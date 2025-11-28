«Так удобнее»: в Госдуме предложили выпустить купюру номиналом 10000 рублей

Суть идеи такова: приходится носить с собой толстые пачки денег для крупных покупок. Кому-то это кажется мелочью, но в масштабе страны все складывается в ощутимые расходы – печать, перевозка, пересчет, охрана, хранение. Авторы инициативы говорят: крупная купюра немного разгрузит всю эту тяжелую систему и сделает наличные расчеты менее громоздкими.
Есть у предложения и любопытная деталь. Депутаты хотят, чтобы дизайн выбирали сами россияне – через голосование на «Госуслугах». Такой шаг должен показать, что решение принимается открыто, без кулуарных игр, и что мнение людей реально учитывается. Мол, если уж в кошельке появится новая «десятка», пусть она будет такой, какой ее хотят видеть сами люди.
При этом экономисты напоминают о более приземленном моменте: сама необходимость обсуждать такую банкноту – это следствие высокой инфляции последних лет. Когда цены кусаются год за годом, а товары и услуги дорожают, вполне логично, что постепенно появляется спрос на купюры покрупнее.
