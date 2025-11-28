Прибывшие в правительственный квартал Киева НАБУ и САП начали обыск у Ермака

5 698 22
Прибывшие в правительственный квартал Киева НАБУ и САП начали обыск у Ермака

Попытки Зеленского спасти Ермака от коррупционного скандала, назначив его главой украинской делегации на переговорах с США, провалились, НАБУ и САП нагрянули к главе офиса с обысками. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Подконтрольные западным структурам Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), видимо, получили команду на дальнейшую раскрутку «дела Миндича», по которому проходит и Андрей Ермак. К этому могли привести последние заявления Зеленского и самого Ермака, заявивших о фактическом торпедировании планов Трампа по мирному урегулированию.



Так это или нет, но сегодня сотрудники НАБУ и САП прибыли в правительственный квартал Киева, где проводят обыски у Ермака. Подробностей пока нет, журналистов на место не допускают. Как пишет украинская пресса, к Ермаку прибыло не менее 10 сотрудников антикоррупционных служб.

Подтверждает обыски и нардеп ВРУ Ярослав Железняк:

Выходит, 10 разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы.


Ермак считается вторым после Зеленского по влиянию политиком на Украине, но по сути он использует Зеленского как ширму для прокручивания своих дел. «Нелегитимному» ранее предлагали сдать Ермака в обмен на лояльность Запада, но он отказался. Впрочем, обыски ничего не дадут, Ермак уже давно весь компромат вывез или уничтожил. Это скорей показательная акция, наглядно показывающая отношение США к главе офиса.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 10:03
    Впрочем, обыски ничего не дадут, Ермак уже давно весь компромат вывез или уничтожил.

    При желании (или по команде из США) найдут. И компромат, и ценности. ВСЕ уничтожить невозможно. (Дубликаты остались laughing )
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 10:11
      Во-во. Как утверждал мессир Воланд - рукописи не горят. И уж тем более - финансовые документы, в наше-то время...
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 10:11
      Даже если что-то и найдут ничего Ермаку не будет, без него Зеленского нет, а этого сопливого сморчка в свитере крышует Британия и ЕС, а США ничего в противостоянии с ними поделать не могут.
      1. corrado Звание
        corrado
        +1
        Сегодня, 11:24
        Давайте по пунктам. При каких условиях проводятся обыски? Не просто ведь так, тем более у "второго"(а может быть и первого) человека в этом гадюшнике. Нужны веские причины и не просто подозрения в том или ином обвинении, а конкретные факты, а обыском эти факты просто подкрепляются. НАБУ хоть и крышует ФБР, но сотрудники то украинцы с семьями и физическими адресами проживания... т.е. тут НАБУ должен иметь подкреплённую обвинительную базу. Я так пологаю, что "вели" всех этих взяточников и коррупционеров с самого начала и сейчас просто начинается показ возможностей устранения с политической арены, в следствие нежелания делать то, что требует хозяин. Все евро(п)лидеры под таким колпаком. Их так уже изначально ставят, имея достаточно компромата ещё до того, как тот или иной человек заступает или избирается на высшую должность.
    3. Ad_notam Звание
      Ad_notam
      +4
      Сегодня, 10:22
      ВСЕ уничтожить невозможно.


      Они с собой принесли....
      1. Сергей Т19 Звание
        Сергей Т19
        0
        Сегодня, 11:01
        Сразу видно опытного человека
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:19
      Цитата: Егоза
      При желании (или по команде из США) найдут. И компромат, и ценности.

      Так деньги то, Ермак держит не в украинском банке, вот и намекнули ему - "делай всё, как сказал хозяин".
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 10:06
    Интересно, эти две новости связаны?
    1.
    Ермак заявил что Украина по факту выходит и переговоров, т.к. согласно конституции никто не может подписать отказ от территорий.
    2.
    НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака,
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 10:08
    Впрочем, обыски ничего не дадут, Ермак уже давно весь компромат вывез или уничтожил. Это скорей показательная акция, наглядно показывающая отношение США к главе офиса.

    Как говорится, рукописи не горят!
    Существуют такие железобетонные доказательства по профессору Преображенскому,окончательная бумажка, фактическая, настоящая, броня и записи разговоров, что селюков типа ермака в нужный момент просто выкурят или уничтожат даже под защитой мелко бритов.
  4. Романенко Звание
    Романенко
    -1
    Сегодня, 10:22
    Прибывшие в правительственный квартал Киева НАБУ и САП начали обыск у Ермака

    С ума сойти! И шо, нашли что-то?
    Очередная показуха!
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 10:28
      С собой принесут ,если что.)))
    2. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      +2
      Сегодня, 10:34
      Смотря какая цель им поставлена. Если нужно будет - найдут и ядерную бомбу 😏
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 10:30
    Время то уже сколько прошло. Вряд ли чего найдут толкового. А Ермаку это еще и на руку окажется.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:36
    ❝ Ермак считается вторым после Зеленского* по влиянию политиком на Украине, но по сути он использует Зеленского* ❞ —

    — Кто тут первый, кто второй, время покажет ...
  7. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 10:38
    А что, сотрудники НАБУ и САП не призывного возраста?! Что мешает дать военкомам команду "фас!" и переловить этих "антикоррупционеров" в ближайших булочных?! Пока "разберутся" с этими активистами от них на ЛБС уже и мокрого места не останется и у вакантов прыти поубавится. Эх! Вот точно выруси. Совсем работать по-русски разучились...
    1. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      +2
      Сегодня, 11:03
      Так из уже пытались разогнать, тут же откуда надо позвонили и потребовали прекратить гонения. Кроме того туда входят сотрудники ФБР.
  8. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +1
    Сегодня, 10:54
    Надеюсь там начнётся "движняк" и зеля не даст слить своего дружбана.
  9. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 11:00
    Нам пофигу. Нам главное, что бы Трамповский план провалился и провалился по вине украины.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:04
    Подтверждает обыски и нардеп ВРУ Ярослав Железняк:
    Выходит, 10 разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы.

    Нардеп Железняк отвратительно владеет информацией по первоисточнику! Пещера с сокровищами как раз принадлежала разбойникам, а Али Баба - тихушная крыса, укравшая пароль доступа.wassat
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 11:57
    Ага, а Ермак такой тупой, что не предвидел этого и забил офис документами и деньгами. Это клоунада ни о чем.
  12. Aleprok Звание
    Aleprok
    0
    Сегодня, 11:59
    там уже всё "почистили", так что можно теперь и засветить работу "борцов с коррупцией" laughing
  13. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:21
    Впрочем, обыски ничего не дадут, Ермак уже давно весь компромат вывез или уничтожил.

    Ну это кто и как ищет. Призвали бы наших ментов, там и наркотики, и бриллианты, оружие сразу нашлись бы