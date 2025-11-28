С 2027-го МВД планирует запустить эксперимент по набору иностранных работников

С 2027-го МВД планирует запустить эксперимент по набору иностранных работников

С 2027 года МВД и несколько профильных ведомств планируют запустить эксперимент по целевому набору иностранных работников. Уже к маю 2026 года соответствующие ведомства должны подготовиться к эксперименту: разработать нормативные документы и инфраструктуру. К 1 декабря 2026 года планируется ввести в эксплуатацию предназначенные для иностранных работников информационную систему и мобильное приложение.

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ, предполагается, что система оргнабора иностранной рабочей силы будет основана на реестровой модели. Иностранные работники будут предварительно проходить необходимую проверку у себя на родине, после чего приезжать уже к конкретным работодателям, а не искать работу после своего приезда в Россию. Представители МВД выразили уверенность в перспективе перевода на эту систему значительной доли трудовой миграции.



Таким образом, определены цели в области российской миграционной политики, которые нацелены на поддержание естественного прироста населения страны, а миграция рассматривается исключительно в качестве источника временной рабочей силы по конкретным запросам работодателей.

В настоящее время документ, детализирующий меры по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на период 2026–2030 годов, находится на стадии согласования. При этом отмечается, что изначально роль оператора проекта предполагалось отвести Минтруду, однако впоследствии было принято решение о передаче этих полномочий МВД.
  1. Aken Звание
    Aken
    +9
    Сегодня, 10:33
    Всех выпускать, никого не впускать. Всё остальное - полумеры.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +10
      Сегодня, 11:07
      Скорее всего в ближайшем будущем участковые уполномоченный полиции Мастурбек и Дилдожон будут контролировать мигрантов. Они смогут найти источники дохода помимо зарплаты. С начала СВО дефицит кадров в МВД достиг критической отметки — количество вакансий выросло почти вдвое, составив 172 тысячи штатных единиц. На земле никого нет, зато женерали и пресс служба в наличии. Особенно критическая ситуация сложилась с участковыми. В отдельных регионах недобор достигает 66%.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 11:30
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Скорее всего в ближайшем будущем участковые уполномоченный полиции Мастурбек и Дилдожон будут контролировать мигрантов. Они смогут найти источники дохода помимо зарплаты. С начала СВО дефицит кадров в МВД достиг критической отметки — количество вакансий выросло почти вдвое, составив 172 тысячи штатных единиц. На земле никого нет, зато женерали и пресс служба в наличии. Особенно критическая ситуация сложилась с участковыми. В отдельных регионах недобор достигает 66%.

        Мне особенно нравятся руководители пресс-служб: можно проводить среди них конкурсы красоты и звёзд на погонах. laughing lol
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 12:19
          а что должны быть страшные?)))))))
    2. Naum_2
      Naum_2
      +1
      Сегодня, 11:46
      Aken (Брют) вы, батенька, большой шутник! Живем-то мы в условиях действующей Конституции, защищающей права граждан и не граждан (мигрантов) + огромные деньги диаспор, способные подкупить понмаете кого ... + наших так называемых друзей в братских республиках востока (а "восток - дело тонкое", Петруха ! Иизвините, не знаю вашего имени).
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 11:49
        Вот я и говорю. От этих ритуальных плясок станет только хуже. Электорату хуже, не новым хозяевам.
  2. was_bornin Звание
    was_bornin
    +1
    Сегодня, 10:34
    Комментировать только портить. Полицаи с чужеродной мордой, что может пойти не так❓😁
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +8
      Сегодня, 10:50
      Т.е. дальше заголовка читать, видимо, не стоит? А там еще картинка есть, ее обсуждать будем, МВД будет газоны стричь? laughing
    2. Zoer Звание
      Zoer
      +11
      Сегодня, 10:50
      Цитата: was_bornin
      Комментировать только портить. Полицаи с чужеродной мордой, что может пойти не так

      Вы кроме заголовка саму статью вообще читали? Причём тут полицаи с чужеродной мордой? Речь идёт о целевом наборе мигрантов на разные РАБОЧИЕ специальности, примерно так же, как делают в Эмиратах. Идея хорошая, только делать это нужно было лет 10 назад, и вводить полный запрет на ввоз семей.
      1. ian Звание
        ian
        +7
        Сегодня, 11:00
        Цитата: Zoer
        Идея хорошая, только делать это нужно было лет 10 назад

