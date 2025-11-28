Украина согласилась на жёсткие налоговые меры ради кредита от МВФ

Источники Bloomberg раскрыли, на что именно согласился Киев ради нового кредита МВФ – и список, мягко говоря, не самый приятный для украинского бизнеса и обычных граждан. Правительство фактически выбрало крупную налоговую кабалу, без которой фонд не готов помогать дальше.Первое и самое болезненное – НДС для ФОПов с годовым доходом выше 1 млн гривен. То, от чего предприниматели прятались годами, теперь становится обязательным. Плюс уходят в прошлое льготы для интернет-посылок из-за рубежа: правило «до €150 без пошлины» собираются переписать.Но это только часть требований. МВФ хочет «сбалансированный бюджет» на следующий год – по сути, урезание всего, что можно урезать, и повышение того, что можно повысить. В пакете также усиление финансовой и ценовой стабильности, плюс целый набор бюрократических реформ, которые Украина обязуется провести ради европейских денег.Также Киев пообещал активно преследовать уклонение от уплаты налогов, расширять налоговую базу за счет доходов с цифровых платформ, закрывать «дыры» на таможне и отменить льготные схемы по регистрации плательщиков НДС.Депутат Ярослав Железняк уже расшифровал, что это означает в бытовом смысле: налоги для продавцов на онлайн-площадках, ужесточение правил по зарубежным посылкам, новые критерии для обязательной регистрации НДС и пересмотр трудовых норм.При этом не будем забывать, что и в нашей стране ожидается повышение налогов - причём без каких-либо требований со стороны МВФ... Так, с 2026 года будет отменена льгота по необложению налогом операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. Так, 20 ноября ГД РФ одобрила поправки к Налоговому кодексу России, и с начала года операции с банковскими картами будут облагаться НДС Ставка 22%. Причём авторы этой инициативы тут же заявили, что существенного удорожания безналичных расчётов это не вызовет. А вызовет что? Обратный уход в нал?