Отставной генерал США уверен, что Украина готовит контрнаступление

Подкармливаемый киевским режимом отставной генерал-русофоб Бен Ходжес считает, что украинская армия со временем перейдет в контрнаступление и выбьет российские войска с занятых территорий.

Украина пока не имеет возможности перейти в наступление, но позже она появится. Пока же задача Киева — не допустить потери еще большей территории, чтобы не пришлось потом и ее отвоевывать. Также Киев должен наносить как можно больше ударов вглубь российской территории, уничтожая заводы и критическую инфраструктуру, тем самым лишая преимущества ВС РФ.



Задача Украины — защищать и сохранять свое население и сохранять максимально возможные территории, пока не наступит время для контрнаступления.


Ходжес повторяет украинские нарративы о том, что ситуация на фронте якобы паритетная, российская армия не в состоянии наступать и несет огромные потери, а ВСУ «доблестно» сдерживают натиск ВС РФ. О том, что российские войска на некоторых направлениях за день продвигаются в глубину украинской обороны на несколько километров, генерал и не вспоминает, ведь ему за это не платят.

Как отмечают некоторые эксперты, западные политики в своих заявлениях используют данные от украинского Генштаба, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поэтому они потом удивляются, как такое могло случиться. По бумагам ВС РФ несут огромные потери и стоят на месте, а в реальности все наоборот.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +10
    Сегодня, 11:24
    Зачем здесь бред этого неадеквата?!
    1. Андрей_и_К Звание
      Андрей_и_К
      -3
      Сегодня, 11:44
      почему бред? всё логично.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:02
      hi Видимо такие крутые, как Military Watch Magazine, RAND Corporation, ISW( Институт изучения войны )отказывают в сотрудничестве и гонорарах, приходится обращаться к безотказным, но политическим врагам его убеждений для поддержки штанов, но это не точно. what
  2. Илия Звание
    Илия
    +6
    Сегодня, 11:24
    Отставной генерал США уверен, что Украина готовит контрнаступление
    Зачем вообще печатать такие вбросы!? Даже в Гималаях знают, кто такой этот енералишко-русофоб!
  3. мусоргский Звание
    мусоргский
    +4
    Сегодня, 11:25
    Ходжес повторяет украинские нарративы, а своих он не имеет и таких в США пруд пруди, а тем более отставной!
  4. Aleprok Звание
    Aleprok
    +5
    Сегодня, 11:25
    они и сейчас наступают "назад" laughing
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:43
      Ну Вы прямо как в песне...
      Вот грянул бой, а что мы можем сделать,
      Кругом враги, а вдруг они сильней,
      Свои ряды мы развернули смело,
      И боевых пришпорили коней.

      Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
      Решив, что смерть не люба казаку,
      Как развевались пейсы наши лихо,
      Сплетаясь с гривой конской на скаку,

      Наш атаман догнал нас на кобыле,
      Я умоляю в бой вернуться вас,
      А кони были в перхоти и в мыле,
      И казаки не слухали приказ.

      Если что - исполнял казачий хор Кубани tongue
    2. Атрина Звание
      Атрина
      -2
      Сегодня, 11:45
      Алга. А потом развернулись - и опять Алга
  5. polinet Звание
    polinet
    +3
    Сегодня, 11:26
    При этом украинские аналитические ресурсы признают, что главкому ВСУ Александру Сырскому попросту негде взять резервы для удержания обороны сразу на нескольких проблемных участках ЛБС.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +5
    Сегодня, 11:33
    Обожаю этого персонажа. Ещё один клиент палаты номер 6 laughing .
  7. wku
    wku
    -9
    Сегодня, 11:34
    читаю комментарии и вспоминаю "курскую авантюру" 9 месяцев оккупации конституционной территории РФ, тогда тоже Покровск был близок к падению, причём минуя длительную, осаду, как сейчас намереваются Гуляйполе взять, а ведь вон как оно вышло.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 12:54
      Вы тоже бредите?! Какое падение Покровска в то время?? К ниму только подходили.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 11:37
    А по ржать? laughing
    Просто на ВО не хватает раздела "юмор".
    Чтобы как то отделялись кто хочет читает, а кто хочет нет.
  9. Атрина Звание
    Атрина
    +2
    Сегодня, 11:41
    Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Кстати, к нашим экспердам это тоже относится. Ждём-с. Не знаю, кто как, а я Одессу жду: хочу к Дюку прокатиться :)
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:50
    ❝ Отставной генерал США уверен, что Украина готовит контрнаступление ❞ —

    — Сон ему вещий был ...
    (Кошмарики деда мучают)
  11. MIV040923 Звание
    MIV040923
    0
    Сегодня, 12:50
    Жаль, что моё сообщение не прочитает этот отставной! По башке своей лучше бы он себе шибанул чем-нибудь тяжёлым! Советы он даёт!
  12. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 13:20
    Кстати- отрицательное наступление, это наступление?
    1. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      0
      Сегодня, 13:33
      Конечно!

      Ещё бывает комплексное и мнимое.