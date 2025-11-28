«Так удобнее»: в Госдуме предложили выпустить купюру номиналом 10000 рублей

Депутаты Государственной думы Владислав Даванков и Роза Чемерис направили председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной предложение создать банкноту с номиналом 10000 рублей.

Об этом сообщаетРИА Новости.



Суть идеи такова: приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок. Кому-то это кажется мелочью, но в масштабе страны все складывается в ощутимые расходы – печать, перевозка, пересчет, охрана, хранение. Авторы инициативы говорят: крупная купюра немного разгрузит всю эту тяжелую систему и сделает наличные расчеты менее громоздкими.

Есть у предложения и любопытная деталь. Депутаты хотят, чтобы дизайн выбирали сами россияне – через голосование на «Госуслугах». Такой шаг должен показать, что решение принимается открыто, без кулуарных игр, и что мнение людей реально учитывается. Мол, если уж в кошельке появится новая «десятка», пусть она будет такой, какой ее хотят видеть сами люди.

При этом экономисты напоминают о более приземленном моменте: сама необходимость обсуждать такую банкноту – это следствие высокой инфляции последних лет. Когда цены кусаются год за годом, а товары и услуги дорожают, вполне логично, что постепенно появляется спрос на купюры покрупнее.
71 комментарий
  1. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +31
    Сегодня, 11:11
    Так легче нал носить сумками депутатам!))))))) laughing
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +9
      Сегодня, 11:21
      Вообщем товарищи и господа " жить стало лучше, жить стало веселее!"
      С такой скоростью инфляции и 20000 купюра не за горами....
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +6
        Сегодня, 11:56
        Видимо послушав жалобы Шохина на всё ещё чрезмерную крепость рубля, понемногу начали готовить почву. Вопрос только в том, увидим ли мы с вами в будущем купюры номиналом в 50000 и 100000 рублей...
        У меня, кстати, где-то лежит сохраненная купюра номиналом в 100000 рублей из 90-х... на неё можно было купить целый батончик сникерса...
        Хотя нет - сникерс тогда уже стоил 150000 рублей wassat
      2. Per se. Звание
        Per se.
        +3
        Сегодня, 12:15
        Цитата: vasyliy1
        С такой скоростью инфляции и 20000 купюра не за горами...

        Как знать...
      3. ian Звание
        ian
        +1
        Сегодня, 12:32
        Цитата: vasyliy1
        Вообщем товарищи и господа " жить стало лучше, жить стало веселее!"

        Реально удобнее. А то у них зарплата в карманы не влезает и "кешбеки" в чемоданы плохо помещаются... request
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +7
      Сегодня, 11:28
      hi Давно пора об улучшении жизни народа заботиться и подтверждать ежедневно или складывать полномочия и мандаты с корочками, а не о собственном корыте и шкурных интересах в век цифровизации, оптимизации, модернизации и цифрового рубля.
      СК + ГП активнее работать над снятием иммунитета таким проходимцам, как в ГД, МО, МВД, так и в других органах власти, выбранным народом соблюдать законодательство РФ.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 13:31
        В капитализме не принято думать об улучении жизни народа!!!
    3. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +4
      Сегодня, 11:42
      Цитата: dnestr74
      Суть идеи такова: приходится носить с собой толстые пачки денег

      Носить или уносить? Мне бы депутатские заботы...
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +3
        Сегодня, 12:31
        Цитата: Капитан Пушкин
        приходится носить с собой толстые пачки денег

        В СССР на рубль можно было купить ... не буду перечислять. Все кто жил в зрелом возрасте в СССР прекрасно знают, что можно было купить. И не старались выпустить купюры бОльшего номинала. Сейчас с тысячью нечего делать в супермаркете.
        Я помню еще и стотысячные купюры.
        Наши " слуги" только и думают о народе!
        Вчера попалось в интернете, что со следующего года услуги жкх подорожают дважды! На 1,7% базовых, и до 22% процентов, если не ошибаюсь в октябре еще раз. 1,7 % в январе.
        Итого?
        Я сейчас за отопление плачу 3100 зимой и летом. Сколько будет к следующей зиме?
        Жить становится всë веселей...
    4. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +4
      Сегодня, 11:50
      Цитата: dnestr74
      Так легче нал носить сумками депутатам!))))))) laughing

      Стесняюсь спросить, а откуда у депутатов нал, им же зряплату на карточки переводят?
      1. sub307 Звание
        sub307
        0
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Капитан Пушкин
        Цитата: dnestr74
        Так легче нал носить сумками депутатам!))))))) laughing

        Стесняюсь спросить, а откуда у депутатов нал, им же зряплату на карточки переводят?

        Ну ..., так на карту - зарплата, да и счёт карты отслеживается, "остальной бизнес", при известной осторожности - наличкой в "конверте". Чем "конверт" физически тоньше - тем удобней, а то "конверты" наверно уже толще кирпича стали, неудобно же! Инфляция ещё... winked
    5. zloybond Звание
      zloybond
      0
      Сегодня, 12:22
      кому-то хлеб черствый, кому то алмазы мелкие. Кому-то купюры крупные, чтобы удобнее заносить.
  2. wku
    wku
    +7
    Сегодня, 11:13
    в прошлый виток инфляции дошли до 500 000 купюры, потом она переродилась в 500 рублей, славные денёчки были, славные.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +5
      Сегодня, 11:19
      Менял обложку на паспорт и увидел ценник внутри (10000) улыбнуло.)))
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +11
    Сегодня, 11:19
    Может быть лучше один ноль срезать на ценниках?
    А то не равен час, скоро все россияне станут "миллионерами" как в лихих 90-х. Помнится коробок спичек стоил 100 рублей.
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      0
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Ныробский
      Может быть лучше один ноль срезать на ценниках?

      Срезать ноль - придется менять всю денежную массу в стране. Это неподъемные расходы. Вот переведут на цифровой рубль, тогда такие "фокусы" можно проводить хоть ежедневно.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 12:42
        Вот переведут на цифровой рубль,
        - это не в этой жизни
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +9
    Сегодня, 11:19
    Не надо останавливаться, дорогие депутаты. Далее для "удобства" можно и 100 000 и 1 000 000. А там и до передового опыта африканских стран можно и рулонами выпускать купюры. Ведь с такой политикой денежных властей именно к этому все и приведет.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 11:40
      Зачем нам опыт африканских стран? Всё это было уже у нас,в любимые либердой 90-е годы.
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +4
      Сегодня, 11:47
      Депутаты Государственной думы Владислав Даванков и Роза Чемерис направили председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной предложение создать банкноту с номиналом 10000 рублей.

      Вот и засветились слабые здоровьем, которым невмоготу стало мешками таскать...
  5. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +4
    Сегодня, 11:20
    После выпуска купюры в 10000 р. , надо сразу, начинать работу над дизайном купюры в 100000 р. через некоторое время потребуется.... ну, или в 1 рубль- в случае деноминации...
  6. Piramidon Звание
    Piramidon
    +8
    Сегодня, 11:22
    Шо, опять?! Решили вспомнить 90-е?
  7. мусоргский Звание
    мусоргский
    +13
    Сегодня, 11:22
    Это с точки зрения депутатов и олигархов, а вот пенсионерам выдают сегодня 5000 купюры и до обеда многие продавцы не имеют сдачи и постоянные перепалки. А он то покупает хлеб да молоко и зелень. Тупые депутаты в Думе не знают реальной жизни в народе!
    1. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 12:04
      Цитата: мусоргский
      а вот пенсионерам выдают сегодня 5000 купюры и до обеда многие продавцы не имеют сдачи и постоянные перепалки. А он то покупает хлеб да молоко и зелень.

      А будут 10000 выдавать, веселухи больше будет.
      Тупые депутаты в Думе не знают реальной жизни в народе!

      А зачем им это.
  8. Рыболов Звание
    Рыболов
    +9
    Сегодня, 11:22
    Надо выпустить банкноты в 1 млн. по просьбам депутатов, а то им неудобно, тяжело...
  9. Hishnik Звание
    Hishnik
    +4
    Сегодня, 11:22
    Приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок

    Ну у меня нет наких проблем с нашими зарплатами
  10. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 11:23
    Ну вот поплыли, цены реально каждый день растут на всё практически, пушки вместо масла не проходят даром. Укрупнение купюр вписывается в общую ситуацию, хотя до СВО я лично был уверен, что скоро начнут снижать количество мелких купюр в обороте, дабы сделать неудобным размен и оборот наличности, загнать всех в безнал под контроль...ну ещё не вечер winked
  11. Naum_2
    Naum_2
    0
    Сегодня, 11:30
    Это прямое отражение увеличения стоимости товаров за последние 3,5 года в 1,5 -2 раза (за исключением ограничиваемых государством по цене). Максимальная купюра была 5 тыс, предлагают 10 тыс и для этого есть все основания.
  12. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 11:34
    Совсем долбанулись. Тут с пятеры сдачу нигде не найдешь из-за повальных рассчетов картами и телефонами.
  13. А_В_К Звание
    А_В_К
    +1
    Сегодня, 11:35
    "приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок" ))) а банковские карты уже не принимают к оплате крупных покупок?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +4
      Сегодня, 11:44
      Цитата: А_В_К
      а банковские карты уже не принимают к оплате крупных покупок?

