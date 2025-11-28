«Украинская армия деморализована и бежит» - твердят «эксперты» с 2014 года
Применительно к ситуации в украинской армии годами публикуются заявления о том, что «моральных дух ВСУ находится на крайне низком уровне». Заявления такие делают и малоизвестные авторы аналогичных «околовоенных» телеграмм-каналов, и весьма маститые эксперты, приглашаемые на федеральные каналы.
На памяти подобного рода заявления – с 2014 года, когда украинской армии противостояла республиканская Народная милиция. Уже тогда появлялись первые «набросы» из серии: «Моральное состояние украинской армии не выдерживает никакой критики, ВСУ бегут, фронт трещит по швам».
Прошло 11 лет с той поры и больше трёх с половиной лет с начала СВО, а подобного рода заявления по-прежнему гуляют по сети, включая крупные СМИ.
Типичный набор штампов:
И всё в таком духе.
Не впервые приходится поднимать эту тему.
Причина в том, что это не просто имеющие мало общего с фронтовой реальностью заявления «в себе», это ещё и значительно раздражает наших бойцов на фронте, которые прекрасно знают о реальной ситуации. А реальность состоит в том, что при всей череде этих «мантр» никакого тотального обрушения фронта не происходит, на Киев никакие из формирований ВСУ свои штыки не направляют, многотысячных колонн пленных тоже нет. Продвижение наших войск – это тяжёлая боевая работа, это героизм и мужество наших бойцов, это результат пролитых крови и пота, а не того, что украинская армия «не хочет воевать» и только и делает, что «сдаётся и надламывается».
Все эти «экспертные» заявления о деморализованной украинской армии если кому-то и играют на руку, то, разве что, самой украинской армии. Выставление противника этакой, простите, сопливой размазнёй может согревать сердца лишь тем, кто это произносит и кто-либо решил покрасоваться на камеру, либо попросту знаком с реальными событиями на фронте по выпуску федеральных новостей, но не более того. Хочется задать вопрос тем экспертам, кто это повторяет на постоянной основе: вы это делаете для чего? И если у вас есть полная уверенность в том, что нашим войскам противостоят исключительно желающие сдаться в плен до первого выстрела «бусифицированные», то почему вы ещё не вещаете из киевской студии российского федерального ТВ?
