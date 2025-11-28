Украина согласилась на жёсткие налоговые меры ради кредита от МВФ

Украина согласилась на жёсткие налоговые меры ради кредита от МВФ

Источники Bloomberg раскрыли, на что именно согласился Киев ради нового кредита МВФ – и список, мягко говоря, не самый приятный для украинского бизнеса и обычных граждан. Правительство фактически выбрало крупную налоговую кабалу, без которой фонд не готов помогать дальше.

Первое и самое болезненное – НДС для ФОПов с годовым доходом выше 1 млн гривен. То, от чего предприниматели прятались годами, теперь становится обязательным. Плюс уходят в прошлое льготы для интернет-посылок из-за рубежа: правило «до €150 без пошлины» собираются переписать.



Но это только часть требований. МВФ хочет «сбалансированный бюджет» на следующий год – по сути, урезание всего, что можно урезать, и повышение того, что можно повысить. В пакете также усиление финансовой и ценовой стабильности, плюс целый набор бюрократических реформ, которые Украина обязуется провести ради европейских денег.

Также Киев пообещал активно преследовать уклонение от уплаты налогов, расширять налоговую базу за счет доходов с цифровых платформ, закрывать «дыры» на таможне и отменить льготные схемы по регистрации плательщиков НДС.

Депутат Ярослав Железняк уже расшифровал, что это означает в бытовом смысле: налоги для продавцов на онлайн-площадках, ужесточение правил по зарубежным посылкам, новые критерии для обязательной регистрации НДС и пересмотр трудовых норм.

При этом не будем забывать, что и в нашей стране ожидается повышение налогов - причём без каких-либо требований со стороны МВФ... Так, с 2026 года будет отменена льгота по необложению налогом операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. Так, 20 ноября ГД РФ одобрила поправки к Налоговому кодексу России, и с начала года операции с банковскими картами будут облагаться НДС Ставка 22%. Причём авторы этой инициативы тут же заявили, что существенного удорожания безналичных расчётов это не вызовет. А вызовет что? Обратный уход в нал?
  Salimi from iran
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 13:05
    Seems like socialism was bad only for ussr and n.korea
    For eu its a sign of improvement and modernization
    vasyliy1
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 13:10
      "Так, 20 ноября ГД РФ одобрила поправки к Налоговому кодексу России, и с начала года операции с банковскими картами будут облагаться НДС Ставка 22%. Причём авторы этой инициативы тут же заявили, что существенного удорожания безналичных расчётов это не вызовет. А вызовет что? Обратный уход в нал?"

      Меня совершенно не интересует кредиты МВФ для окраины, а волнует постоянно галлопирующие у нас цены на все и еще начавшиеся вновь разговоры от "едим Россию" про повышение пенсионного возраста. "В чужом глазу соринку видим , а в своем бревно не замечаем!"
      ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 13:20
        Цитата: vasyliy1
        Меня совершенно не интересует кредиты МВФ для окраины, а волнует постоянно галлопирующие у нас цены

        Все верно! Зачем нам мвф и его терки с окраиной?
        Меня вот больше интересует, сколько же я буду платить за жкх с будущего года? Сейчас отопление, вода, э/ энергия и мусор обходится ~ 4000 т/ мес круглый год! С пенсии!
        Курильщик
          Курильщик
          +1
          Сегодня, 13:27
          Цитата: ваш вср 66-67
          Меня вот больше интересует, сколько же я буду платить за жкх с будущего года?

          с нового года добавят 1,7%(в связи с увеличение НДС на 2%, - это к вопросу , что малоимущих не затронет повышение НДС), а с октября2026г в каждом регионе добавят по разному - начиная от 8% и в некоторых до 22% . Жить стало хорошо, жить стало веселей!
  ian
    ian
    +2
    Сегодня, 13:06
    Правительство Украины давно работает по алгоритму "или ишак, или падишах".
    Они что хочешь подпишут, вы главное денег дайте сейчас, а там решим....
    "Все четко будет, мамой клянусь!" bully
    Лимон
      Лимон
      +1
      Сегодня, 13:10
      Так и есть! Но хоронят ысё равно они экономику РФ. Метрдичка такая.)))
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:12
      Цитата: ian
      Правительство Украины давно работает по алгоритму "или ишак, или падишах".

      А наша госдума тоже по этому же алгоритму ? am
      ian
        ian
        +2
        Сегодня, 13:14
        Цитата: Uncle Lee
        А наша госдума тоже по этому же алгоритму ?

        Там немного иначе... Там главное "не путать свою шерсть с государственным мясом" и желательно бы еще купюры выпустить по 10 000... а то носить денежку неудобно... feel
        Uncle Lee
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 13:19
          Цитата: ian
          желательно бы еще купюры выпустить по 10 000.

          Тяжело "слугам народа" таскать мелкие купюры....Устают бедолаги ! fellow
  faterdom
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:15
    При этом не будем забывать, что и в нашей стране ожидается повышение налогов - причём без каких-либо требований со стороны МВФ...

    Вот как-то не убежден, что "без".
    При том, что Украина от МВФ зависит целиком и полностью, и финансируется в том числе и нашими взносами в МВФ (напомню, что распорядителем МВФ по сути являются американцы с 85% влияния, а мы - вкладчики).
    И за наши же деньги некоторые товарищи на букву "Наб" очень следуют рекомендациям МВФ.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 13:17
    Матвиенко хочет перевести самозанятых в ИП со всеми налогами и фискальный контролем над самозанятыми.
    То есть вывели самозанятых из тени и набросили налоговое ярмо на шею им...круто.
    PROXOR
      PROXOR
      +2
      Сегодня, 13:24
      Да ничем хорошим это не закончится. Все уйдем в сторону нала. Блин жили же как цивилизованные люди, нет же. Опять прём в тёмные 90е.

      Лондон (Карфаген) должен быть разрушен. PROXOR
    Курильщик
      Курильщик
      0
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Матвиенко хочет перевести с


      Не хочет, а переводят с нового года..
      .....
      Просто радуйтесь, что у небратьев плохо в экономике. От этого Вам будет хорошо, не смотря ни на что..
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 13:29
    Цитата: Курильщик
    Просто радуйтесь, что у небратьев плохо в экономике. От этого Вам будет хорошо, не смотря ни на что..

    Я буду радоваться когда на Украине не будет нацистов и бандеровцев.
    Все плюшки с этих экономических потрясений на Украине и России получает США.
    Тут радоваться нечему.
    Обзор экономической прессы по России нехорошие новости доносит.
    Впереди нас ждут трудные времена.
    Курильщик
      Курильщик
      0
      Сегодня, 13:33
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Впереди нас ждут трудные времена.

      почему ждут? Уже ! Пенсионеры и тем кто в ВПК - пока не ощущают, но скоро то же почувствуют.. Деловая активность падает ниже плинтуса.. Зато, банкиры жируют!! Капитализм, в полном его проявлении!!!
  Vitaly.17
    Vitaly.17
    0
    Сегодня, 13:36
    В стране 404 последние 5 лет более половины бюджета формируется за счет внешнего финансирования и займов. Просто удивительно, что там еще есть кому платить налоги. Единственный реальный налог там можно получить с дохода от взяток и откатов.