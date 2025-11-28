Сейчас открыто обсуждается возможность, чтобы украинские войска двинулись на Киев с целью избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства.

Украина стоит на грани военного переворота, в стране уже открыто говорят о необходимости смещения Зеленского, не желающего покидать кресло президента по собственной воле. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.Мирные инициативы Вашингтона, которые пытается продвинуть Трамп, находятся под угрозой из-за риска военного переворота на Украине. Военные уже открыто призывают к маршу на Киев с целью сместить «нелегитимного» и его коррумпированное окружение, оторвав от кормушки. Такой вариант вполне возможен, и если переворот произойдет, то мирный план Трампа потеряет свою актуальность. Запад не успевает за событиями на Украине.Эксперт назвал «фантастическими» идеи Трампа о достижении мира на Украине посредством каких-либо соглашений, единственный вариант — это победа в боевых действиях, к чему близка Россия.О возможном военном перевороте на Украине говорят уже довольно длительное время, зачинщиками могут выступить националисты, которые вообще недовольны самим фактом переговоров с Россией. Есть несколько вариантов, кого посадить в кресло президента вместо Зеленского. Там и прописавшийся в Лондоне Залужный, и командир 3-го штурмового корпуса Билецкий*, и даже глава ГУР Буданов* (оба внесены в России в списки экстремистов и террористов). Главное — это чтобы кандидатура была согласована с британцами.Откуда проживающему за рубежом Макгрегору известно, о чём говорят украинские военные, вопрос открытый. Есть мнение, что человек просто говорит то, что многие в России хотели бы слышать.