Российские «Герани» начали охоту на украинские самолёты и вертолёты в воздухе

Россия начала применять дроны-камикадзе типа «Герань» для охоты на украинские самолеты и вертолеты в воздухе. Об этом заявили в Минобороны Украины.

Украина использует истребители и вертолеты для перехвата российских ракет или дронов-камикадзе, в основном над западными регионами страны. Однако в последнее время на вооружении российских войск появилась новая модификация БПЛА «Герань», которая сама охотится на украинских «охотников». Как заявил замминистра обороны Украины по инновациям Юрий Мироненко, речь идет о «геранях», управляемых оператором.



Противодействовать им еще сложнее, поскольку они управляются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе. Это не просто сокращает время реакции обороняющейся стороны, но и создает целый ряд новых проблем.


В Минобороны Украины отмечают, что за последние три года дроны-камикадзе типа «Герань» очень сильно эволюционировали. Если ранее данные БПЛА атаковали только по заранее назначенным координатам, то теперь они способны выбирать цель самостоятельно, а также атаковать движущиеся объекты. К тому же объемы производства таковы, что «Геранями» начали работать по линии фронта, поражая цели на передовой.

Это большая угроза, и с каждым днем проблема обостряется.


На данный момент Украина не имеет эффективных средств для борьбы с российскими «Геранями», поскольку российские конструкторы идут на шаг впереди. Не успеют в Киеве придумать новые способы перехвата дронов, как россияне внедряют что-нибудь другое, снова делая «Герань» менее доступной для ПВО.
  самый главный
    самый главный
    +2
    Сегодня, 12:30
    И это ещё цветочки... Если армию не остановят, то и ягодки появятся. Армия должна закончить освобождение украины от бандеровской нечести, строго по плану озвученному в декабре 2022г. с воссоединением всех русских земель.
    Теренин
      Теренин
      +3
      Сегодня, 12:36
      замминистра обороны Украины Ю.Мироненко. ...но и создает целый ряд новых проблем.

      Какие могут быть на Украине проблемы, когда вы с такой радостью скакали на майдане!? request
      Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 13:31
        Ребята, кто понимает тему. подскажите, по каким каналам идет управление такими "Геранями" охотниками за авиацией противника?

        Украина использует истребители и вертолеты для перехвата российских ракет или дронов-камикадзе, в основном над западными регионами страны.

        на вооружении российских войск появилась новая модификация БПЛА «Герань», которая сама охотится на украинских «охотников».


        Я понимаю, когда "Герань" атакует стационарный объект по заложенным в её память координатам, ориентируясь на спутниковые каналы "Глонас". Но чтобы гоняться за вертолетами и тем более самолетами, должен быть прямой видеоканал управления "Геранью". УКВ-р/канал далеко не достанет, волокно тем более... Неужели у нас появился спутниковый канал который не подавляется врагом своими РЭБ?
  APASUS
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:34
    В борьбе воды и огня ,нет победителей ! И тут аналогичная ситуация ,управление будет более сложным ,задачи более широкими .Но если цена Гераней не поднимется ,он всегда будут актуальными
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:31
      Цитата: APASUS
      В борьбе воды и огня ,нет победителей ! И тут аналогичная ситуация ,управление будет более сложным ,задачи более широкими .Но если цена Гераней не поднимется ,он всегда будут актуальными


      Это модификация Герани-2.Не должна быть сильно дороже классической Герани-2.Со временем можно подумать о внедрении такой многофункциональной системы наведения,способной одновременно работать и по надводным и по воздушным целям ,на более скоростной дрон/ракету.Получится многофункциональная ракета способная выполнять функции как ПКР,так и ракеты перехватчика воздушных целей.Возможно имеет смысл позаимствовать у того же Ланцета-3 алгоритмы наведения при помощи нейросетей или попробовать модуль ИИ как на FPV-дронах поставить.Есть над чем подумать.

      .Российские военные инженеры представили модернизированную версию ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», оснащённую возможностями поражения воздушных целей — включая самолёты и вертолёты. Новая модификация получила усовершенствованную систему наведения, позволяющую отслеживать и атаковать движущиеся объекты в воздухе. Кроме того, аппараты теперь управляются по зашифрованному каналу связи, что значительно затрудняет их перехват или глушение со стороны противника.


      https://www1.ru/news/2025/11/28/rossiiskie-inzenery-modernizirovali-geran-2-dlia-perexvata-vozdusnyx-celei.html
  Горный стрелок
    Горный стрелок
    +1
    Сегодня, 12:36
    А почему нет? При этом и не надо "вести" ее до столкновения с целью. Стандартную ГСН, и наведение вручную до захвата цели. И пусть гоняется!
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 12:56
      А не проще эту модификацию Герани вооружить ракетами с лазерным наведением на цель С-8Л,а турель подсветки цели лазером для ракеты взять с БПЛА Термит?Оператор дистанционно сможет подсвечивать цель и затем открывать огонь с Герани при помощи С-8Л,у которой радиус поражения 5 км - 6 км.

