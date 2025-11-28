Нардеп Рады: телефон Ермака может дать ход 170 новым уголовным делам
Депутат Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) уверяет: если следователи все-таки доберутся до телефона Андрея Ермака, там может найтись «контента» еще как минимум на 170 уголовных дел.
По словам нардепа, каждая переписка, каждое голосовое, даже безобидные на первый взгляд сообщения могут обернуться отдельным эпизодом расследования. От злоупотребления влиянием до откровенно незаконных распоряжений – спектр, как он намекает, широкий.
Утром 28 ноября в дверь квартиры главы офиса президента постучали детективы НАБУ и прокуроры САП с официальным ордером на обыск. Ермак факт визита подтвердил и публично заявил, что открыл следователям все, что те просили.
Параллельно медиа рассматривают еще одну версию: обыски могут быть звеном в цепочке большой антикоррупционной операции «Мидас». Эта история тянется за энергетическим сектором, где, как считают журналисты, годами крутились коррупционные схемы на высшем уровне. В этих материалах фигурируют люди из самого ближнего круга Зеленского.
Как итог, антикоррупционные органы Украины резко активизировались, элиты с Банковой перешли к скрытой «драке», а каждый новый слив информации только подливает масла в огонь.
