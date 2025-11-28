Заняв позиции у Дибровского пруда, ВС РФ подошли к Славянску на расстояние 15 км

Российские войска, преодолевая насыщенную оборону противника на Лиманском (Краснолиманском) направлении перевели под свой контроль новый участок автомобильной дороги Красный Лиман – Северск. Произошло это юго-западнее ранее освобождённого Ямполя – в направлении населённого пункта Диброва.

В результате успешных наступательных действий российские войска заняли территории у Дибровского пруда, что южнее автодороги Т0513.



Это продвижение сокращает расстояние от передовых позиций российской армии до городской черты Славянска до 15 км.

И такое расстояние уже позволяет активизировать работу дронов по военным целям в Славянско-Краматорской агломерации. А как показывает практика последних месяцев, как только до города начинают доставать FPV-дроны, логистика противника самым серьёзным образом проседает.

Продвижение юго-западнее Ямполя позволяет нашим войска взять под огневой контроль и северный участок автомобильной дороги Славянск – Красный Лиман, что делает ситуацию для лиманского гарнизона ВСУ ещё более сложной.


И это при учёте того, что наши войска уже освободили северо-восточную часть Красного Лимана и продолжают бои как в городской черте, так и в окрестностях этого города на севере Донецкой Народной Республики.
10 комментариев
  1. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +1
    Сегодня, 12:41
    Давить до талого! И на границах ДНР не тормозить! Харьков, Сумы... Одесса, наконец. Ощущение такое, что фронт все быстрее " сыпется".
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 12:46
      ВС РФ подошли к Славянску на расстояние 15 км

      О как! belay А, все думал, что осталось не менее 65 км. request Ну, наши бойцы - красавцы!
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +1
        Сегодня, 12:48
        Согласен. На выстрел арты дистанция и это хорошо!
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Горный стрелок
      Одесса, наконец.

      Так если Одессу с Николаевым вернуть, то оставшаяся окраина вообще никому в мире не будет интересна.
    3. guest Звание
      guest
      -1
      Сегодня, 13:07
      Цитата: Горный стрелок
      Ощущение такое, что фронт все быстрее " сыпется".

      Ну ощущения что фронт сыпется, к сожалению, и близко нет, но любое наше продвижение радует.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 12:53
    Славянск - колыбель "Русской Весны" должен быть обязательно очищен от гадов, и потом там должны быть установлены памятники. Стрелкову, Мотороле, Гиви -первопроходцам вооруженного сопротивления фашистам.
    1. guest Звание
      guest
      -2
      Сегодня, 13:09
      Цитата: faterdom
      там должны быть установлены памятники. Стрелкову

      Вы это серьёзно, а то вспомнилась знаменитая цитата из фильма

      Кто же его посадит, он же памятник.
      1. faterdom Звание
        faterdom
        -1
        Сегодня, 13:21
        Я это серьезно. И если у Стрелкова проблемы с этой властью, тем хуже для нее - его будут помнить с положительной окраской, а вот Шойгу - вряд ли.
        1. guest Звание
          guest
          -1
          Сегодня, 13:27
          Похоже Вы мою шутку не правильно поняли. Да и минус не я Вам поставил так, что не тому вы мстите.
          1. faterdom Звание
            faterdom
            0
            Сегодня, 13:35
            Я вам минус не ставил, просто выразил свою точку зрения, минусы тут рассыпают какие-то анонимы без обоснования, может быть работая по конкретным участникам. Замечаю в последнее время - только выложу пост на любую тему - про вооружения, по истории, про Ленина, про Горбачева или про дела в Средней Азии - почти автоматом за недолгое время прилетает минус, иногда два.
            Такой вот фон, типа излучения.