        Ну так делали же. Правда гора родила мышь.
        Возникла куча фирмочек, которые под контракт завозили эшелоны мигрантов, собирали с них мзду малую, а дальше куда хочешь туда и иди.... Не забудь только через какое то время за продление контракта заплатить, и ты "законный трудящийся"... hi
      2. Себенза Звание
        Себенза
        +6
        Сегодня, 11:19
        Решил перекусить в столовке в мигрантском гетто. Разговорился с двумя работающими там узбеками. Жёстко там у них. С квартала ни ногой, любое, даже незначительное правонарушение немедленная депортация с огромным штрафом работодателя и запретом права на последующий въезд в страну. Отработал по контракту, денежку получил и вали к себе домой. Согласен с вами, идея замечательная. Но делать это было нужно ещё раньше.
      3. мусоргский Звание
        мусоргский
        +3
        Сегодня, 11:30
        А с теми что ввезли 12 млн., что то они делать собираются? Это пустое там нет контроля со стороны государства, а ССБ это пустышки качающие в карман деньги и их пора направить в МВД, а ССБ упразднить! Это служба надзора за полицией.
        1. Naum_2
          Naum_2
          -1
          Сегодня, 12:01
          В условиях всеобщей коррупции сотрудники ССБ стали такими же полицескими как и остальные, иначе система их бы не приняла. На МВД нужен ещё один Белоусов (+ обязательная поддержка Путина) да где же такого взять??? Надо бы также стимулировать участковых путем поднятия зарплат и пенсий (за добросовестную службу) минмум в 2 раза по сравнению со средней в стране. Что касается ССБ, то без замены её членов обогатившихся на службе (это легко установить по приобретениям за время работы) на честных сотрудников из ФСБ проблему не решить.
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -1
          Сегодня, 12:21
          теперь это твои сограждане))))))) прошу любить
  3. Гардамир Звание
    Гардамир
    +5
    Сегодня, 10:36
    Не по русски как-то написано. Это что теперь в полицию киргизов будут нанимать?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:45
      Цитата: Гардамир
      Это что теперь в полицию киргизов будут нанимать?

      Выходит не только на стройка, но и в полиции появятся "незаменимые" специалисты.
      И справки у них будут о знании русского языка.
      1. Zoer Звание
        Zoer
        +5
        Сегодня, 10:53
        Господа- товарищи! Вы по-русски читать умеете?
        Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ, предполагается, что система оргнабора иностранной рабочей силы будет основана на реестровой модели.

        У вас полицаи уже РАБОЧЕЙ СИЛОЙ стали? fool От МВД требуется организация и контроль данной системы.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +7
        Сегодня, 10:54
        Цитата: carpenter
        Выходит не только на стройка, но и в полиции появятся "незаменимые" специалисты.

        Я не думаю, что так будет. Просто статья написана несуразно.
        система оргнабора иностранной рабочей силы будет основана на реестровой модели. Иностранные работники будут предварительно проходить необходимую проверку у себя на родине, после чего приезжать уже к конкретным работодателям, а не искать работу после своего приезда в Россию.

        А вот контролировать это будет МВД, а не министерство труда, как планировалось ранее.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 11:00
          Цитата: Егоза
          А вот контролировать это будет МВД, а не министерство труда, как планировалось ранее.

          Это даже в Прибалтике, давно делают.
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +5
      Сегодня, 10:52
      Ну. скажем так, не "не по русски", а скорее провокационно smile
      Вероятно повысить интерес к статье и выявить тех, кто отписывается по заголовкам и фразу длиннее пары слов осилить не может, но прикольно получилось, некоторые уже отметились.
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -1
      Сегодня, 11:07
      Цитата: was_bornin
      Полицаи с чужеродной мордой,

      Цитата: Гардамир
      Не по русски как-то написано. Это что теперь в полицию киргизов будут нанимать?

      Не по-русски как-то прочитано. Вроде ясно написано про трудовую миграцию и что сначала должен был этим вопросом заниматься Минтруд, а потом решили отдать под контроль МВД. Причем тут полиция и полицаи? Или вы как в той байке - " А я про неё всё время думаю!"
      Если уж говнеца на вентилятор подкидывать, тогда написали бы ещё - Вот до чего Путин страну довёл! fool
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 11:21
        А разница есть? Везли. везут и будут завозить. И докажите. что не будут принимать в полицию. Когда сей процесс пойдет, плакать поздно будет.
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          -1
          Сегодня, 12:11
          Цитата: Гардамир
          И докажите. что не будут

