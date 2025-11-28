С 2027-го МВД планирует запустить эксперимент по набору иностранных работников
С 2027 года МВД и несколько профильных ведомств планируют запустить эксперимент по целевому набору иностранных работников. Уже к маю 2026 года соответствующие ведомства должны подготовиться к эксперименту: разработать нормативные документы и инфраструктуру. К 1 декабря 2026 года планируется ввести в эксплуатацию предназначенные для иностранных работников информационную систему и мобильное приложение.
Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ, предполагается, что система оргнабора иностранной рабочей силы будет основана на реестровой модели. Иностранные работники будут предварительно проходить необходимую проверку у себя на родине, после чего приезжать уже к конкретным работодателям, а не искать работу после своего приезда в Россию. Представители МВД выразили уверенность в перспективе перевода на эту систему значительной доли трудовой миграции.
Таким образом, определены цели в области российской миграционной политики, которые нацелены на поддержание естественного прироста населения страны, а миграция рассматривается исключительно в качестве источника временной рабочей силы по конкретным запросам работодателей.
В настоящее время документ, детализирующий меры по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на период 2026–2030 годов, находится на стадии согласования. При этом отмечается, что изначально роль оператора проекта предполагалось отвести Минтруду, однако впоследствии было принято решение о передаче этих полномочий МВД.
