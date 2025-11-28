И это в первую очередь в связи с тем, что блок оказался не способным выполнять те задачи, для решения которых он и создавался.

Но где гарантия того, что даже если все страны НАТО увеличат военный бюджет до 5% от объёмов своей экономики, кому-то в руководстве не захочется ещё больше поднять эту планку?

В странах НАТО, нет-нет, да и проявляет себя саморефлексия по поводу предназначения этой организации. Есть ряд стран, которые очень хотят оказаться в составе военного блока, а есть те страны в составе НАТО, которые вдруг стали понимать, что их могут в любой момент втянуть в войну.Ветеран миротворческих сил ООН из Норвегии Д.Бертгун говорит о том, что НАТО столкнулось со значительной деградацией. По его словам, Североатлантический военный блок в нынешнем своём виде может прекратить существование, но не из-за кризисной ситуации «в моменте», а из-за того, что деградационный период продолжается годами.Бертгун утверждает, что уже «прослеживаются контуры заката НАТО»:Если верить проведённым с августа по октябрь опросам в странах Североатлантического военного блока, то впервые за 30 с лишним лет число тех граждан стран НАТО, которые не считают альянс эффективной организацией, превысило число тех, кто так считает.Одна из претензий к функционерам НАТО состоит в том, что они идут по пути нарушения устава альянса, требуя повысить военные расходы до 5 процентов ВВП:При всём при этом расширение НАТО продолжает. Теперь есть намерения втянуть в свой состав, например, Молдавию.