          Батенька, это Ваша жена пусть Вам доказывает, что ...... hi
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +2
          Сегодня, 12:23
          так уже принимают, т.к. многие уже граждане
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +8
    Сегодня, 10:36
    С 2027-го МВД планирует запустить эксперимент по набору иностранных работников
    Не надо экспериментов, пусть переймут опыт работы с ин.гражданами в РБ.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:51
      Не в том проблема. Никто в полиции не хочет работать. Вместо того, чтобы реорганизацией заниматься и деньги платить, лампасники пускаются во все тяжкие.
      Рискну предположить, что требования KPI по некомплекту жёстче, чем за рост этнической преступности.
      Закрыть штатное расписание неграми гораздо проще.
      Правда, я с трудом представляю, как кишлачники будут заполнять отчёты - главную задачу сотрудника полиции.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 10:53
        Проблема с ин.гр-ми огромная. Во многом согласен с Вашим постом.
        1. Aken Звание
          Aken
          +3
          Сегодня, 10:56
          Эффективные менеджеры - они везде одинаковы. Что в бизнесе, что в госструктурах, что в силовых ведомствах. Один менталитет.
          Но скоро на государственные должности сядут не просто ЭМ, а ЭМ - зумеры. Вот это будет лютый трэш.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 10:38
    Вот, следующий шаг! Первый был уборщики, дворники и строители, теперь шаг второй - правоохранители, то есть уже больше полномочий, власти. Да во врачи еще лезут. Нас везде замещают по полной. Почему их на войну не призывают? Нас все меньше, их всё больше, отлично движемся в чёрное бущее!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Вадим С
      Да во врачи еще лезут. Нас везде замещают по полной.

      Такое стремление, скоро приведёт страну в состояние Франции, где уже белые французы, по ночам из дому не выходят.
    2. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 10:53
      Россия - активный участник всемирной программы по уничтожению белой расы.
      Скоро нам помогут ускориться.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 12:25
        белая раса и так вымрет через 50-90 лет, привыкайте к смуглым
    3. Zoer Звание
      Zoer
      +4
      Сегодня, 10:56
      Цитата: Вадим С
      Вот, следующий шаг! Первый был уборщики, дворники и строители, теперь шаг второй - правоохранители, то есть уже больше полномочий, власти. Да во врачи еще лезут.

      Ещё один чукча не читатель!
      Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ, предполагается, что система оргнабора иностранной рабочей силы будет основана на реестровой модели.

      РАБОЧЕЙ СИЛЫ! понимаете или нет?
    4. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      +2
      Сегодня, 12:14
      Наверное потому ,что чьи-то интересы шкурные.Мой знакомый в Питере ,несколько лет назад своему однокласснику ,ставшему замом в Купчинском районе,задал вопрос:Почему приезжие торгуют с ящиков на земле прямо с тротуаров и с газонов в 30 метрах от районной налоговой,или у метро ,вокруг которого рядовые полицаи с "аргументами"бабок с зеленью и чесноком гоняют, а этих ,где поток людей толпа со сколоченный столов из мусора с ближайшей помойки не замечают мимо проходят,а он без взятки запарится ларёк открыть и каждые 3 года будет его менять на новый,потому что меняются требования к внешнему виду и архитектурным вкусам?А купить этот чудо-ларёк он должен в определённом указанном месте.Тот ему откровенно сказал:Я устану с тебя копейку получать,ты будешь жаловаться,законами трясти,права твои нарушают,бодаться будешь,а на того ,я только глазом поведу ,он готов платить ,сколько насяльник? Откупится,если гражданство оптом покупают и все об этом знают,думаю и главнюк тоже.
    5. Dart Звание
      Dart
      0
      Сегодня, 12:29
      Панов, Тармашев, Васильев ещё когда в своих произведениях предупреждали...
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 10:39
    Тут можно комментировать только так; "стаю на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я молодец". Я в принципе считал что мы уже дна достигли, а тут оказывается с низу стучат.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -3
    Сегодня, 10:40
    Цитата: Гардамир
    Это что теперь в полицию киргизов будут нанимать?
    Таджиков! wink
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 11:22
      Извините за короткий коментарий. А есть разница?
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:43
    С 2027-го МВД планирует запустить эксперимент по набору иностранных работников.

    Дожили. Какая "светлая мысль"! "Уважаемое" правительство, мы местные жители, пока вам еще не мешаем?
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +5
      Сегодня, 10:48
      Не в МВД, читайте хоть статью. а в компании другие, сразу с контрактом чел будет приезжать, нет контракта-домой, но сколько же фирм однодневок расплодится, дающие контракт.
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        +1
        Сегодня, 10:53
        А зачем такие сложности?достаточно прочитать заголовок и можно сразу же начать строчить гневный комментарий.Хотя соглашусь,заголовок на редкость коряво написан.
        1. Zoer Звание
          Zoer
          +4
          Сегодня, 11:01
          Цитата: Пионер1984
          А зачем такие сложности?достаточно прочитать заголовок и можно сразу же начать строчить гневный комментарий.

