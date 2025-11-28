Глава Минобороны Венесуэлы предостерёг Трампа от нападения на его страну

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал США не совершать ошибку и не атаковать Боливарианскую республику. По словам Лопеса, народ Венесуэлы и ее вооруженные силы активно готовятся к обороне и готовы дать ответ в случае американской агрессии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, отмечает, что в настоящее время беспрецедентное количество жителей страны (около 82%) заявляют, что готовы с оружием в руках защищать свою родину. В настоящее время Венесуэла активно готовится к обороне в случае возможного начала наземной операции американской армии.



Между тем, по всем признакам, правительство США не отказалось от возможного проведения наземной операции в Венесуэле. В частности, американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время армия США будет «на суше» бороться с наркотрафиком.

Госдепартамент заявил о существовании наркокартеля, якобы связанного с Мадуро, и признал его иностранной террористической организацией. Администрация США обвиняет Мадуро и его правительство в том, что они обогащаются на наркотрафике. Подобная формулировка, помимо прочего, открывает возможность нанесения авиаударов по объектам, объявленным инфраструктурой картеля, используя ту же правовую базу, что и для уничтожения катеров, признанных подозрительными и возможно связанных с наркоторговцами.

При этом в последнее время патрулирование побережья Венесуэлы осуществляется американскими палубными самолетами ДРЛО E-2D Hawkeye и палубными истребителями-бомбардировщиками F/A-18E/F Super Hornet. Истребители сопровождают стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые в последние месяцы совершают пролеты в направлении Каракаса с завидной регулярностью.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:43
    ❝ Трамп заявил, что в ближайшее время армия США будет «на суше» бороться с наркотрафиком ❞ —

    — Он не указал координаты этой «суши», видимо, ещё не определился, выбор большой ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 11:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Он не указал координаты этой «суши», видимо, ещё не определился, выбор большой ...

      И территория США в том числе
  2. eleronn Звание
    eleronn
    +3
    Сегодня, 11:44
    Без внешней помощи у Венесуэлы нет шансов, увы...
    1. Умник Звание
      Умник
      0
      Сегодня, 12:10
      Помню как трампушка пугал Ким Чен ына авианосцами))) и как ловко сдал назад. Против сильной армии шакалы не воюют
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:48
    Американский авианосец у берегов Венесуэлы ходит хмуро. bully Странно ,но за Венесуэлу подписались Европа с Англией.Трамп такой подлянки не ждал от " партнёров".Украину на Венесуэлу?Поддержи Украину и тогда бомби Мадуро.
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 11:48
    "Глава Минобороны Венесуэлы предостерёг Трампа от нападения на его страну"
    Звучит как начало анекдота yes laughing
  5. Альберт 1975 Звание
    Альберт 1975
    +2
    Сегодня, 11:51
    На этот раз в пробирке наркотики
  6. mt3276 Звание
    mt3276
    -1
    Сегодня, 11:54
    . Глава Минобороны Венесуэлы предостерёг Трампа от нападения на его страну
    учитывая сумасбродную, наглую и показную манеру поведения старого дурака Трампа Венесуэла ему нужна . .. примерно также как и Гренландия, то есть чтобы покрасоваться и чтобы им восхищались.
    Вариантов развития событий Я вижу два: 1 нападет , 2 не нападет так как забудет вообще про эту страну.
    Вообще хорошо что в США есть сменяемость президента, это такая защита от прихода к власти людей типа напыщенного дурака Трампа или такого негодяя как Гитлер.
  7. mt3276 Звание
    mt3276
    -1
    Сегодня, 11:55
    Цитата: Альберт 1975
    На этот раз в пробирке наркотики

    Моча Трампа wassat
  8. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 11:56
    ET il ne parle pas d'attaquer la Colombie ?
    Il a peur de priver zelinsky ( et d'autres dans un train...) de leur carburant favori ?

    И он не говорит о нападении на Колумбию ?
    Он боится лишить Зелинского ( и других в поезде...) их любимого топлива ?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:12
      Зубной порошок ,который нюхают через трубочку из стодоларовой купюры это привилегия королей. laughing