстреливаются до последнего как оглашенные, поселки без боя не сдают..... Покровск, Димитров до сих пор полностью не взяты не смотря на бодрый рапорт Герасимова. Мое личное мнение боевые действия продлятся до 2027 года.... война еще не выгорела и враг не сломлен для капитуляции. Всякие "мирные планы" для мира не годятся, так только политикам и всяким "экспертам" с ток-шоу на ТВ поболтать.

        Согласен с вами.
        Непонятно, что в этой статье хотел сообщить Алексей Володин.
        В чём новость? what
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 08:58
          Он решил стать человеком, который первым донёс до охлоса ПРАВДУ.
      2. 73bor Звание
        73bor
        +3
        Сегодня, 08:41
        В ВОВ тоже никто не бежал до самого Берлина и Рейхсканцелярии ! Но я бы не согласился с автором что прям на каждом углу , касаемо отдельных направлений да есть тенденции .
      3. AdAstra Звание
        AdAstra
        -1
        Сегодня, 09:08
        А почему вы думаете, что в 2027 враг "сломается"? Тут скорее всего к этому времени наша экономика крякнет.
      4. ser-pov Звание
        ser-pov
        0
        Сегодня, 09:09
        Никто никуда из ВСУ не бежит, в плен сдаются буквально единицы, отстреливаются до последнего как оглашенные, поселки без боя не сдают..... Покровск, Димитров до сих пор полностью не взяты не смотря на бодрый рапорт Герасимова

        Это личное дело хо.хлов, хотят сдохнуть а не в плен сдаться нам это только на руку. Потом не надо будет сортировать. При чём ВС России перестали миндальничить и долбают в Красноармейске и Димитрове ФАБами 3000 и это правильно, может ещё поэтому сдающихся мало.
    2. A503 Звание
      A503
      +1
      Сегодня, 08:36
      Вы правы, теперь это также, что и "английские ученые")))
    3. Маз Звание
      Маз
      +3
      Сегодня, 08:47
      Забыли про ежедневный развал фронта, что оборона всу трещит по швам, про обрушение фронта, что бросают позиции и всё это у всу и делается всу до последнего патрона и украинца. А мы успешно наступаем по всему фронту 1373 день сво и всё в нашей армии зашибись. . Самоуспокоительная Картинка рисуемая СМИ в голове гражданина обывателя мягко говоря слегка не соответствует действительности, даже при малейшем сравнении нестыковок, и даже при поверхностнлм исследовании выдаваемых за победгые новостей. Вывод : работает Хорошая крыша и кураторы с карт бланшем и джокерами в рукаве.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 09:07
        Цитата: Маз
        Забыли про ежедневный развал фронта, что оборона всу трещит по швам, про обрушение фронта, что бросают позиции и всё это у всу и делается всу до последнего патрона и украинца. А мы успешно наступаем по всему фронту 1373 день сво и всё в нашей армии зашибись. . Самоуспокоительная Картинка рисуемая СМИ в голове гражданина обывателя мягко говоря слегка не соответствует действительности, даже при малейшем сравнении нестыковок, и даже при поверхностнлм исследовании выдаваемых за победгые новостей. Вывод : работает Хорошая крыша и кураторы с карт бланшем и джокерами в рукаве.

        Вы разве не поняли для чего СМИ рисуют бровадные репортажи?, это задание властей чтоб народу все казалось легко и он шел на фронт воевать, кто ж пойдет если правду говорить, что там не сахар и противник не сдается пока не отстреляется или сознание с голоду не начнет терять.
    4. Зеленый Чай Звание
      Зеленый Чай
      +1
      Сегодня, 09:03
      Потому что если раньше эксперт это был профильный спец с вышкой и огромным опытом по теме, то нынче "эксперты" часто оказываются васянами, помучавшими нейросетку полчаса на тему.
  2. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +5
    Сегодня, 08:18
    А что тут сказать. Всё именно так и есть.
    Враг силен и коварен.
    А не бежит сдаваться в плен.
  3. BAI Звание
    BAI
    +13
    Сегодня, 08:20
    И если у вас есть полная уверенность в том, что нашим войскам противостоят исключительно желающие сдаться в плен до первого выстрела «бусифицированные», то почему вы ещё не вещаете из киевской студии российского федерального ТВ?