          laughing Ага, как в том анекдоте про логику, зайца и спички у волка.
        2. Per se. Звание
          Per se.
          +1
          Сегодня, 12:05
          Цитата: Пионер1984
          Хотя соглашусь,заголовок на редкость коряво написан.
          Почти, как в старом добром кино...
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +5
    Сегодня, 10:46
    Цитата: Гардамир
    Не по русски как-то написано. Это что теперь в полицию киргизов будут нанимать

    yes угу, я два раза прочитал, чтобы понять.
    Функции проработки/изменения миграционной политики. laughing
    Цитата: a.s.zzz888
    Не надо экспериментов, пусть переймут опыт работы с ин.гражданами в РБ.

    yes
  10. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 10:48
    Так вот зачем ВВП в Бишкек ездил на три дня!
  11. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 10:49
    Замена местного населения на мигрантов. А теперь, дпвай-те дружно, ответим на вопрос:"Кто и с чьей "подписи", это делает?"
  12. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 10:51
    Сами же расплодили мигрантов, теперь нужны мигранты чтобы следить за правопорядком среди мигрантов
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +2
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Konnick
      теперь нужны мигранты чтобы следить за правопорядком среди мигрантов

      Я далеко не в восторге от миграционной политики нашей страны, но новостные материалы всё же читать нужно внимательно и вдумчиво...
      Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ, предполагается, что система оргнабора иностранной рабочей силы будет основана на реестровой модели.

      У вас полицаи уже РАБОЧЕЙ СИЛОЙ стали? fool От МВД требуется организация и контроль данной системы.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 11:06
        С 2027 года МВД и несколько профильных ведомств планируют запустить эксперимент по целевому набору иностранных работников.

        Писал мигрант?
        От МВД требуется организация и контроль данной системы.

        Это Вы умеете читать между строк, я не могу
        я только что прочитал новость
        Кадровый голод в органах внутренних дел говорит о кризисе в силовой структуре. В ведомстве раскрыли шокирующее количество вакансий...
        1. Zoer Звание
          Zoer
          0
          Сегодня, 11:55
          Цитата: Konnick
          Писал мигрант?

          Скорее читал мигрант.
          Цитата: Konnick
          Это Вы умеете читать между строк, я не могу
          я только что прочитал новость

          Нет, я просто новость целиком читаю и не вырываю из контекста отдельные фразы.
          Цитата: Konnick
          Кадровый голод в органах внутренних дел говорит о кризисе в силовой структуре. В ведомстве раскрыли шокирующее количество вакансий...

          Это вы вообще откуда притащили? Какое отношение имеет этот факт к данной статье?
  13. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 10:55
    Иностранные работники будут предварительно проходить необходимую проверку у себя на родине, после чего приезжать уже к конкретным работодателям, а не искать работу после своего приезда в Россию.

    То есть им будут присваивать профессию и разряд дома, за пару баранов. И сюда поедут "дипломированные специалисты", по приглашению работодателя. Да ещё работодателя обяжут внести за них залог "на депортацию". Выкинутые деньги! Местные бабаи среагируют созданием фирм - агентств по легализации.
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +3
      Сегодня, 11:05
      Цитата: Керенский
      То есть им будут присваивать профессию и разряд дома, за пару баранов. И сюда поедут "дипломированные специалисты", по приглашению работодателя. Да ещё работодателя обяжут внести за них залог "на депортацию"

      Лучше хоть так, чем как есть сейчас.
  14. УВБ Звание
    УВБ
    +4
    Сегодня, 10:57
    Это нужно было сделать лет 15 назад.
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +3
      Сегодня, 11:05
      Цитата: УВБ
      Это нужно было сделать лет 15 назад.

