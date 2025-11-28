Отставной генерал США уверен, что Украина готовит контрнаступление
5 67318
Подкармливаемый киевским режимом отставной генерал-русофоб Бен Ходжес считает, что украинская армия со временем перейдет в контрнаступление и выбьет российские войска с занятых территорий.
Украина пока не имеет возможности перейти в наступление, но позже она появится. Пока же задача Киева — не допустить потери еще большей территории, чтобы не пришлось потом и ее отвоевывать. Также Киев должен наносить как можно больше ударов вглубь российской территории, уничтожая заводы и критическую инфраструктуру, тем самым лишая преимущества ВС РФ.
Задача Украины — защищать и сохранять свое население и сохранять максимально возможные территории, пока не наступит время для контрнаступления.
Ходжес повторяет украинские нарративы о том, что ситуация на фронте якобы паритетная, российская армия не в состоянии наступать и несет огромные потери, а ВСУ «доблестно» сдерживают натиск ВС РФ. О том, что российские войска на некоторых направлениях за день продвигаются в глубину украинской обороны на несколько километров, генерал и не вспоминает, ведь ему за это не платят.
Как отмечают некоторые эксперты, западные политики в своих заявлениях используют данные от украинского Генштаба, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поэтому они потом удивляются, как такое могло случиться. По бумагам ВС РФ несут огромные потери и стоят на месте, а в реальности все наоборот.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация