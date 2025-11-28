«Прослеживаются контуры заката НАТО» - отставной миротворец ООН из Норвегии

319 2
«Прослеживаются контуры заката НАТО» - отставной миротворец ООН из Норвегии

В странах НАТО, нет-нет, да и проявляет себя саморефлексия по поводу предназначения этой организации. Есть ряд стран, которые очень хотят оказаться в составе военного блока, а есть те страны в составе НАТО, которые вдруг стали понимать, что их могут в любой момент втянуть в войну.

Ветеран миротворческих сил ООН из Норвегии Д.Бертгун говорит о том, что НАТО столкнулось со значительной деградацией. По его словам, Североатлантический военный блок в нынешнем своём виде может прекратить существование, но не из-за кризисной ситуации «в моменте», а из-за того, что деградационный период продолжается годами.

Бертгун утверждает, что уже «прослеживаются контуры заката НАТО»:

И это в первую очередь в связи с тем, что блок оказался не способным выполнять те задачи, для решения которых он и создавался.

Если верить проведённым с августа по октябрь опросам в странах Североатлантического военного блока, то впервые за 30 с лишним лет число тех граждан стран НАТО, которые не считают альянс эффективной организацией, превысило число тех, кто так считает.

Одна из претензий к функционерам НАТО состоит в том, что они идут по пути нарушения устава альянса, требуя повысить военные расходы до 5 процентов ВВП:

Но где гарантия того, что даже если все страны НАТО увеличат военный бюджет до 5% от объёмов своей экономики, кому-то в руководстве не захочется ещё больше поднять эту планку?

При всём при этом расширение НАТО продолжает. Теперь есть намерения втянуть в свой состав, например, Молдавию.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:17
    Бертгун утверждает, что уже «прослеживаются контуры заката НАТО»:

    И это в первую очередь в связи с тем, что блок оказался не способным выполнять те задачи, для решения которых он и создавался.

    Блок трансформировлся и полностью выполняет роль поддержки неоколониальной политики. То что блок теперь ведет войну чужими руками ,не изменило суть. Молдавия нужна ,как мясо ,собственно как Польша и Прибалтика. Опять среди равных появились более равные !Но ведь так и было при Гитлере
  2. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    0
    Сегодня, 09:17
    Это как крах капитализма, жду уже седьмой дисяток лет🤣