      Я языка сняли! Только добавлю. Не хватает полного запрета на ввоз семей ценных специалистов.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 12:26
        уже перестали везти, семьям прекратили выплаты
  15. Cartalon Звание
    Cartalon
    +7
    Сегодня, 11:05
    Заголовок по человечески написать не судьба.
  16. Михаил Тында Звание
    Михаил Тында
    +1
    Сегодня, 11:09
    Читаю комментарии и не понимаю: то ли в статье сознательно искажается смысл новости, то ли уважаемые комментаторы его искажают. Я увидел только то, что оператором миграционных потоков будет МВД, а не Минтруд. И будет проверка, и мигрант будет приезжать к конкретному работодателю, а не скитаться в поисках. Где указано, что мигрант будет сотрудником МВД?
    Смотрим ст. 17 342 ФЗ "1. На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел."
    Ключевое слово "граждане". А тут, да и в комментариях некоторых попытка хайпа и провокации: Спасайтесь, со следующего года мигранты будут работать в полиции!
  17. Сержант Звание
    Сержант
    +1
    Сегодня, 11:15
    Я уж подумал,что мигранты будут в рядах МВД служить из за нехватки сотрудников.
  18. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    +2
    Сегодня, 11:21
    Запоздалые экскрименты ,лет на 25 .Видимо с верху спустили распоряжение, ведомствам, из- под палки изображают деятельность,друг другу сваливая ответственность.Импотенты ни на что не годные.Чиновники должны только исполнять,а не придумывать..Эксперимент должен быть такой:выделить гранты на разработку лучшей миграционной политики, затем открытый конкурс под общественным контролем за бонус лучшего варианта использования трудовой силы в интересах общества,государства,с учётом особенностей регионов многонациональной России и особенностей менталитета и привычек поведения и уровня развития и культуры приезжающих,используя лучший опыт стран,где давно уже это отлажено,Беларуси стран залива ОАЭ.Для претендентов (не только из Центральной Азии) должен быть конкурс,по которому формируется резерв допущеных к вьъезду,они ждут дома,когда их вызовут.
    У нас создаётся биржа труда для иностранной рабочей силы,куда приходят заявки от работодателей,они проверяются,так ли это необходимо,работодатель платит за эту услугу и несёт ответственность за этого специалиста,в том числе и за последствия и выезд его после контракта,.Тут можно создать страховую.
    Это для начала,тогда государство получит по хорошей конкурентной цене работника,и за него будет отвечать работодатель.Дикий рынок рабского труда и барышей бизнесменов,криминала и прикрывающих их чиновников и полицаев ужмётся.Только сомнительно ,что бы они от своих доходов так просто отказались,тем более они заинтересованы пустить эту инициативу под откос,а МВД это поручили,чтож ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.Результаты предсказуемы.
  19. Cерж_76 Звание
    Cерж_76
    +1
    Сегодня, 11:38
    [quote][/quote]Иностранные работники будут предварительно проходить необходимую проверку у себя на родине, после чего приезжать уже к конкретным работодателям, а не искать работу после своего приезда в Россию.
    А нельзя было сделать так СРАЗУ?
  20. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    0
    Сегодня, 11:51
    К примеру Италия мафиозная,как осуществляется уборка улиц,дворов,прилегающих территорий на определённый срок скажем 3года.Муниципалитет(управляйка) определяет разумную сумму и определённые условия выдвигает,например исключить использование мигрантов.Дальше происходит открытый конкурс среди претендентов,если нет победителя можно его повторить,или меняется сумма или,условия или срок контракта . Победитель уверен в конечной сумме,сам решает кого нанять ,самому или купить,арендовать средства малой механизации ,исходя из требований.
    За отмену рабства в мутной криминализованной системе ЖКХ.У нас ,чтобы остановить приём мусора на уже закрытой свалке в Подмосковье,пришлось задействовать ФСО презику
  21. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 11:59
    конкретные работодатели нуждающиеся работников-мигрантов будут конкретные главари диаспор . А также родственники главарей диаспор . Можно предположить , что эти главари уже не справляется с тем , что нашествие мигрантов уже исчисляется миллионами , а из всяких там Таджикистанов и Узбекистанов в Россию направляли таких "кадров " которые не нужны и опасны в этих самых Таджикистанах да в других там Казахстанах . Попробуй главарь диаспоры со своими родственниками усеки пол-миллиона
    земляков в городе , что бы они повиновались и исправно отстёгивали в казну диаспоры . А посему , вероятно ,сейчас мигрантов эти главари будут приглашать из " умных управленцев " , потому что такую араву уже приехавшую надо распихать по всем доходным точкам - торгашей на базарах и такси с дворниками уже , видно, перебор . Кстати , Сибирь то ох как широкая, там уже много городов -миллионников , там крутятся бешеные деньги в металлургии ,в нефти добыче , там строят гигантские объекты- пора от туда мигрантам подвинуть русских и коренных жителей Сибири .Ах да , бешеные деньги поплывут на восстановление Донбасса . И от туда русских выдавят -от участкового до таксиста и продавца на рынке , от штукатура до пекаря . Так что управлять такими возможностями только главари диаспор-кланов уже не смогут , масштабы слишком гигантские . Вот они и вызовут к себе ещё миллион мигрантов умеющих управлять, что бы те могли задачи миграционной политики "Мигранты вместо русских" правильно претворить в жизнь
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:28
      ну выдавят русских, тогда все придет в упадок, с чего они кормится будут?