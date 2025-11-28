Прибывшие в правительственный квартал Киева НАБУ и САП начали обыск у Ермака

Попытки Зеленского спасти Ермака от коррупционного скандала, назначив его главой украинской делегации на переговорах с США, провалились, НАБУ и САП нагрянули к главе офиса с обысками. Об этом сообщают украинские ресурсы.Подконтрольные западным структурам Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), видимо, получили команду на дальнейшую раскрутку «дела Миндича», по которому проходит и Андрей Ермак. К этому могли привести последние заявления Зеленского и самого Ермака, заявивших о фактическом торпедировании планов Трампа по мирному урегулированию.Так это или нет, но сегодня сотрудники НАБУ и САП прибыли в правительственный квартал Киева, где проводят обыски у Ермака. Подробностей пока нет, журналистов на место не допускают. Как пишет украинская пресса, к Ермаку прибыло не менее 10 сотрудников антикоррупционных служб.Подтверждает обыски и нардеп ВРУ Ярослав Железняк:Ермак считается вторым после Зеленского по влиянию политиком на Украине, но по сути он использует Зеленского как ширму для прокручивания своих дел. «Нелегитимному» ранее предлагали сдать Ермака в обмен на лояльность Запада, но он отказался. Впрочем, обыски ничего не дадут, Ермак уже давно весь компромат вывез или уничтожил. Это скорей показательная акция, наглядно показывающая отношение США к главе офиса.

