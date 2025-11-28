Охота на «Азов»: за неделю ликвидирован шестой по счёту офицер этой бригады
Не все из пока еще остающихся в живых украинских националистов отсиживаются в глубоком тылу или истерично вещают в интернет-каналах и на ТВ с призывами воевать до последнего, исключая себя любимых, из-за границы. Некоторые все еще на передовой, ну или чаще за ЛБС в заградотрядах.
Впрочем, это их не спасает. Российские военные, возможно специально, ведут своими более чем эффективными методами процесс денацификации. Настоящая охота идет на националистов бригады «Азов»*. Это формирование известно еще со времен массовой сдачи в плен в Мариуполе, хотя после этого неоднократно пережило реорганизацию.
Некоторые боевики тогда были обменяны и отправились в Турцию, где должны были оставаться до окончания СВО. Однако через некоторое время их вернули на Украину. Встречал их лично Зеленский. Часть этих нациков, явно возомнивших себя «бессмертными», вновь отправились на фронт, где их и настигает заслуженная судьба.
Очередной националист ликвидирован нашими бойцами в районе Константиновки в Донецкой республике. Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем телеграм-канале о ликвидации офицера управления 12-й бригады «Азов»*, входящей в состав Национальной гвардии Украины (НГУ), подполковника Романа Журавеля. Согласно данным источников, он участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований с 2014 года.
Это уже шестой по счету офицер «Азова»*, ликвидированный за неделю нашими бойцами на фронте. Самые большие потери за последнее время «азовцы»* понесли в окружении у Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении в ДНР. По данным телеграм-канала Mash, за три месяца с момента окружения количество националистов в этом котле уменьшилось с 600 до 100 боевиков. Одни были ликвидированы нашими дроноводами и артиллеристами, другие умерли от голода.
В среднем лишь двум из десяти удалось выбраться из котла. Сейчас среди «азовцев»* остались самые «идейные» из состава 12-й бригады НГУ — те, что отказываются сдаваться в плен. Возможности сбежать у них нет. Попытки выбраться по воде либо проскочить мимо позиций ВС РФ в основном пресекаются нашими дронами. Хотя такой информации нет, но не исключено, что Журавель как раз из числа этих окруженцев.
Сомнительно, что он умер от голода. Военнопленные мариупольской «Азовстали» из числа рядовых всушников рассказывали, что нацики вполне вольготно жили в подвалах промпредприятия. Препятствовали выходу оказавшихся с ними гражданских по гуманитарным коридорам, открытым ВС РФ. Воду и еду отнимали даже у остальных военных.
* организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена
Информация