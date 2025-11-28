Задача Украины — защищать и сохранять свое население и сохранять максимально возможные территории, пока не наступит время для контрнаступления.

Подкармливаемый киевским режимом отставной генерал-русофоб Бен Ходжес считает, что украинская армия со временем перейдет в контрнаступление и выбьет российские войска с занятых территорий.Украина пока не имеет возможности перейти в наступление, но позже она появится. Пока же задача Киева — не допустить потери еще большей территории, чтобы не пришлось потом и ее отвоевывать. Также Киев должен наносить как можно больше ударов вглубь российской территории, уничтожая заводы и критическую инфраструктуру, тем самым лишая преимущества ВС РФ.Ходжес повторяет украинские нарративы о том, что ситуация на фронте якобы паритетная, российская армия не в состоянии наступать и несет огромные потери, а ВСУ «доблестно» сдерживают натиск ВС РФ. О том, что российские войска на некоторых направлениях за день продвигаются в глубину украинской обороны на несколько километров, генерал и не вспоминает, ведь ему за это не платят.Как отмечают некоторые эксперты, западные политики в своих заявлениях используют данные от украинского Генштаба, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поэтому они потом удивляются, как такое могло случиться. По бумагам ВС РФ несут огромные потери и стоят на месте, а в реальности все наоборот.