      Принимают. Но покупки безналом отслеживаются налоговой. Да и не всем взятки криптой "приносят", кому то по старому наличкой (взятки безналом не дают т.к. это "палево"). Представьте принесли вам 10 млн денег наличкой, а это же 20 пачек по 5 тыс., а так всего 10...
  14. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 11:35
    На фоне резкого снижения расчётов наличными и успешного эксперимента в некоторых губерниях по переходу к цифровым дензнакам идея запустить в оборот новую бумажку выглядит сильно сомнительной. Возможно это связано с увеличением денежной массы и военными расходами. Если так, то о снижении инфляции и росте цен можно забыть.
  15. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 11:36
    ну так если инфляция каждый год исчисляется двухзначными числами, так лет через 5 глядишь и купюру в 100К увидим
  16. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 11:37
    Суть идеи такова: приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок.

    Ну если ты получаешь взятки наличкой дабы не отследили транзакции, то конечно это проще. Честные люди с наличкой не парятся, картой рассчитываются.
    1. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Дырокол
      Честные люди с наличкой не парятся, картой рассчитываются.

      В Греции тоже так думали, пока не ограничили операции во время кризиса. И вспомните свою фразу когда система не будет работать, не важно по какой причине.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 12:20
        Цитата: ettore
        вспомните свою фразу когда система не будет работать, не важно по какой причине

        Полагаете отключат интернет и оплата по безналу будет невозможна?
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 12:43
          помимо интернета может и электричество пропадать.....
  17. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +3
    Сегодня, 11:40
    приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок.


    А почему депутат-страдалец имеет такие крупные суммы наличными? Пусть кладет в банк на счет и рассчитывается по безналу. Видимо деньги добыты незаконным путем, а в банке говорят есть фин /комиссия спецназначения, которая разбирается с поступающими наличными физлиц, если сумма превышает то ли 1 000 000руб. то ли даже несколько меньше (ИМХО)
  18. purple Звание
    purple
    +3
    Сегодня, 11:44
    а на купюре что будет изображено? Душанбе или Ташкент?
    1. Ronrew Звание
      Ronrew
      0
      Сегодня, 12:18
      Тогда уж Грозный-Сити, раз с 500 рублевой купюрой не прокатило.
  19. nikon voron Звание
    nikon voron
    +2
    Сегодня, 11:45
    Взятки получать удобнее с такими купюрами.
  20. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 11:45
    «Так удобнее»: в Госдуме предложили выпустить купюру номиналом 10000 рублей

    Кому? laughing laughing
    Вспомнился давний скандал выноса из Госдумы коробки из под ксерокса.
    А затраты на клише, краску, рисунка и изготовления?
    "Вот ? " (С) х/ф "Брат 2"
  21. matwey Звание
    matwey
    +1
    Сегодня, 11:47
    Опять на миллионы переходим....
  22. Valery Звание
    Valery
    +2
    Сегодня, 11:48
    Лучше бы наши правители, едим россию, ФАС и прочие контролирующие органы следили за руками т.н. олигархов, всяких грефов и т.д., и, наконец, убрали бы набиулину и силуанова и вернули цб государству!
  23. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 11:49
    Видимо когда Бастрыкин назвал Госдуму "Госдурой", он прекрасно знал о чем говорит. Наверное данная особь тоже из "Единой России". На Украине "Слуги народа", в России вот это чудо. Похоже в одном инкубаторе вылупились.
  24. Cерж_76 Звание
    Cерж_76
    0
    Сегодня, 11:50
    Эх, как много упускает Госдума! Надо ведь ещё ввести монеты в 15, 25 и 50 копеек и вернуть 3 рубля бумажкой.Сколько ж ещё трудиться то депутатам, вот ведь работа какая тяжкая
  25. Я_Ков Звание
    Я_Ков
    0
    Сегодня, 11:51
    Толстые пачки для крупных взяток laughing
  26. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 11:53
    Да были времена, когда в "коробках из под ксерокса" миллионами носили. laughing

    Суть идеи такова: приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок.


    Это смотря КОГО покупать. А если ЧЕГО покупать, то можно и безналом обойтись. Но есть нюанс. lol
    1. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 13:13
      да но чубайс таскал не рубли, доллары в коробках из под ксерокса
  27. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 11:59
    Депутаты не расплачиваются карточкой, только наликом и криптой?
  28. amr Звание
    amr
    0
    Сегодня, 11:59
    Да уж, государство толкает все в безнал, все расчеты, даже историю про Долину так красиво раскрутили чтоб вывести из расчета налом расчеты по недвиге, особенно по вторичке... а тут вдуруг запереживали за наличку - обычно же взятки налом таскают, мож в этом причина?))

