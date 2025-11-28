ВМС США скрывали данные о загрязнении плутонием района верфи в Сан-Франциско
В адрес ВМС США выдвинуты обвинения в сокрытии информации об опасном плутонии в Сан-Франциско. Обвинители заявляют, что военно-морские силы знали о высоком содержании плутония в воздухе на верфи Хантерс-Пойнт, но долгое время не предупреждали об этом чиновников.
В качестве обвинителей выступают общественники, представляющие медицинские организации штата Калифорния. Они утверждают, что информация от ВМС США поступила в профильные службы лишь через год после обнаружения высокого уровня загрязнения окружающей среды радиоактивным веществом.
Сообщается, что уровень плутония превысил пороговое значение, установленное федеральным законодательством, в районе военно-морской верфи Хантерс-Пойнт. Также превышение нормы было зафиксировано на территории, прилегающей к жилому району с парковой зоной.
Город планирует реконструировать Хантерс-Пойнт, построив до 10 тысяч жилых домов и новые коммерческие районы на набережной. Но проблема в том что этот объект использовался в качестве полигона для испытаний ядерного оружия, и это открытие стало очередным эпизодом в череде скандалов и попыток сокрытия информации об опасном радиоактивном материале.
Старший юрисконсульт одной из некоммерческих структур Джеффри Рач:
Результаты тестов стали известны 30 октября, когда город выпустил бюллетень, предупреждающий жителей об этой проблеме. Тесты были проведены ещё в ноябре прошлого года. С момента публикации бюллетеня юристы, специалисты по охране общественного здоровья и жители близлежащих населённых пунктов пытались получить дополнительную информацию, и на прошлой неделе впервые встретились с представителями ВМС.
В бюллетене представители городского здравоохранения заявили:
В ВМС не отрицают, что скрывали результаты, а Майкл Паунд, координатор ВМС по вопросам окружающей среды, курирующий очистку, на недавнем собрании общественности извинился за то, что не опубликовал их раньше:
Для справки: в 1950-х годах ВМС США использовали Хантерс-Пойнт для дезактивации 79 кораблей, облученных во время испытаний ядерного оружия в Тихом океане. Это привело к распространению радиоактивных отходов по всей верфи, и в 1989 году Агентство по охране окружающей среды включило её в список объектов «суперфонда» — наиболее загрязнённых территорий страны.
Согласно отчёту, предоставленному Агентству по охране окружающей среды экспертами-атомщиками в связи с неудачными очистными работами на объекте, на территории Хантерс-Пойнт, по оценкам, находится около 2 кг плутония-239 – высокорадиоактивного материала и одного из самых смертоносных веществ на планете. Воздействие воздуха может вызвать повреждение клеток и лучевую болезнь, а вдыхание одной десятимиллионной доли грамма практически со 100% статистической вероятностью вызовет смертельное заболевание.
На территории базы также обнаружен целый ряд других токсичных и радиоактивных веществ. Дело в том, что на Хантерс-Пойнт располагалась секретная исследовательская лаборатория ВМС, где животным вводили стронций-90. В 2023 году ВМС и подрядчик были обвинены в фальсификации результатов испытаний на наличие этого вещества.
По данным Агентства по охране окружающей среды, в ноябре 2024 года ВМС США взяли 200 проб воздуха на наличие плутония и обнаружили в одной из них концентрацию, в два раза превышающую федеральный порог.
В ВМС утверждают, что большинство других проб показали безопасную концентрацию плутония, однако в США этому не все верят, призывая к проведению экспертиз независимыми организациями.
