ВМС США скрывали данные о загрязнении плутонием района верфи в Сан-Франциско

2 425 10
ВМС США скрывали данные о загрязнении плутонием района верфи в Сан-Франциско

В адрес ВМС США выдвинуты обвинения в сокрытии информации об опасном плутонии в Сан-Франциско. Обвинители заявляют, что военно-морские силы знали о высоком содержании плутония в воздухе на верфи Хантерс-Пойнт, но долгое время не предупреждали об этом чиновников.

В качестве обвинителей выступают общественники, представляющие медицинские организации штата Калифорния. Они утверждают, что информация от ВМС США поступила в профильные службы лишь через год после обнаружения высокого уровня загрязнения окружающей среды радиоактивным веществом.

Сообщается, что уровень плутония превысил пороговое значение, установленное федеральным законодательством, в районе военно-морской верфи Хантерс-Пойнт. Также превышение нормы было зафиксировано на территории, прилегающей к жилому району с парковой зоной.

Город планирует реконструировать Хантерс-Пойнт, построив до 10 тысяч жилых домов и новые коммерческие районы на набережной. Но проблема в том что этот объект использовался в качестве полигона для испытаний ядерного оружия, и это открытие стало очередным эпизодом в череде скандалов и попыток сокрытия информации об опасном радиоактивном материале.

Старший юрисконсульт одной из некоммерческих структур Джеффри Рач:

Командование ВМС США пытается избежать траты нескольких миллиардов долларов на проведение надлежащей очистки. А какие ещё «скелеты в шкафу» могут там оказаться, мы даже не знаем.

Результаты тестов стали известны 30 октября, когда город выпустил бюллетень, предупреждающий жителей об этой проблеме. Тесты были проведены ещё в ноябре прошлого года. С момента публикации бюллетеня юристы, специалисты по охране общественного здоровья и жители близлежащих населённых пунктов пытались получить дополнительную информацию, и на прошлой неделе впервые встретились с представителями ВМС.

В бюллетене представители городского здравоохранения заявили:

Полная прозрачность с нашими сообществами и департаментом общественного здравоохранения имеет решающее значение, и мы разделяем вашу глубокую обеспокоенность по поводу 11-месячной задержки сообщений от военно-морского флота.

В ВМС не отрицают, что скрывали результаты, а Майкл Паунд, координатор ВМС по вопросам окружающей среды, курирующий очистку, на недавнем собрании общественности извинился за то, что не опубликовал их раньше:

Я потратил немало времени здесь, чтобы познакомиться с сообществом, узнать о ваших проблемах, прозрачности и доверии, но в этом вопросе мы справились не очень хорошо.

Для справки: в 1950-х годах ВМС США использовали Хантерс-Пойнт для дезактивации 79 кораблей, облученных во время испытаний ядерного оружия в Тихом океане. Это привело к распространению радиоактивных отходов по всей верфи, и в 1989 году Агентство по охране окружающей среды включило её в список объектов «суперфонда» — наиболее загрязнённых территорий страны.

Согласно отчёту, предоставленному Агентству по охране окружающей среды экспертами-атомщиками в связи с неудачными очистными работами на объекте, на территории Хантерс-Пойнт, по оценкам, находится около 2 кг плутония-239 – высокорадиоактивного материала и одного из самых смертоносных веществ на планете. Воздействие воздуха может вызвать повреждение клеток и лучевую болезнь, а вдыхание одной десятимиллионной доли грамма практически со 100% статистической вероятностью вызовет смертельное заболевание.

На территории базы также обнаружен целый ряд других токсичных и радиоактивных веществ. Дело в том, что на Хантерс-Пойнт располагалась секретная исследовательская лаборатория ВМС, где животным вводили стронций-90. В 2023 году ВМС и подрядчик были обвинены в фальсификации результатов испытаний на наличие этого вещества.

По данным Агентства по охране окружающей среды, в ноябре 2024 года ВМС США взяли 200 проб воздуха на наличие плутония и обнаружили в одной из них концентрацию, в два раза превышающую федеральный порог.

В ВМС утверждают, что большинство других проб показали безопасную концентрацию плутония, однако в США этому не все верят, призывая к проведению экспертиз независимыми организациями.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 10:32
    Да пусть они там хоть вскм ВМС плутониевые ванны принимают.))
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:34
    По данным Агентства по охране окружающей среды, в ноябре 2024 года ВМС США взяли 200 проб воздуха на наличие плутония и обнаружили в одной из них концентрацию, в два раза превышающую федеральный порог.
    "Дышите глубже, проезжаем Соч..Сан-Франциско!" laughing
    .
  3. KCA Звание
    KCA
    +4
    Сегодня, 10:35
    Плутоний более опасен как токсическое, а не радиоактивное вещество и вдыхание скорее приведёт к смерти от отравления, чем от облучения и связанные с ним заболевания
    1. medium roast Звание
      medium roast
      0
      Сегодня, 10:53
      pluto is flamable on contact w air... burns off.. the residual is in the sediments, my guess is the R measuring Iodine 128 - indirect assay. air sampling will not detect pluto directly... probably not much left after 80+years. half life is a quakademik...
      1. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 12:02
        На английском не смогу внятно написать, гуголь переведёт, Pu не воспламеняется, это не щелочной элемент, и не алюминий или железная пудра, он закипает при 3585 Цельсия, но вовсе не горит
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 10:40
    на территории Хантерс-Пойнт, по оценкам, находится около 2 кг плутония-239 – высокорадиоактивного материала и одного из самых смертоносных веществ на планете

    Период полураспада плутония-239 составляет, всего лишь 24 100 лет.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:54
    Цитата: KCA
    Плутоний более опасен как токсическое, а не радиоактивное вещество и вдыхание скорее приведёт к смерти от отравления, чем от облучения и связанные с ним заболевания

    Привычная для США практика. В том числе, постояно, не менее раз в неделю, скатывающиеся поезда с химикатами, невтянкой и прочей вредной хренью. И не одной статьи не читал о последующей очистки территорий и воды. А военные могут все засекретить и никому не говорить.
  6. kalibr Звание
    kalibr
    0
    Сегодня, 10:55
    Интересно, сколько у нас таких местечек в стране о которых нам не сообщают?
  7. Керенский Звание
    Керенский
    +3
    Сегодня, 11:02
    Город планирует реконструировать Хантерс-Пойнт, построив до 10 тысяч жилых домов и новые коммерческие районы на набережной.

    Застройщик сбивает цену земли, законтрактовав под это дело общественников, с которых взятки гладки. Когда землю возьмут за сущие центы, окажется, что все ошиблись и там прекрасное место для жизни. Старая рабочая схема...
  8. Кариб Звание
    Кариб
    +1
    Сегодня, 11:52
    Мало того, на судах побывавших в местах испытаний Плутония не может быть, если только микродозы не успевшего поделиться. Плутоний во время ядерной реакции делится на продукты распада Стронций 90 и т.д. Кто то не очень умный кого то обманывают известными словами, не соответствующими действительности.