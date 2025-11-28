США передали РФ параметры ранее согласованного с Киевом мирного плана

США передали РФ параметры ранее согласованного с Киевом мирного плана

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон передал Москве параметры мирного плана, ранее согласованного с Киевом по итогам переговоров в Женеве.

При этом Песков отметил, что вопросы, касающиеся признания территориальных реалий между Россией и Украиной, предполагается определить на грядущих переговорах. Уже на следующей неделе ожидается визит в Москву спецпредставителя Трампа Уиткоффа. При этом Россия не хочет вести обсуждение украинского урегулирования в публичном «мегафонном» формате.

Ранее представители США и Украины провели консультации по представленному администрацией Трампа состоящему из 28 пунктов плану мирного урегулирования украинского кризиса. Глава Госдепа США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время с начала вооруженного конфликта. Рубио также указал, что США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты, касающиеся возможного вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

При этом стоит отметить, что украинская сторона неоднократно заявляла о своем неприятии ключевых пунктов предложенного Трампом плана. В частности, Киев не устраивает ограничение на численность украинской армии, вывод ВСУ с подконтрольной Киеву части Донбасса и закрепление на законодательном уровне нейтрального статуса Украины. Таким образом, все очевиднее, что давно утративший остатки своей легитимности киевский режим действительно готов воевать с Россией до последнего украинца.
