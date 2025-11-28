Нардеп Рады: телефон Ермака может дать ход 170 новым уголовным делам

Нардеп Рады: телефон Ермака может дать ход 170 новым уголовным делам

Депутат Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) уверяет: если следователи все-таки доберутся до телефона Андрея Ермака, там может найтись «контента» еще как минимум на 170 уголовных дел.

По словам нардепа, каждая переписка, каждое голосовое, даже безобидные на первый взгляд сообщения могут обернуться отдельным эпизодом расследования. От злоупотребления влиянием до откровенно незаконных распоряжений – спектр, как он намекает, широкий.



Утром 28 ноября в дверь квартиры главы офиса президента постучали детективы НАБУ и прокуроры САП с официальным ордером на обыск. Ермак факт визита подтвердил и публично заявил, что открыл следователям все, что те просили.

Параллельно медиа рассматривают еще одну версию: обыски могут быть звеном в цепочке большой антикоррупционной операции «Мидас». Эта история тянется за энергетическим сектором, где, как считают журналисты, годами крутились коррупционные схемы на высшем уровне. В этих материалах фигурируют люди из самого ближнего круга Зеленского.

Как итог, антикоррупционные органы Украины резко активизировались, элиты с Банковой перешли к скрытой «драке», а каждый новый слив информации только подливает масла в огонь.
  1. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 12:17
    Да пусть хоть поубивают друг друга. Даже в\на никто особо не расстроится. Нам главное свою работу до логического конца довести. А там уж сами спросим.... am
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:37
      ian
      Сегодня, 12:17
      Да пусть хоть поубивают друг друга. Даже в\на никто особо не расстроится. Нам главное свою работу до логического конца довести. А там уж сами спросим.... am

      hi Всё зависит от пастуха, точнее двух пастухов - матрасников и мелко бритов, заправляющих селюками и процессами в бандерштате много лет.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:18
    ❝ Антикоррупционные органы Украины резко активизировались, элиты с Банковой перешли к скрытой «драке» ❞ —

    — Разворошили серпентарий ...
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:26
    если следователи все-таки доберутся до телефона Андрея Ермака, там может найтись «контента» еще как минимум на 170 уголовных дел.

    Это прекрасно! Скорпионы в банке.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 12:38
    Утром 28 ноября в дверь квартиры главы офиса президента постучали детективы НАБУ и прокуроры САП с официальным ордером на обыск.

    А буквально накануне Ермак заявил, что Киев не откажется от своих территорий по "плану Трампа".
    Может совпадение, а может и нет...))
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:50
    Вряд-ли этот чёрт не спрятал концы в воду. Известию, что под них копают уже год с лишним, а в этом году ахенты Штатов перешли к активным действиям. На Штаты уповать нечего, там у многих рыла в пуху, как и у брюссельской кодлы и наверняка всё закончится большим пшиком. Одного наркета поменяют на другого.