Заняв позиции у Дибровского пруда, ВС РФ подошли к Славянску на расстояние 15 км
4 20010
Российские войска, преодолевая насыщенную оборону противника на Лиманском (Краснолиманском) направлении перевели под свой контроль новый участок автомобильной дороги Красный Лиман – Северск. Произошло это юго-западнее ранее освобождённого Ямполя – в направлении населённого пункта Диброва.
В результате успешных наступательных действий российские войска заняли территории у Дибровского пруда, что южнее автодороги Т0513.
Это продвижение сокращает расстояние от передовых позиций российской армии до городской черты Славянска до 15 км.
И такое расстояние уже позволяет активизировать работу дронов по военным целям в Славянско-Краматорской агломерации. А как показывает практика последних месяцев, как только до города начинают доставать FPV-дроны, логистика противника самым серьёзным образом проседает.
Продвижение юго-западнее Ямполя позволяет нашим войска взять под огневой контроль и северный участок автомобильной дороги Славянск – Красный Лиман, что делает ситуацию для лиманского гарнизона ВСУ ещё более сложной.
И это при учёте того, что наши войска уже освободили северо-восточную часть Красного Лимана и продолжают бои как в городской черте, так и в окрестностях этого города на севере Донецкой Народной Республики.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация