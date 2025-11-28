Венгерский премьер Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным
Владимир Путин сегодня проведет встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, прибывающим в Москву с визитом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что Орбан собрался в Москву на встречу с Путиным. Как заявил Песков ТАСС, переговоры венгерского и российского лидеров состоятся в пятницу, 28 ноября, время пока не сообщается. Основными темами встречи будут поставка российских энергоносителей и, конечно же, Украина.
Визит в Москву анонсировал Орбан, выложивший соответствующий пост в соцсетях. Как сообщает венгерская пресса, поездка согласована с США, НАТО и даже Евросоюзом. Вместе с Орбаном в Москву прибудет целая делегация, в том числе глава МИД Петер Сийярто, министр транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.
Основные темы переговоров – энергетика и ядерные вопросы, ситуация на Украине, а также приобретение венгерской компанией MOL доли «Газпрома» у сербской NIS.
Венгрия намерена продолжать сотрудничать с Россией в энергетической области, поставки российской нефти и газа полностью отвечают национальным интересам страны. Кроме того, Будапешт получил все необходимые разрешения для строительства атомной станции «Пакш-2».