    Сколько минусов мне накидали, когда я задал этот вопрос 2 года назад
  4. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +10
    Сегодня, 08:20
    «Для Отечества наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных его идиотах» (с)Александр Васильевич Суворов
  5. belost79 Звание
    belost79
    +4
    Сегодня, 08:22
    Помню, через неделю после начала СВО, на телеканале "Звезда" офицер один заявил, что идет война и надо подержать парней на фронте. Юноша-ведущий (весьма педерастичного вида) перебил его и начал визжать, что никакой войны нет, а мы наблюдаем триумф русского оружия. Больше я этот канал никогда не включал.
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +2
      Сегодня, 08:56
      Да что "Звезда", на ВО вышла статья через неделю, про то, что в Киеве остались только те, кто ждет нашу армию. Типа все бандеровцы уже во Львове
    2. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 09:02
      Юноша-ведущий (весьма педерастичного вида) перебил его и начал визжать, что никакой войны нет

      Через неделю после начала СВО за публичные заявления, что это война с Украиной можно было огрести нешуточные проблемы, вот ведущий и испугался. Помнится, какого-то депутата в Москве посадили на семь лет за такие заявления.
      Нет и не было никакой войны, это СВО такое, а не война- уверяли тогда, было и разъяснение от прокуратуры.
      Это сейчас на это стали смотреть сквозь пальцы.
  6. Inженегр Звание
    Inженегр
    +4
    Сегодня, 08:23
    Где тут сохранить в закладки, чтоб потом ссылаться? А то каждый день публикации на тему "уже 3й год от победы в 3х днях".
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 08:44
      Цитата: Inженегр
      Где тут сохранить в закладки, чтоб потом ссылаться?

      В правом верхнем углу красненькая пиктограммочка.
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 08:26
    "Эксперты" такого рода делятся на две категории. Первые - враги. Изрекая откровенно идиотические "выводы", они старательно дискредитируют сам патриотизм. Люди читают тупую бредятину и думают, что патриотизм, это для откровенного дурачья, ярчайшие примеры которого перед ними.
    Вторые - умственно скорбные. Их идеалом является товарищ Суслов, а идеей то, что чем больше они будут твердить дурацкие лозунги и повторять официозную брехню, тем больше они... тадам.... принесут пользы стране! Потому что гражданин страны должен быть правильно обманут! Правда ему ужасно вредит, гражданина надо водить за нос, так лучше и ему и стране!!
    В общем и та и другая категория - враги и предатели нашего дела, нашей страны и нашего народа. Просто первые понимают свою предательскую роль, а вторые искренне убеждены, что их разрушительная работа стране на пользу.
  8. Naofumi Звание
    Naofumi
    +3
    Сегодня, 08:27
    Причина в том, что это не просто имеющие мало общего с фронтовой реальностью заявления «в себе», это ещё и значительно раздражает наших бойцов на фронте, которые прекрасно знают о реальной ситуации. А реальность состоит в том, что при всей череде этих «мантр» никакого тотального обрушения фронта не происходит, на Киев никакие из формирований ВСУ свои штыки не направляют, многотысячных колонн пленных тоже нет. Продвижение наших войск – это тяжёлая боевая работа, это героизм и мужество наших бойцов, это результат пролитых крови и пота, а не того, что украинская армия «не хочет воевать» и только и делает, что «сдаётся и надламывается».

    Вот кстати да, обидно за наших солдат становится, когда выдавливают противника с большим трудом с какого то села, а потом кто то говорит, что противник не противник и вообще противник это овощи, тем самым обесценивая усилия и жертвы наших солдат.
  9. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 08:28
    Как показывает мировая практика - фронт обычно рушится внезапно. Причем внезапно для обеих сторон. Вот держался-держался, трещал, прогибался, но стоял. И вдруг - внезапно все побежали... Что послужило последней каплей - никто не понимает. Так что делать тут прогнозы - занятие тухлое по определению. Можно только прилагать все усилия для создания условий обрушения. А вот когда оно произойдет - кто ж знает-то..
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 08:41
      Цитата: paul3390
      Как показывает мировая практика - фронт обычно рушится внезапно. Причем внезапно для обеих сторон. Вот держался-держался, трещал, прогибался, но стоял. И вдруг - внезапно все побежали... Что послужило последней каплей - никто не понимает. Так что делать тут прогнозы - занятие тухлое по определению. Можно только прилагать все усилия для создания условий обрушения. А вот когда оно произойдет - кто ж знает-то..

      Для обрушения фронта в позиционной войне нужна стратегия и тактика Брусиловского прорыва. Тогда фронт перестанет трещать по швам, а порвётся на части.
  10. частное лицо Звание
    частное лицо
    +5
    Сегодня, 08:29
    Все эти «экспертные» заявления о деморализованной украинской армии если кому-то и играют на руку, то, разве что, самой украинской армии.

