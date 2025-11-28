Названы даты государственного визита Владимира Путина в Индию

Президент Владимир Путин готовится к поездке в Индию – визит уже обозначен датами 4-5 декабря, и приглашение пришло лично от Нарендры Моди.Эти два дня будут насыщенными. Путин и Моди сядут за один стол и разберут весь набор тем, которые связывают две страны. От большой политики до образовательных и культурных программ.Помимо основной встречи у президента РФ запланирован отдельный разговор с президентом Индии Дроупади Мурму. Такая встреча – знак уважения и подтверждение того, что визит носит статус именно государственного.По итогам переговоров традиционно ждут пакет документов. Межведомственные соглашения, коммерческие контракты, разные протоколы – все это обычно готовят заранее, чтобы лидеры только поставили подписи. Плюс совместное заявление – своеобразная точка в диалоге, в котором страны фиксируют общий курс.На этом фоне сотрудничество Москвы и Дели продолжает расти. Это чувствуется и по мелочам, и по крупным шагам. Например, совсем недавно глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар во время визита в Москву объявил, что Индия открывает сразу два новых генконсульства – в Казани и Екатеринбурге. Такой шаг в дипломатии говорит о том, что стороны не собираются снижать темпы сотрудничества.Так, в последние годы товарооборот между Россией и Индией быстро растет. По итогам финансового года 2024-2025 он превысил 68,7 миллиардов долларов. Это примерно в шесть раз больше, чем 4 года назад.Отдельное внимание будет уделено вопросам поставок военной техники и вооружений. Исторически Индия закупала у России значительную часть своего оборонного парка. За последние десятилетия сумма закупок оценивается десятками миллиардов долларов. Не последнюю роль играет и нефтяное сотрудничество, Индия остается одним из главных покупателей российской нефти, причём на Нью-Дели пытаются давить США, призывая отказаться от сотрудничества с РФ в энергетической сфере.