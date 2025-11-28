Названы даты государственного визита Владимира Путина в Индию

Президент Владимир Путин готовится к поездке в Индию – визит уже обозначен датами 4-5 декабря, и приглашение пришло лично от Нарендры Моди.

Эти два дня будут насыщенными. Путин и Моди сядут за один стол и разберут весь набор тем, которые связывают две страны. От большой политики до образовательных и культурных программ.



Помимо основной встречи у президента РФ запланирован отдельный разговор с президентом Индии Дроупади Мурму. Такая встреча – знак уважения и подтверждение того, что визит носит статус именно государственного.

По итогам переговоров традиционно ждут пакет документов. Межведомственные соглашения, коммерческие контракты, разные протоколы – все это обычно готовят заранее, чтобы лидеры только поставили подписи. Плюс совместное заявление – своеобразная точка в диалоге, в котором страны фиксируют общий курс.

На этом фоне сотрудничество Москвы и Дели продолжает расти. Это чувствуется и по мелочам, и по крупным шагам. Например, совсем недавно глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар во время визита в Москву объявил, что Индия открывает сразу два новых генконсульства – в Казани и Екатеринбурге. Такой шаг в дипломатии говорит о том, что стороны не собираются снижать темпы сотрудничества.

Так, в последние годы товарооборот между Россией и Индией быстро растет. По итогам финансового года 2024-2025 он превысил 68,7 миллиардов долларов. Это примерно в шесть раз больше, чем 4 года назад.

Отдельное внимание будет уделено вопросам поставок военной техники и вооружений. Исторически Индия закупала у России значительную часть своего оборонного парка. За последние десятилетия сумма закупок оценивается десятками миллиардов долларов. Не последнюю роль играет и нефтяное сотрудничество, Индия остается одним из главных покупателей российской нефти, причём на Нью-Дели пытаются давить США, призывая отказаться от сотрудничества с РФ в энергетической сфере.
  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:59
    Президент Владимир Путин готовится к поездке в Индию – визит уже обозначен датами 4-5 декабря, и приглашение пришло лично от Нарендры Моди

    Опять враги на стены лезть будут! И это х о р о ш о! laughing
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 12:06
    Президент Владимир Путин готовится к поездке в Индию – визит уже обозначен датами 4-5 декабря
    Было дело, обещал Н.Моди, что приедет...
  3. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 12:07
    "Исторически Индия закупала у России значительную часть своего оборонного парка. За последние десятилетия сумма закупок оценивается десятками миллиардов долларов. Не последнюю роль играет и нефтяное сотрудничество, Индия остается одним из главных покупателей российской нефти"
    И возможно самым непостоянным. Их постоянные переобувания в воздухе уже стали мемом.
    Сегодня покупаем, завтра нет, послезавтра да, но без денег, а через 3 дня нет, но если доплатите..... what
    Вести долгосрочное сотрудничество с таким партнером тот еще геморрой....
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 12:17

    Так, в последние годы товарооборот между Россией и Индией быстро растет. По итогам финансового года 2024-2025 он превысил 68,7 миллиардов долларов. Это примерно в шесть раз больше, чем 4 года назад.

    только вот вопрос - в чем на самом деле торговали, сколько на самом деле в долларах, и сколько еще в чем, хотя бы и в юанях. Потому что получать за нашу нефть и тем более вооружения рупии, которые сами же индусы не хотят потом отоваривать нужными нам товарами или технологиями - как-то бессмысленно, и порадоваться за такое увеличение оборота у меня не получается.
    Пусть хоть бартером, например строят фармакологические предприятия на нашей территории, у них это дело очень развито, а нам от импорта уходить в этой сфере нужно. Или автодеталями брендовыми, которые у них делают.
    А то знаю, что проблема "рупий" нарисовалась в полный рост, а вот как она разрешилась - что-то никто не похвалился.
    Так что, дальнейшее "увеличение товарооборота" за пустые фантики вряд ли можно в качестве жирного плюса оглашать.