    Да статья как серпом по кокосам уряпатриотов .
  11. Светлан Звание
    Светлан
    -6
    Сегодня, 08:32
    Без имен без фамилий, так, общие слова. Ни о чем на мой взгляд.
    1. Комментарий был удален.
  12. PVV66 Звание
    PVV66
    +3
    Сегодня, 08:34
    Самые страшные враги воюющей армии дураки и трусы, а не армия противника.
  13. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +3
    Сегодня, 08:40
    Не только обывателям такие красивые песни поют, но по-видимому в докладах лицам принимающим решения таже информация преподносится
  14. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +3
    Сегодня, 08:44
    Цитата: Светлан
    Без имен без фамилий, так, общие слова. Ни о чем на мой взгляд.

    Включите федеральное ТВ или ПтицаТВ, будут там Вам фамилии, с избытком
    1. Светлан Звание
      Светлан
      -1
      Сегодня, 08:50
      У меня нет этой возможности. Все новости только из интернета.
      Каналы в телеге, РИА и Лента

      Боязнь привести фамилии это один из видов трусости и проявление собственной слабости. И на это указывал классик российской литературы: Как бы чево не вышло.
      1. Макс1995 Звание
        Макс1995
        0
        Сегодня, 09:06
        Пригожин ,Стрелков, Навальный говорили ФИО... И где они сейчас?
        Все все понимают....
        1. Светлан Звание
          Светлан
          0
          Сегодня, 09:13
          Вот только Навального не надо вспоминать, он разрушитель, а отличие от тех двух.
          ..
          А в общем, те люди которых Вы привели, далеко не эксперты и не комментаторы о коих идет речь в статье. Эти люди творцы истории России. И именно о таких людях и балаболят эксперты имена которых не приведены в тексте этой статьи
  15. Комментарий был удален.
  16. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:47
    Все эти «экспертные» заявления о деморализованной украинской армии если кому-то и играют на руку, то, разве что, самой украинской армии.

    Вот только что в 06:58 вышла статья с кпичащим названием и содержанием :
    Низкий уровень боевого духа и мотивации привел к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ.
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:50
    Тоже подвешивает это постоянное нытье "экспертов" о трещящем фронте. Так как укры до талого сражаются.
    Даже на пабликах укров, если это тема разгоняется, мне кажется ради денег и оружия. Которое реально сокращается. Ну и РФ, слава Богу, вести себя стало по другому.
  18. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 08:57
    Причина всего этого, всех этих раздражающих штампов, вовсе не в недалёкости "экспертов", а в нас самих
    Когда вот так, как говорится, за ухо, да на солнышко, кто-то вытаскивает эти штампы на всеобщее рассмотрение - да, фальшь очевидна, вызывает раздражение
    Но почитайте публикации, и, особенно, комментарии к ним?
    Те комментарии, где кто-то выражает сомнение в этих штампах, обычно минусуются ниже плинтуса.
    Зато многократно плюсуются комменты со всевозможными вариациями "укронациков", "наркоклоунов", "сброд бандерлогов", "Уркaинa" и прочие, высокохудожественные обороты) Несомненно, это очень помогает нашим бойцам)
    Так что, как говорится, нечего на зеркало пенять
    Эти, так называемые, "эксперты", пишут ровно то, что читатели, в большинстве своём, хотят услышать
  19. Алекс354 Звание
    Алекс354
    +1
    Сегодня, 08:59
    Неужели все эти ура-патриоты не понимают, что люди защищают свою страну?
  20. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 09:03
    Раз так заявляют, значит выгодно, значит за это платят....
    + характерно, в инете целая армия троллей, что не обсуждают заметки ,а цепляются к коментаторам...
    ну а поймавши на вранье, можно и загреметь ,если публичная личность.....

    Сколько раз ловили на всяком... но рука руку моет, своим можно все....
  21. Зеленый Чай Звание
    Зеленый Чай
    +1
    Сегодня, 09:04
    Правильно, подобное отношение, с одной стороны, вызывает недооценку противника, с другой, снижает ценность победы.
  22. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 09:05
    Прошло 11 лет с той поры и больше трёх с половиной лет с начала СВО, а подобного рода заявления по-прежнему гуляют по сети, включая крупные СМИ.

    Я бы даже сказал, что на ВО таких и аналогичных заявлений полным- полно, как в статьях, так и в комментариях.
  23. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 09:07
    Хочется задать вопрос тем экспертам, кто это повторяет на постоянной основе: вы это делаете для чего?

    Как вариант - им хочется верить, что на той стороне не враги, а обманутые свои, которые "прозревают".
    Хотя такая позиция говорит о неправильном понимании менталитета своих. Свои как раз и стоят, как в Брестской крепости.
  24. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 09:07
    Это надо же, прям удивительно, что такую новостную заметку пропустили. Таки, да, товарищ Володин прав и ничего с этим не поделаешь.