      . Некоторые источники называют полезную нагрузку беспилотника – 350 и даже 450 кг. Если бы «Термит» был таким тяжеловесом, то инженеры явно бы не ограничились тремя ракетами С-8Л, каждая из которых тянет не больше чем на 15 кг. В диапазоне 350–450 кг лежит полная взлетная масса беспилотного вертолета – отсюда и путаница от плохо осведомленных экспертов.


      https://topwar.ru/231991-termity-idut-na-front.html
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:01
      Или вот ещё вариант турели на такую Герань ,если он конечно возможен на данном этапе развития.Все зависит от веса приспособы.Но было бы неплохо если бы такая турель подошла Герани по весу.

      .Турельный боевой лазерный комплекс от "Лаборатории ППШ" приступил к натурным испытаниям. Наиболее вероятно, что речь идёт об оптоволоконном лазере мощностью от 5 до 10 кВт, способном поражать малые коптеры и дроны-"камикадзе" самолётного типа "Рубака" на удалении 1,5 - 2 км. Турель оснащена тепловизионным прицельным комплексом с LCD-индикатором отображения инфракрасного изображения теплоконтрастных целей. Лазерный модуль с оптической системой экранирован защитным кожухом.


      https://dzen.ru/a/aPJqIETragIExI01
  Теренин
    Теренин
    +1
    Сегодня, 12:39
    Если ранее данные БПЛА атаковали только по заранее назначенным координатам, то теперь они способны выбирать цель самостоятельно, а также атаковать движущиеся объекты.

    Укры, winked я слышал, что для наших БПЛА разрабатывается программа: "Посещение ВСУшников в период их завтраков, обедов и ужинов, а также - мочить в сортире!" bully
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:42
    ❝ Новая модификация БПЛА «Герань», которая сама охотится на украинских «охотников» ❞ —

    — «У нас на каждого дядю найдётся противодядие» ...
    Бывший солдат
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 13:18
      ❝ Новая модификация БПЛА «Герань», которая сама охотится на украинских «охотников» ❞ —

      — «У нас на каждого дядю найдётся противодядие» ...


      Что-то у Ньютона на вашей картинке, такие испуганные глаза laughing Видимо уже и сам боится своего 3-го закона Ньютона про противодядие belay F1=-F2.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +5
    Сегодня, 12:44
    Не удивлюсь, что скоро появятся Герани - носители ракет В-В. Хотя бы с инфракрасной ГСН на базе ПЗРК. нужна лишь качественная неохлаждаемая матрица.

    А пока - репортаж с полей:

    На сетки Макрона мы применим СВОю ноу-хау.

    rytik32
      rytik32
      0
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Товарищ Берия
      Не удивлюсь, что скоро появятся Герани - носители ракет В-В

      ИМХО проще разместить "Вербу"
  Теренин
    Теренин
    0
    Сегодня, 12:44
    На данный момент Украина не имеет эффективных средств для борьбы с российскими «Геранями», поскольку российские конструкторы идут на шаг впереди. Не успеют в Киеве придумать новые способы перехвата дронов, как россияне внедряют что-нибудь другое, снова делая «Герань» менее доступной для ПВО.

    ВСУ, попробуйте обратится за решением данной проблемы к рейх-гинекологу Урсуле или эстонской Кайе КАЛ (фекалии, экскременты). У них фантазии так и хлещут через край. fellow
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:46
    российские конструкторы идут на шаг впереди.

    Это залог превосходства над врагом...это радует.
  Лимон
    Лимон
    +3
    Сегодня, 12:47
    Так на счету ,,гераней,, уже несколько свинолетов,убившихся об нее!)))
  th.kuzmichev
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 12:53
    Представляю вполне реальную, но алогичную ситуацию: дрон-камикадзе вылетел на задание поразить дрон- камикадзе врага. У дрона врага такая же задача. Встретились. Оба победили?
  KCA
    KCA
    0
    Сегодня, 12:57
    Вазелин в ххх изготавливают? Закупайте, разбудили дракона, мы жили в благоденствии и дружбе со всеми, но вы помогли проснуться, нашим конструкторам, инженерам, рабочим и пинка не надо, будут бежать с опережением, ну что вы и наблюдаете