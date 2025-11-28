Глава Минобороны Венесуэлы предостерёг Трампа от нападения на его страну
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал США не совершать ошибку и не атаковать Боливарианскую республику. По словам Лопеса, народ Венесуэлы и ее вооруженные силы активно готовятся к обороне и готовы дать ответ в случае американской агрессии.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, отмечает, что в настоящее время беспрецедентное количество жителей страны (около 82%) заявляют, что готовы с оружием в руках защищать свою родину. В настоящее время Венесуэла активно готовится к обороне в случае возможного начала наземной операции американской армии.
Между тем, по всем признакам, правительство США не отказалось от возможного проведения наземной операции в Венесуэле. В частности, американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время армия США будет «на суше» бороться с наркотрафиком.
Госдепартамент заявил о существовании наркокартеля, якобы связанного с Мадуро, и признал его иностранной террористической организацией. Администрация США обвиняет Мадуро и его правительство в том, что они обогащаются на наркотрафике. Подобная формулировка, помимо прочего, открывает возможность нанесения авиаударов по объектам, объявленным инфраструктурой картеля, используя ту же правовую базу, что и для уничтожения катеров, признанных подозрительными и возможно связанных с наркоторговцами.
При этом в последнее время патрулирование побережья Венесуэлы осуществляется американскими палубными самолетами ДРЛО E-2D Hawkeye и палубными истребителями-бомбардировщиками F/A-18E/F Super Hornet. Истребители сопровождают стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые в последние месяцы совершают пролеты в направлении Каракаса с завидной регулярностью.