    тогда нужно вводить купюру в 10 тысяч 25 тысяч и 100 тысяч!!! надо помочь нашим народным избранникам
  29. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 11:59
    Суть идеи такова: приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок. Кому-то это кажется мелочью, но в масштабе страны все складывается в ощутимые расходы – печать, перевозка, пересчет, охрана, хранение.

    кроме смеха - подобное другого не вызывает....
    нас, они заставляют покупать только в безналичным переводом денег, а для себя любимых - "тяжело носить толстые пачки денег"...
    мерзость...
  30. amr Звание
    amr
    0
    Сегодня, 12:00
    Цитата: Бывший солдат
    приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок.


    А почему депутат-страдалец имеет такие крупные суммы наличными? Пусть кладет в банк на счет и рассчитывается по безналу. Видимо деньги добыты незаконным путем, а в банке говорят есть фин /комиссия спецназначения, которая разбирается с поступающими наличными физлиц, если сумма превышает то ли 1 000 000руб. то ли даже несколько меньше (ИМХО)

    тю, прям проблема положить им на счет миллиарды, тут арестовали ного генерала и ли кого там, с 814ю!!! объектами недвижимости и поверте у них там на счетах и миллионы и миллиарды!
  31. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 12:01
    Это прям по классике: "Кому жемчуг мелкий, кому бисер крупный". Жалко, что в России нет баснописца как И. Крылов, вот бы ему было поле непаханое.
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      0
      Сегодня, 12:13
      По классике: «кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий».
  32. urik62 Звание
    urik62
    0
    Сегодня, 12:07
    Да, я тоже устал таскать пачки денег в магазин. А можно лично для меня сразу стотысячные выпустить?
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 12:12
      а вы не пробовали не ходить в магазин?
  33. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 12:10
    Я готов носить и свои толстые пачки дегег и пятитысячными банкнотами. Только их дайте мне laughing ...
  34. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 12:11
    а по моему есть решение по проще, надо урезать зарплату депутатам ГД до пяти МРОТов..... bully
    1. Wratch Звание
      Wratch
      +1
      Сегодня, 12:34
      А почему до пяти? Мрот,один единственный,достаточно. Они ж его придумали и обосновали. За эти деньги можно и нужно работать и жить ни в чем себе не отказывая. Вот и пусть поживут. А ежели передохнет половила с голоду,не беда.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 12:37
        жестокий вы прям слишком bully, люди вон ночами не спят, все думают как там народу живется lol
  35. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 12:12
    Цитата: Valery
    Лучше бы наши правители, едим россию, ФАС и прочие контролирующие органы следили за руками т.н. олигархов, всяких грефов и т.д., и, наконец, убрали бы набиулину и силуанова и вернули цб государству!

    "Два часа ночи, Юрий Винидиктович, а ты всë о России думаешь. Золотой ты человек! " (с) "Наша Раша". laughing
    Мне нравится ГосБанк России. wink
  36. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    0
    Сегодня, 12:29
    Суть идеи такова: приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок.

    Тут явно пропущено слово... "депутатам приходится носить". smile
  37. Wratch Звание
    Wratch
    +1
    Сегодня, 12:32
    Классная у парня фамилия..Даванков. Кому даванков и за чем даванков? И это тело рвалось в президенты. Не,президент с такой фамилией и с такими мозгами точно не нужен. Хватит редких фамилий.
  38. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:37
    Два депутата от " Новых людей " озаботились 10 000 руб - купюрой? Ржу не могу.Ямку под " схрон " копать в два раза меньше.Р.S .Последнюю зарплату после рейса получил при СССР сотками и пятидесятками .Очень жаль что Мурманск не Сочи .Друзья армяне в Сочи брали сотку за 110 руб,пятидесятку за 55 руб.Вот вам и деревянный рубль .
  39. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 12:39
    Дак пусть тогда они уже (для госдумы) свои купюры выпустят? Хоть лям одной бумажкой..
  40. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:40
    По мне так деньги разные нужны. Вспомните СССР ,там были 100 рублевые купюры ,хотя у многих зарплата была не сильно больше.
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      0
      Сегодня, 12:53
      В СССР для населения не было банковских карточек.
  41. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 12:49
    Уверенной дорогой идем, товарищи. Так со временем все станут миллионерами. Правда, как в нищенской Венесуэле, но это уже другая история...
  42. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 13:10
    Суть идеи такова: приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок.

    "Приходится"
    Им не хочется, но приходится, тяжело наличку таскать бедным (точнее богатым)

    Какие интересные депутаты у нас и идеи у них тоже интерсные.
    О народе думают непереставая
  43. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:30
    Каие хорошие рубли и копейки были в СССР!!!!!!
    А теперь эти идиотские рубли в ущерь природы,т.е. русским преркасным лесам am