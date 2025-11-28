Венгерский премьер Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным

Венгерский премьер Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным

Владимир Путин сегодня проведет встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, прибывающим в Москву с визитом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что Орбан собрался в Москву на встречу с Путиным. Как заявил Песков ТАСС, переговоры венгерского и российского лидеров состоятся в пятницу, 28 ноября, время пока не сообщается. Основными темами встречи будут поставка российских энергоносителей и, конечно же, Украина.



Визит в Москву анонсировал Орбан, выложивший соответствующий пост в соцсетях. Как сообщает венгерская пресса, поездка согласована с США, НАТО и даже Евросоюзом. Вместе с Орбаном в Москву прибудет целая делегация, в том числе глава МИД Петер Сийярто, министр транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

Основные темы переговоров – энергетика и ядерные вопросы, ситуация на Украине, а также приобретение венгерской компанией MOL доли «Газпрома» у сербской NIS.


Венгрия намерена продолжать сотрудничать с Россией в энергетической области, поставки российской нефти и газа полностью отвечают национальным интересам страны. Кроме того, Будапешт получил все необходимые разрешения для строительства атомной станции «Пакш-2».
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +5
    Сегодня, 10:39
    Как бы не прогибался Орбан перед ес, а его государство все таки находится в ес, он гнет свою линию и политику, котрая идет вразрез со всем ес, и не только. Удачи, ему!
    Как бы не прогибался Орбан перед ес, а его государство все таки находится в ес, он гнет свою линию и политику, котрая идет вразрез со всем ес, и не только. Удачи, ему!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 11:39
      a.s.zzz888
      Сегодня, 10:39
      Как бы не прогибался Орбан перед ес, а его государство все таки находится в ес

      hi Не будем ликовать и бросать победные пёрлы.
      Не всё так однозначно, даже то, что мадьяры находятся во вражеском для РФ блоке НАТО не надо и исторически никогда не отличались любовью к россиянам. Положительным здесь может оказаться прагматизм в торговых и политических отношениях, как и с султаном, при всей противоречивости стратегических интересов стран, что может усилить раскол НАТО не надо и дальнейшую его 200-двухсотизацию.
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 10:54
    Вот наглядный пример политического лидера который в первую очередь заботится об интересах своей страны.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 11:15
    Цитата: AK-1945
    Вот наглядный пример политического лидера который в первую очередь заботится об интересах своей страны

    yes
    Приятная новость. Опять "лидеры" ЕС и 404 будут на стену лезть. laughing
    1. Gella Звание
      Gella
      +1
      Сегодня, 12:06
      По стенам они уже ходили, осталась одна плоскость - бегать по потолку ! laughing laughing
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:34
    Цитата: Gella
    По стенам они уже ходили, осталась одна плоскость - бегать по потолку ! laughing laughing

    + запрещённые вещества и еврогеяценности хоть как то отпускают напряжение, что опять без них и наперекор им. wassat